Ökande problem med renkavle 32571

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Resistens mot flera ogräs­medel och spridning till nya områden gör renkavle till ett växande problem i spannmålsodlingen. Därför behövs redan nu strategier som hejdar problemet och gör det hanterbart. Från att ha varit ett problem begränsat till styva lerjordar i nordvästra Skåne håller renkavlen nu på att sprida sig till fält och jordar i andra delar av landet. Än så länge är problemet störst i Skåne och på Gotland, men med ett mildare klimat och en stor andel höstvete i växtföljden kan renkavlen snart vara ett gissel även för odlare i norra Götaland och Mälardalen.

Det är ovanligt att ett ogräs utmärker sig som renkavlen gör. Erfarenheterna från kontinenten och Storbritannien visar att oron i allra högsta grad kan vara befogad.



Rikligt med frö

Det är främst tre egenskaper hos renkavlen som gör den till ett stort problem. Ogräset är ettårigt och har en utvecklingsrytm från groning till frö som är kortare än för främst höstvete. Det gör att den gynnas i växtföljder med stort inslag av höstvete.

Renkavlen sätter också ovanligt stor mängd frö.

”Varje skott kan ge upp till hundra frön och en planta kan under gynnsamma omständigheter bestockas kraftigt och ge 8–10 skott. Och med 150 plantor per kvadratmeter, vilket inte är ovanligt på fält med problem, kan det innebära 150 000 frön på den ytan. För att inte få en uppförökning måste en bekämpning ha närmast hundraprocentig effekt”, förklarar Henrik Hallqvist, ogrässpecialist på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp.



Snabbt resistent

Kort tid från frö till frö och förmåga att producera en stor mängd avkomma leder också till det som kanske har betytt mest för att göra renkavlen till ett sådant problem, nämligen artens förmåga att snabbt utveckla resistens mot växtskyddsmedel. Knappt har ett nytt preparat introducerats innan renkavleplantorna obekymrat skakar av sig sprut­vätskan och reser sig opåverkad av en behandling.

”De områden som har störst problem är nordvästra Skåne, där är svårigheten just att hitta en behandling som tar renkavlen”, säger Dave Servin, koordinator för Partnerskap Alnarp på SLU Alnarp och privatrådgivare med mångårig erfarenhet av växtodling, och med flera lantbrukare som kunder i området.

”Vi ser nu också flera odlare i andra delar av Skåne som får in ogräset på sina fält. Det kan ha funnits länge på en lägre nivå, men upptäcks nu när bestånden växer.”

I de områdena har man ännu inte fått problem med resistens, utan kan fortfarande ha nytta av ogräsmedel som Event Super och Focus Ultra. Men eftersom de är preparat som renkavlen lättast utvecklar resistens emot är det egentligen bara en tidsfråga innan det krävs andra och dyrare lösningar.



Ett preparat effektivt

”Vi undersökte förekomsten av herbicidresistens hos renkavle från 16 fält i olika delar av Skåne. Vi behandlade med Boxer, Event, Event Super, Focus Ultra, Lexus 50 WG, Atlantis OD och Attribut Twin”, berättar Henrik.

Resultatet var att renkavle från elva av fälten var resistenta mot Event Super och tre mot Focus Ultra, medan plantor från nio fält visade minskad känslighet för Boxer. Plantor från sex fält visade minskad känslighet för Lexus, fem minskad känslighet för Event Super och två för Attribut. Det enda preparat som visade full effekt på plantor från alla fälten var Atlantis.

”För att komma tillrätta med stor förekomst av renkavle, eller ännu hellre förhindra att problemen uppstår, kan man inte förlita sig på enbart ett enskilt preparat, utan man behöver en hel strategi”, förklarar Henrik.

”Bekämpa alltid på hösten och upprepa vid behov behandling även på våren, och välj då preparat med olika verkningssätt, vilket minskar risken för uppkomst av resistens. Det är också viktigt att inte använda en för låg dos, eftersom det också kan bidra till resistensutveckling, utan eftersträva så hög effekt som möjligt”.



Senare sådd, mer vårsått

Ett sätt att kontrollera problemet är att så lite senare på hösten, få fröna att gro direkt efter skörd och också få ett större fönster för en effektiv bekämpning.

”Men det låter sig inte alltid så lätt göras på de styva lerorna”, säger Dave.

”På de jordarna har lantbrukarna väldig kort tid på sig att få bra bruk och sådd under gynnsamma omständigheter, och vill därför få utsädet i jorden så tidigt som möjligt”.

”Har du ett problem som ökar hela tiden är det nog nödvändigt att ändra växtföljden och byta ut någon höstvetegröda mot vårsådd”, säger Dave.

Lars Brunnström på Stureholm utanför Jonstorp i nordvästra Skåne har med goda resultat gått över till plöjningsfri odling. Renkavlen är ett problem, men har inte ökat efter att plöjningen slopats. Men det är viktigt att hålla ogräset under kontroll ändå.

”Vi kommer att byta ut en höstvete­gröda i vår sjuåriga växtföljd mot en vårsäd, vilket ger bättre möjlighet till behandling. Vi kommer även att byta från tvåårig gräsfrövall till klöverfrö”, berättade Lars när han delade med sig av sina erfarenheter vid Partnerskap Alnarps Jordbruks- & Trädgårdskonferens den 4 mars i år.

”Att byta en höstgröda mot vårsäd ger ökade möjligheter att hålla nere renkavlen, dels genom bättre möjligheter till behandling, dels genom att grödan växer ifrån renkavlen, som inte hinner gå i frö innan skörd”, förklarar Henrik effekten av Lars åtgärder.

”Konservärt är en annan gröda som erbjuder samma möjligheter”.



Mekanik och genetik

På Alnarp planeras ett projekt med att kombinera ogräsharvning och kemisk bekämpning av renkavle både höst och vår. Några resultat finns ännu inte framme, men projektledaren Allan Andersson hyser goda förhoppningar om att mekanisk behandling i kombination med andra åtgärder ska ha effekt.

Som vi tidigare skrivit om i Lantbrukets Affärer nummer 3 förra året undersöks även möjligheterna att via växtförädling få fram sorter som har bättre kemisk konkurrensförmåga, så kallad allelopati, mot renkavle. Av de resultat som hittills framkommit har den tillväxthämmande effekten hos några vetesorter visat sig vara större än väntat. Tillsammans med andra åtgärder kan allelopati vara en pusselbit som håller renkavlen i schack.

”Det är viktigt att vi lär oss kontrollera förekomsten av renkavle till rimliga kostnader”, framhåller Henrik.

”Det är inte längre ett problem begränsat till vissa jordar i en del av Skåne, utan sprider sig, och vi kan förvänta oss motsvarande problem i andra delar av landet, där höstvete är än ännu mer dominerande gröda än i Skåne. Den yttersta konsekvensen kan annars bli att lantbrukarna tvingas avstå från att odla höstvete och i stället får hålla sig till vårsådd och vall till ensilage för att bli av med problemet”. Av Lennart Wikström

