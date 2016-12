Start

Vall kan bli rena kolkapitalet – på intensiva växtodlingsgårdar

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Vall eller biomassarika mellangrödor i växt­följden kan bättra på kol­balansen och ge tydliga bördighets­effekter redan på fem eller tio års sikt. I den öppna växtodlingen med stor andel spannmål och i många fall – med goda avsikter – bortförsel av halm och andra skörderester tär vi på mullkapitalet i matjorden. I genomsnitt har de svenska odlingsjordarna ett ganska betryggande mullkapital och kolhalten ligger omkring 3,7 procent, men med en tyngdpunkt på lägre andel kol i de mer intensiva jordbruksbygderna. I slättbygder med dominerande spannmålsodling är det inte ovanligt med kolhalter kring 1,5–2 procent.



Kritisk gräns

I en sammanställning av en rad olika svenska och internationella långliggande odlingssystemförsök med eller utan återförsel av organiskt material till matjorden har Göte Bertilsson visat att vid kolhalter under två procent motsvarar varje tiondels procent en minskad skörd med tre procent. De långsiktiga förändringarna vi ser kan vara en förklaring till varför skördenivåerna i många områden stagnerar. Den intensiva öppna växtodlingen kan alltså ha tärt så på matjordens kolförråd att bördigheten hos våra allra bästa odlingsjordar börjat påverkas negativt.

Kol i form av organiskt material – mull – har som bekant flera positiva effekter, bland annat är det omsättningen i den organiska delen som levererar en stor del av växtnäringen under växtodlingssäsongen. Mullen har också stor betydelse för strukturen i matjorden vilket i sin tur påverkar upptorkning, genomsläpplighet, rotvolym med mera.



Kräver mer insatser

Vilka åtgärder kan man då som växtodlare och företagare vidta för rätta till detta?

Inledningsvis märks den försämrade bördigheten genom att ökade resurser i form av dragkraft, gödsel och växtskydd behövs för att uppnå eftersträvad skörd. Den första – ofta omedvetna – insatsen blir alltså att öka insatserna. Men i ett längre perspektiv kan de inte kompensera fullt ut och den optimala skördenivån sjunker, vilket i sin tur leder till att även insatserna sjunker.

Ett sätt som kan kombinera fördelarna med en ökad kolhalt i matjorden och minskade insatser är reducerad jordbearbetning. Genom att låta skörderester och organiskt material ligga kvar på ytan och inte blanda ner dem till fullt plogdjup uppnås de positiva struktureffekterna och markpackningen minskar genom färre överfarter. Långliggande odlingssystemförsök visar att skördarna inte sjunker, utan till och med kan öka, och lönsamheten förbättras genom minskade kostnader.



Växtföljden viktig

Ett annat sätt att komma åt själva problemet med de låga kolhalterna är att ändra växtföljden genom att föra in grödor som bygger upp kolförrådet, främst vall men även biomassarika mellangrödor.

För en specialiserad växtodlare begränsas möjligheten till vallodling av kortsiktiga lönsamhetsaspekter och ofta brist på avsättning för skörden. Energi­grödor och numer i ökande grad vallfröodling är två möjligheter som prövas. En annan är att få in vall till exempelvis hästar. Det finns flera företag som producerar vall till hästhö med modeller som påminner om odling av konservärter och där markägaren inte behöver göra några egna investeringar i hanteringskedjan.

Värdet av en ettårig vall i växtföljden ser lite olika ut beroende på den nuvarande inriktningen och skördenivå. Göte Bertilsson har tagit fram en beräkningsmodell, CPERSP (Carbon Perspective) där han kan göra beräkningar av kolhaltsförändringar, lönsamhet och även miljöpåverkan (se Lantbrukets Affärer nr 1, 2008).



Skånsk nollkalkyl

I ett exempel med en skånsk växtföljd med sockerbetor, korn, höstraps, höstvete, byts höstrapsen ut mot ettårig vall. Den förändringen innebär att då höjs kolhalten med 0,2 procentenheter på tio år, vilket i sin tur leder till en ökad bördighet som skulle höja den generella skördenivån med sex procent. Vid en skördenivå på 7,7 ton höstvete, 5,5 ton korn och 9,7 ton socker skulle den högre skördenivån ge 460 kilo höstvete, 330 kilo korn och 540 kilo socker.

Hur lönsamheten påverkas hänger på förhållandet mellan de grödor som byts ut. Med dagens prisförhållanden hamnar TB1 för de olika växtföljderna på en klart jämförbar nivå med en skillnad på en knapp hundralapp per hektar till rapsväxtföljdens fördel.



Kolaffärer

Om perspektivet läggs ytterligare längre fram med en fortsatt höjd kolhalt talar det mesta för att det alltså skulle löna sig med att byta höstraps mot vall så länge prisförhållandena är desamma. De förhållanden som rådde under 2007–2008 missgynnade dock vallväxtföljden väsentligt.

Klimateffekten kan sedan räknas in, antingen som en kollektiv miljönytta eller i framtiden som handlingsbara utsläppsrätter. Priset på en utsläppsrätt på ett ton koldioxid är idag 192 kronor, vilket motsvarar cirka 700 kronor/ton kol. Med en höjning av kolhalten med 0,2 procent på tio år binds cirka 6 ton per hektar. I teorin skulle det alltså innebära en ökad intäkt för vallväxtföljden med drygt 4 200 kronor/ha över en tioårsperiod.



Vall bäst i väst

Längre norrut i landet blir växtföljden på de rena växtodlingsgårdarna många gånger ännu mer spannmålsdominerad. I en standardiserad växtföljd från Västsverige kan höstvete förekomma fyra år av sju och omväxlingsgrödan kan vara havre två år och höstraps ett år.

Om man ersätter en höstvetegröda med en ettårig vall och byter ut havre mot korn förbättras kolbalansen i samma grad som i det skånska exemplet, medan TB1 tack vare både mullhaltshöjning och direkt växtföljdseffekt blir väsentligt bättre. Samma resonemang som i den skånska växtföljden med möjligheten till handel med utsläppsrätter skulle ge samma resultat.

Det kostar att tära på mullkapitalet. Det är en kostnad som inte märks från år till år, utan blir uppenbar först när marken passerar två-procentsgränsen och det blir nödvändigt att långsiktigt återställa förlorad mull. Men med de beräkningar som redovisas här visar det sig att kostnaden för att föra in en mullbildande gröda i växtföljden är lägre än man kan tro och om det blir möjligt att handla med utsläppsrätter kan det bli direkt lönsamt.





Av Lennart Wikström

