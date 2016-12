Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Avkastningarna på väg att öka igen 30547

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Lantbrukets Affärers nya analyser pekar på att trenden med avtagande eller sjunkande avkastning i många grödor är på väg att brytas. Goda skördar under de senaste åren tyder på att avkastningarna är på väg att öka igen.

Det talas en hel del om att skördarna avtar. Det stämmer om vi tittar på skördarna över en längre tidsperiod. När vi väl tagit de teknologiska sprången med effektivare jordbearbetning, växtföljd, växtförädling och framförallt kväve-gödsel fram till 1970-talet har de kraftiga skördeökningarna vi vant oss vid börjat avta. Istället är det andra faktorer som påverkar skördarna, i både positiv och negativ riktning.

Klimatförändringar, markpackning, sviktande dräneringar och sjunkande mullhalter är faktorer som får större genomslag. På en global skala kan vi se denna effekt som en avtagande effekt per kg kväve som vi tillför jordbruket, där utbytet per kg N sjunkit

från omkring 75 kg kärna 1960 till omkring 25 kg fyrtio år senare.



Ökad kväveeffektivitet

Samtidigt kan vi i det korta perspektivet notera att för svenskt vidkommande har effektiviteten i kväveanvändningen ökat. Tillförseln av kväve till lantbruket i form av handelsgödsel har minskat med 2 000 ton per år i tio år.

I Lantbrukets Affärer nr 6-7/09 skrev vi om effektiviteten i kvävegödslingen, då visade vi att sedan 1987 har spannmålsskörden per hektar ökat med cirka

30 procent, medan kväveanvändningen legat relativt konstant eller minskat något. Det innebär alltså att kväveeffektiviteten mätt som mängd skördad kärna per kg tillfört kväve ökat motsvarande, alltså med 30 procent.



Ökad produktivitet

Samma tydliga tendens till ökad effektivitet i kvävegödslingen framkommer av en sammanställning av växtnäringsbalanser för Odling i balans pilotgårdar. De visar entydigt på ett ökat kväveutnyttjande med upp till 25 – 30 procent sedan mätningarnas början vid mitten av 1990-talet.

I höstveteodlingen ger varje kg kväve ungefär 50 – 55 kg kärna.

Mot bakgrund av att produktiviteten, det vill säga utbytet i förhållande till insatta resurser, ändå fortsatt att öka i relativt oförminskad skala under de senaste decennierna finns egentligen inte någon grund till oro, även om skördarna skulle stagnera eller minska något. Faktum kan vara att minskande skördar är just en funktion av optimering av insatserna.



Löpande femårsmedel

I Lantbrukets Affärer har vi följt upp avkastningsutvecklingen ända sedan de första observationerna om stagnerande skördar kom från Östergötland i början av 2000-talet. Fram till förra året såg våra bearbetningar ut att bekräfta att skördeökningarna avtar eller i vissa fall stagnerar på de flesta håll i landet och för de flesta grödorna.

Men nu verkar det ha inträffat ett trendbrott och åtminstone för höstvete finns en trend som tydligt pekar mot att skördarna skulle börja öka igen.

I våra bearbetningar utgår vi från SCBs skördestatistik 1983 – 2009. Skörden räknas ut genom att totalskörden divideras med total areal. För att jämna ut årsmånsvariationer och göra det enklare att analysera trender räknas ett rullande femårsmedel ut, och det är detta som sedan bearbetas statistiskt med regressionsanalys.



Bruten trend i höstvete

Höstvete är en väldokumenterad gröda och vars ekonomiska betydelse gör att lantbrukarna värnar om den. Sedan Lantbrukets Affärer började med vår analys av avkastningsutvecklingen 2004 har slutsatsen fram till och med skörd 2008 varit att trenden är stagnerande skördar. Det innebär att den statistiska modell som bäst förklarade utvecklingen pekade mot fortsatt konstanta eller sjunkande skördar.

Men i och med de senaste årens högre skördar har det skett ett trendbrott. För första gången på fem år visar den statistiska modell som bäst förklarar hur avkastningen i höstvete utvecklas att skördarna

är på väg att stiga igen och att trendbrottet

kommit omkring 2005.



Råg upp, korn ner

Avkastningen i råg har skilt sig från övrig spannmål genom att där kan man inte se samma tydliga avklingning som i andra spannmålsgrödor. Under hela den period som studeras har avkastningen konstant ökat med omkring 100 kg per år, även om ökningen avtagit något med tiden.

Men även här kan vi se ett trendbrott, vi får bäst förklaring av utvecklingen om vi använder en modell som visar på att avkastningen i råg börjar öka. Även här är det den ökade avkastningen under de senaste åren som börjat ge genomslag.

I korn ser dock utvecklingen ut att bestå med avklingande avkastning, eftersom utvecklingen varit så tydlig. Mellan 1987 och 1997 ökade avkastningen med i genomsnitt 75 kg/ha och år, medan den mellan 1998 och 2009 bara var mellan 8 och 9 kg/ha och år. Det krävs alltså mycket stora avkastningsökningar för att det ska visa sig i ett trendbrott.



Potatisen reser sig

En gröda där utvecklingen varit mycket tydlig är matpotatis. För vår älskade knöl låg avkastningen 2005 på samma nivå som 20 år tidigare, efter att ha fallit tillbaka med femton procent från högsta nivån 1997. Men även här kan vi se ett trendbrott efter 2005 med först jämna och nu en tendens till stigande avkastning.

Utvecklingen i höstraps har varit den omvända jämfört med den i matpotatis. Efter några eländiga år i mitten av 1990-talet har avkastningarna ökat kraftigt – med närmare 40 procent! De senaste åren verkar ökningen avklinga något, men det går inte att fastställa med hjälp av statistiken.



Många förklaringar, ingen orsak

Den avtagande avkastningsökningen har varit mångas bryderi och någon entydig förklaring kan vi inte ge. Många talar om markpackning, sämre dräneringar och ensidigare växtföljder som orsaker.

Tar vi med den väsentligt förbättrade produktiviteten med bättre kväveutnyttjande och kraftigt minskade arbetsinsatser i växtodlingen är det kanske här vi har den troligaste förklaringen. Att avkastningen ökat under de senaste åren kan förklaras med en period med historiskt mycket höga spannmålspriser, vilket sannolikt påverkat insatserna och därmed också avkastningen.

En annan förklaring till att avkastningarna stagnerat kan vara att vi nått gränserna för vad biologi och teknik kan uppnå inom ramen för dagens odlingsteknik och odlingssystem. Det innebär alltså att det skulle krävas ett systemskifte av något slag för att avkastningspotentialerna ska öka. Det systemskiftet brukar vi kalla den nya växtodlingen, och den innefattar en rad olika åtgärder, som reducerad jordbearbetning, mellangrödor, dynamiska växtföljder, integrerade växtskyddssystem – och sannolikt även GMO. Vissa delar av detta har redan börjat tillämpas, och kanske är det detta trendbrott vi kan skönja.





Av Lennart Wikström

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in