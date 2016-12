Vinnarna skrattar gott

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det finns de som tror att den så kallade Djurrättsalliansen, ofta nog i allians med myndigheter och inspektörer, strävar efter god djuromsorg i svenska svinstallar. Så är det naturligtvis inte. Veganer och andra extremer anser att all konsumtion av kött är en dödssynd och man är inte ute efter god djuromsorg. Vad man är ute efter är att avskaffa djurhållningen överhuvudtaget, något man är på god väg att lyckas med i Sverige.

Att vara pälshandlare och tillhandahålla hugade spekulanter vackra minkpälsar är idag i princip omöjligt. Terroraktioner mot pälshandlarnas butiker och personer har satt stopp för sådan näringsverksamhet. Pälsdjursuppfödning attackeras på samma sätt och den är förenad med stora risker liksom att tillhandahålla forskningen försöksdjur. En liten grupp av extrema djurrättsaktivister har lyckats etablera sina sanningar och sina värderingar samt sätta agendan för både politiker och myndigheter. Inte minst har de hjälp av förhållandet att huvuddelen av den svenska journalistkåren efter murens fall sällat sig till miljöpartistiska värderingar.



Ställs ej till svars

Djurrättsalliansen kommer att lyckas i sin ambition att göra Sverige fritt från slaktsvinsuppfödning. Tillvägagångssättet är effektivt, dels genom nattliga raider med filmkameror i högsta hugg och dels genom att fösa myndigheternas kontroller framför sig. Med dagens teknik kan filmer redigeras till att visa precis vad som helst redigeraren önskar. Sedan räcker det med en någorlunda “sann” frekvens för att inbilla folk att den sanningen är allmängiltig.

I ett fritt land är det givetvis fritt att hävda i stort sett vilka tokigheter som helst. I varje samhälle har det alltid funnits och kommer alltid att finnas människor som intar extrema ståndpunkter. Det är inget vare sig nytt eller märkligt. Vad som är nytt och märkligt i Sverige är att extremisterna på djurskyddsområdet inte korrigeras och inte ställs till svars för sina aktioner och synpunkter. Det sistnämnda beror inte minst på att extremisterna gör sig oanträffbara och att man kommunicerar helt och hållet på sina egna villkor.



Får sätta agendan

Under årens lopp har inget politiskt parti ridit spärr mot galenskaperna och Lantbrukarnas Riksförbund har förvisso inte varit pådrivande därvidlag.

Det är först nu, när ordföranden i Sveriges Grisföretagare, tar bladet från munnen som det går att hoppas på en förändring. K­ritik mot politiker och myndigheter är i och för sig motiverad, men roten till det onda återfinns i förhållandet att extremerna på djurskyddssidan tillåtits sätta agendan och etablera sina sanningar utan att bli korrigerade.

Kriminella mc-gäng spränger och eldar upp butiker och restauranger för dem som vägrar betala beskyddarpengar. Djurrättsaktivister har bedrivit terror mot pälshandlare och pälsdjursuppfödare. Vad är skillnaden? Och vad riskerar den enskilde grisföretagaren i förlängningen när Djurrättsalliansen anser opinionen mogen?

