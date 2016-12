Start

Experterna om tork- och lagringssituationen 2010

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Växtodlingssäsongen är i full gång i landet. Det är dags att lyfta blicken och förbereda för höstens skörd. Växtodlarna är under hård prispress och Lantbrukets Affärer ställer sig frågan hur detta påverkar deras investeringsvilja i tork- och lagringsutrustning? För att få svar talade vi med ett antal representanter för företag som säljer tork- och lagringsprodukter. Följande frågor fick de svara på:

Hur ser ni på utvecklingen under 2010 vad gäller investeringar i tork och lagring?

Vad tror ni blir mest intressant för lantbrukarna att investera i framöver inom detta område?

Hur har ni som leverantör påverkats av den låga lönsamheten i växtodlingen?





” Fler skaffar sig överkapacitet i anläggningen ”

Svenska Antti, vd Lars Fredriksson



”Vi ser ett ganska stort intresse för våra produkter just nu. Spannmålsprisbilden som lantbrukarna lever med speglas inte i investeringsviljan. Framförallt tror jag det beror på att det vi arbetar med är långsiktiga investeringar som lantbrukarna ofta planerat under lång tid och som inte direkt påverkas av tillfälliga förändringar på spannmålsmarknaden.

Dessutom pågår en strukturrationalisering på lantbruken och större enheter kräver successiva investeringar. Merparten av våra kunder driver jordbruk på över 200 hektar och bland dessa finns en stark vilja att investera för att effektivisera sin verksamhet”



Överkapacitet

”Det vi sett sedan en tid tillbaka är att allt fler som investerar i lagringsenheter ser till att skaffa sig en relativt stor överkapacitet i anläggningen. På så sätt har de utrymme att ta hand om hela årets skörd samtidigt som de har möjlighet att spara spannmål från föregående år om prisbilden då var så låg att det inte lönade sig att sälja. På sätt skaffar de sig ett visst skydd mot framtida stora prisfluktuationer.

Om vi har en lantbrukare som idag vill investera i en torkanläggning för sina 2 000 ton spannmål så rekommenderar vi honom eller henne att skaffa sig kapacitet att klara det dubbla. Med tanke på arealutvecklingen ser vi annars en stor risk för att kunden inom kort känner att anläggningen utgör en begränsning för ytterligare tillväxt”.



Långsiktigt

”Många gånger är en ny tork- och lagringsanläggning en investering som ingår i en 20- till 30-årsplan för lantbrukaren. Naturligtvis kan ett köp skjutas upp både ett och två år i väntan på bättre spannmålspriser, men till slut måste investeringen göras om lantbrukaren överhuvudtaget ska kunna fortsätta med sin verksamhet. Därför blir vi inte så känsliga för de kortsiktiga prisfluktuationerna, även om vi precis som alla andra känner av dem”. ”Vi satsar stort på att ta fra, en fliseldad varmluftspanna”



AB Akron-maskiner, ägare Sven Johan Persson



”Jag har ingen direkt uppfattning om hur hela marknaden ser ut, men vi har sett en något ökad försäljning av kompletta spannmålsanläggningar under början av 2010”.

”Vi försöker styra trenden mot att fler ska investera i anläggningar där de kan producera kvalitetslivsmedel. För att få leverera spannmål för humankonsumtion krävs att råvaran torkas med varmluftstork och vi vill erbjuda våra kunder en möjlighet att klara livsmedelsföretagens allra högsta krav. Jag anser att det är viktigt både för Sverige och för Sveriges bönder att vi upprätthåller en hög kvalitet då det i dagens konkurrenssituation finns gott om billig spannmål i världen.



Förnyelsebara råvaror

För framtiden ser jag att torkanläggningar som drivs med förnyelsebara råvaror kommer att bli stort. Om lantbruket framöver förlorar skatterestitutionen på olja kommer priset nästan att fördubblas och då blir det dyrt att torka sin gröda med en oljepanna. Därför satsar vi nu stort på att ta fram en fliseldad varmluftspanna som är anpassad efter svenska förhållanden, för lämpliga sådana finns inte på marknaden idag. Pannor som värmer vatten, vilket i sin tur värmer luften i torken, finns. Men inte sådana som värmer luften direkt. Förhoppningsvis kommer vi att ha en färdig produkt på marknaden om ett eller två år”.

”Det vi framförallt har märkt är att våra kunders intresse för att pruta har ökat. Vi har inte sett någon nergång i efterfrågan, men det har blivit tuffare affärer. Exporten av spannmålsanläggningar går med oförminskad styrka. Däremot har vi sett en nedgång på lantbruksmaskiner som exempelvis skördetröskor, men det är en annan del av vår verksamhet”.



”Lågt intresse för gastät lagring”

Assentoft Silo A/S, försäljningsansvarig i Sverige Christer Ericsson



”Det ser bra ut! Vi säljer utrustning för gastät lagring som gör att spannmålen inte behöver torkas. Våra kunder är framförallt kyckling- och grisuppfödare samt ägg- och mjölkproducenter. Dessa branscher flyter på bra tycker jag.

Emellertid är jag lite förvånad över att det i Sverige fortfarande är ett förhållandevis lågt intresse för gastät lagring. Lagringen är både prisvärd och miljövänlig. I Danmark är denna lagringstyp vanlig bland lantbrukare som lagrar spannmål för hemmabruk, men svenskarna har inte tagit efter än. Här är vi nog lite försiktigare med att prova nyheter och vill gärna vänta tills grannen har testat och vi ser att det fungerar väl”.



Intressant framöver

”Jag tror att gastät lagring av tröskmajs är ett område som kommer att vara mycket intressant framöver, framförallt för grisproducenter. Stora gårdar med många djur alstrar stora mängder gödsel som måste spridas och då är majs en bra gröda som klarar att ta upp mycket näring. Ofta är svenska bönder lite skeptiska mot odling av majs då det är svårt att komma under 30 procents vattenhalt i grödan, vilket gör torkningen kostsam. Med gastät lagring är detta inget problem då majsen lagras precis som den är med befintlig vattenhalt. En hög vattenhalt ökar även smakligheten på fodret. Vi ser ett kraftigt ökat intresse för detta i Danmark, så förhoppningsvis sprider det sig även hit”.

”Eftersom våra kunder framförallt är djurproducenter påverkas vi inte så direkt av växtodlarnas svåra prissituation. Emeller­tid hör jag från kollegor och kunder att många växtodlare har det tufft och att även stora gårdar beslutar att inte odla i år. Det blir i sin tur våra kunder lidande av då de får hitta nya företag att köpa sitt foderspannmål från”. ”Kunderna vill ha flexibla enheter”



Holmquist Teknik AB, delägare Peter Svensson



”För vår del ser 2010 väldigt bra ut trots de låga spannmålspriserna. Framförallt är det djurbönder som vill ha större möjlighet att själva lagra sin spannmål som investerar och det tror jag beror på den senaste tidens stora prisförändringar. Många som tidigare sålt direkt i samband med skörd har fått dåligt betalt för sin spannmål och vill därför lagra för att i större utsträckning kunna bestämma när de ska sälja. Sedan tror jag att hela samhället sakta är på väg mot en konjunkturuppgång. Det känner även lantbrukarna av och vågar göra nyinvesteringar i sin verksamhet”.



Flexibla enheter

”Vi ser framförallt ett ökat intresse för omrörningssilos och planlagringssystem. Kunderna vill ha flexibla enheter med ett brett användningsområde och investerar de exempelvis i ett system för planlagring kan detta användas för såväl spannmål som gräsfrö, raps, halm, potatis, lök eller något annat beroende på kundens önskemål.

Att kunna skräddarsy utomhuslösningar som passar just den aktuella gården är också vårt företags nisch. Vi säljer inga färdiga koncept utan plockar ihop den bästa lösningen utifrån kundens skördestorlek, betalningsförmåga, investeringsvilja och så vidare. Där tror jag framtiden finns”.

”Naturligtvis har vi känt av de låga priserna, men inte i särskilt stor omfattning. Vi är ett relativt litet företag och har kunnat behålla vår personal och till och med nyanställt under 2009. Kanske hade vi kunnat sälja ännu mer om vi hade haft en bättre prisbild på spannmålssidan, men vi tycker att vi har klarat oss bra. Vi har heller ingen export, så vi har inte känt av krisen på den sidan”.



Av Kristin Fridholm

