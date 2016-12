Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Odlingshinder kan löna sig att avlägsna 28571

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Odlingshinder i fält orsakar merkostnader. Därför kan det finnas tusenlappar att tjäna på att ta bort dessa. Här följer ett exempel på hur du kan göra en beräkning. Några viktiga saker att tänka på tas också upp. Stolpar, brunnar, flatberg, diken och andra typer av odlingshinder i fält orsakar merkostnader i form av ökad maskintid, ökad markpackning, uppförökning för kvickrot samt kostnader för överlappning av utsäde gödning och sprutmedel. Träd orsakar skugga och sänker avkastningen. Till dessa nackdelar skall läggas risken för sönderkörning av maskiner. I många fall är det intressant att vidta åtgärder för att kunna odla mer rationellt.



Räkna på kostnaderna

I ett försök att räkna på kostnaden för hinder måste alla komponenterna ovan prissättas. Sedan tillkommer, i alla fall för vissa arbeten, en läglighetskostnad för att arbetet tar längre tid. För andra arbeten som till exempel höstplöjning, som ofta inte sker under samma tidspress, skulle man kunna argumentera för att den extra tiden bara kostar marginalkostnaden för maskinerna och merarbetstiden.

Med modern GPS-teknik som inte bara styr traktorn utan även sköter delavstänging av utmatning av utsäde, gödning och sprutvätska minskar kostnaderna för överlappning. Ofta krävs sprängare, grävmaskin och dumper för att ta bort odlingshinder på ett rationellt sätt. Timtaxan för dessa tillsammans är cirka 2 000 kronor i timmen.



Innan du börjar

Borttagning av odlingshinder får inte ske hur som helst. Enligt miljöbalken gäller ”omvänd bevisbörda”, vilket innebär att det är brukaren som måste bevisa att en åtgärd man vill göra inte påverkar miljön. Det råder en uttalad samrådsplikt med länsstyrelsen för till exempel skogsplantering på jordbruksmark, uträtning/breddning av enskild väg, placering av sprängsten och dikesrensmateriel, anläggning av viltvatten och andra fysiska ingrepp i landskapet.

Även i andra sammanhang kan det vara bra att diskutera åtgärder med länsstyrelsen innan de utförs. Olovliga rationaliseringar kan leda till avdrag på EU-stöden och vill man läsa mer om detta så har Jordbruksverket gett ut en skrift som heter ”Vad säger lagen?”. Observera att tvärvillkoren också omfattar reglerna för skydd av natur- och kulturmiljön i odlingslandskapet. Odlingshinder kan även vara viktigt för den biologiska mångfalden, speciellt i det öppna odlingslandskapet.

Beräkningsexempel

Att försöka räkna på vad ett odlingshinder i fält kostar kräver fler antaganden och kan göras på en mängd olika sätt. Jag har i mina beräkningar antagit att markpackning och kvickrotsutbredning halverar skörden på ett område två meter ut från odlingshindret. Jag har också antagit att dubbelkörning av utsäde, gödning och sprutmedel sker på en yta som är lika stor som den med halverad skörd.

Jag har räknat på två ”modellhinder”, dels på ett punktformigt hinder som täcker 1m2 och dels på ett hinder som är 10 x 10 meter stort. Hur många extra vändningar som måste göras beror på maskinernas storlek. Jag har antagit en maskinpark av större modell med till exempel 6-skärig plog och tröska med nio meters skärbord.

I exemplet med hindret som är 10 x 10 meter krävs, med samtliga arbetsmoment inräknade, att 34 extra vändningar måste göras och varje vändning har beräknats ta 40 sekunder. För att få fram kostnaden har jag multiplicerat tiden med maskintaxan för respektive maskin. För 10 x 10 meters-hindret ger detta en årlig extra maskinkostnad på cirka 400 kronor. Till detta kommer kostnader för utebliven skörd på den yta som täcks av hindret samt kostnader för halverad skörd på grund av markpackning och kvickrotsutbredning. Även kostnader för dubbelkörning, i mitt exempel på en yta två meter runt hindret, ska räknas in. Dessa kostnader blir cirka 160 kronor per år och den totala kostnaden för 10 x 10 meters-hindret blir då cirka 560 kronor per år.



Nuvärdet

För att få fram hur mycket det skulle kunna vara värt att bli av med hindret skall summan av alla framtida kostnader kapitaliseras till ett nuvärde. Detta kan i princip göras med en faktor mellan 20 och 40, mest beroende på antaganden om framtida realräntenivåer. Jag har valt en faktor på 30, vilket motsvaras av en realränta på två procent 50 år framåt. Värdet av att bli av med 10 x 10 meters-hindret i mitt exempel skulle således vara 560 kronor x 30 = 16 800 kronor.

Samma beräkningsmetodik ger att det är värt 2 900 kr att bli av med ett punktformigt hinder typ stolpe, brunn eller motsvarande. Till dessa värden skall läggas kostnaden för framtida sönderkörningar på grund av hindret. Det känns inte orimligt att dessa kanske kan bli lika stora som alla andra kostnader tillsammans. Borttagning av stolpe som medför nedgrävning av kabel i marken ger också en skördesänkning i den grävda ytan.



Sammanfattningsvis…

Samråd med länsstyrelsen innan några åtgärder påbörjas. Det totala värdet av alla framtida besparingar i att ta bort ett odlingshinder kan röra sig från cirka 3 000–5 000 kronor när det gäller en brunn eller en stolpe. När det gäller att bli av med större odlingshinder som flatberg, skogsdungar eller liknande kan det kan vara värt upp till 15 000–25 000 kronor. Även större stenar som finns strax under markytan kan vara bra att få bort då dessa lätt orsakar sönderkörningar av jordbearbetande maskiner.





Av: Christian Örup, Lovanggruppen

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in