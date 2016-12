Dessa hypokondriker!

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: När teaterpubliken från 1670-talet och fram till våra dagar skrattat sig igenom Moliéres “Den inbillade sjuke” har förmodligen ingen tänkt på sambandet med dagens livsmedels­debatt. Likväl är hypokondrin i Moliéres pjäs och “konsumenternas oro” samma sak och lika skrattretande.

I Sverige ökade medellivslängden för män med nästan fem år under 20-årsperioden mellan 1988 och 2008. För kvinnor ökade den med dryga tre år.

Vi har i Sverige aldrig haft så hälsosamma, bra och näringsrika livsmedel som vi har idag. De människor som trots allt drabbas av ohälsa av livsmedel motionerar för lite och äter för mycket. I de fall de genetiska anlagen är de rätta är det ingen konst alls att äta sig till en för tidig död på hamburgare nedsköljda med Coca-Cola.



Makt och pengar

De svenska jordbrukarnas produktion av mjölk, kött, spannmål och annat har aldrig varit bättre och hälsosammare än vad den är idag. Det enda frågetecken som kan ställas gäller i så fall det ekologiskt märkta, men så länge produktionen av sådant utgör en försumbar andel spelar det ingen roll ur folkhälsosynpunkt.

I den del som livsmedels­debatten handlar om oro för att våra livsmedel inte skulle vara hälsosamma är den vänligt sagt skrattretande. På samma sätt och på samma grunder som Moliéres hypokondriker också är skrattretande. Lite ovänligar­e, och ur en mer vetenskaplig synvinkel, kan debatten beskrivas som till den milda grad tramsig.

I grunden handlar det naturligtvis om strävan efter makt och pengar hos dem som vill få människor att tro att dagens livsmedel är ohälsosamma. Den oro som åstadkommes motiverar anslag för forskning och välavlönade tjänster inom myndighets- och kontrollapparaten. Dessutom går det att slå politiskt mynt av tramsandet, vilket hypokondrikernas parti framför alla andra, Miljöpartiet, utnyttjar för sin konsekventa propaganda för högre skatter på allt som gör livet behagligt att leva.



Tidernas bästa livsmedel

Professor Solveig Wikström framför många kloka synpunkter i den rapport hon skrivit tillsammans med Martin Hedbom och Ludvig Thuresson med titeln “Jakten på den värdefulla måltiden”. Detta gäller särskilt kritiken av hur Ica behandlar råvaruleverantörerna samt hur detta hämmar utveckling på många områden. Däremot är Solveig Wikströms slutsats att livsmedelsbranschen bör ta konsumenternas oro på allvar felaktig. Hypokondri gör sig bäst på teaterscenerna och i 1600-talskostymering och inte i ett 2000-tal där vi i Sverige, och för övrigt i alla utvecklade länder med god vattenkvalité, har tidernas bästa livsmedel tillgängliga. Detta gäller oavsett om dessa livsmedel bärs hem som närproducerade råvaror eller som färdiglagade rätter i platta paket.

Lantbrukets Affärer är stark motståndare till onödiga lagar och regler, men ifråga om uttrycket “människors oro” är frågan om inte ett strängt förbud mot användandet borde införas. Vi kan ju i all sin dar inte utveckla världen på de harhjärtades villkor.

