Sju kan bli Årets traktor 30505

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Sju finalister är klara för Tractor of the Year 2011. Det är Fendt 828 Vario, Landini 7-230, Deutz-Fahr TTV 430, New Holland T7.210 AutoCommand, Claas Xerion 5000, John Deere 8345R och Massey Ferguson 7499 Dyna-VT. xt Störst av dem alla är specialtraktorn Claas Xerion 5000. Den visades för första gången på Agritechnica i november 2009. Det är en traktor med lika stora hjul runt om och styrning på alla fyra hjulen. Den finns i version med fast hytt eller så att hytten kan vridas 180°. På så sätt kan den köras i båda färdriktningarna med samma bekvämlighet och sikt för föraren.

Claas Xerion 5000 har en sexcylindrig motor från Caterpillar och en steglös transmission från ZF. Motoreffekten är hela 385 kW (524 hk) och maximalt vridmoment 2 353 Nm vid 1 400 rpm. Den steglösa transmissionen tillåter toppfarter upp till 50 km/h på marknader där detta är godkänt. Claas Xerion säljs i Sverige av Lantmännen Maskin.



SCR- eller EGR-teknik

En annan traktor från Lantmännen Maskin i startfältet för Tractor of the Year är Fendt 828 Vario. Den traktorn visades för första gången hösten 2009 och har som de flesta andra Fendt en motor från Deutz. Nytt med Fendt 828 Vario är att motorn i den har SCR-teknik för avgasrening. Det innebär att det sitter en tank för AdBlue bredvid den vanliga dieseltanken. Fendt 828 Vario har en sexcylindrig motor som ger 191 kW (260 hk).

John Deere har sagt att de ska hålla kvar vid EGR-tekniken ett tag till vad gäller motorernas avgasrening. Det innebär att man på John Deere 8345R, som är störst i serien, slipper tanka AdBlue. Den sexcylindriga motorn i 8345R ger 288 kW (392 hk) och maximalt vridmoment är 1 515 Nm vid 1 500 rpm. Detta är således den största av de konventionella traktorerna i årets final. Fördelar med John Deere 8345R är rymlig hytt, smidig att köra, bra steglös transmission, hel motorhuv och som sagt ingen AdBlue. John Deere säljs i Sverige via privata John Deere-återförsäljare.



Sparar bränsle

Minst bland finalisterna är Deutz-Fahr Agrofarm TTV 430. Traktorn har en fyrcylindrig motor på 80 kW (109 hk). Den steglösa transmissionen tillverkar Same Deutz-Fahr själva i italienska Treviglio. ​

Enkelt utryckt är det en automatisk powershift med lameller och en hydrostat som jämnar ut farten mellan stegen. Föraren kan välja mellan två hastighetsområden, fält och transport. I fältläget, 0,1–24 km/h körs traktorn nästan helt mekaniskt i transmissionen i det viktiga området 5–18 km/h. Genom att hydrostatdelen inte är verksam här minskas bränsleförbrukningen. Samma sak gäller i intervallet 10–38 km/h i transportläget, 0,1–40 km/h.

Toppfarten 40 km/h nås redan vid 1 800 rpm på motorn. Det ger 20 procents bränslebesparing jämfört med att åka i 40 km/h vid 2 100 rpm på motorn.

Med ett vred i förarhytten väljer föraren om motor och transmission ska prioritera bästa bränsleekonomi eller maximal dragkraft vid körning. På fram/backspaken till vänster om ratten kan föraren med knappar välja hur snabbt traktorn ska byta färdriktning, i fem steg.

Deutz-Fahr säljs i Sverige av Rosenqvist Maskin samt deras fristående återförsäljare.



Hög standardutrustning

Precis som Lantmännen Maskin har även traktortillverkaren Agco två av sina fabrikat representerade i årets final. Det är ovan nämnda Fendt samt Massey Ferguson 7499 Dyna-VT. Massey Ferguson säljs i Sverige via privata Massey Ferguson-återförsäljare. Massey Ferguson 7499 Dyna-VT är störst i den välkända 7400-serien. Det är en populär traktorserie med steglös transmission. Traktorerna har uppdaterats i flera steg och har numera hel motorhuv och motorer med effektstyrning. Massey Ferguson 7499 Dyna-VT har en sexcylindrig Sisu-motor som ger 176 kW (240 hk). Traktorerna har en hög nivå vad gäller utrustning redan som standard med exempelvis hytt- och framaxelfjädring. De har DTM, Dynamic Tractor Management, vilket innebär att motor och transmission samarbetar och styrs av gemensam elektronik. Som tillval finns monitorn Datatronic III.



Ramkonstruerad italienare

Ovanligast av alla årets finalister i Sverige är Landini 7-230. Landinis svenska importör är Möre Maskiner i Kalmar men de marknadsför inte det italienska fabrikatet särskilt kraftfullt. Landini 7-230 är dock en mycket intressant traktor. Den bygger på en ramkonstruktion vilket är ovanligt. Det är endast MB-trac och John Deere bland de andra traktortillverkarna som anammat den tekniken. Fördelen med en ram är att motor och transmission inte behöver konstrueras för att vara bärande. Likaså är det enklare att montera en lastare på en traktor med ram. Landini 7-230 är störst av sex modeller och har en sexcylindrig motor på 157 kW (214 hk). Vid transport eller kraftuttagsarbete kan motorerna ge ytterligare 8 kW (11 hk).



Prisutdelning på Eima

Hemligast av alla traktorer i finalen är nya New Holland T7.210 Auto Command. Med den modellen tar sig New Holland in i SCR-tekniken och traktorn har en tank för AdBlue. AdBlue är ju en bra slogan för en blå traktor som New Holland, så valet av teknik torde varit enkelt. Den här traktorn visas inte upp förrän i september i år, men vi i juryn har fått lite förhandsinformation så att vi kunnat bedöma om den skulle ha en plats i finalen eller ej. Mer information om nya New Holland T7.210 Auto Command kommer således under början av hösten.

Best of Specialized är motsvarande tävling för små specialtraktorer och där finns det i år sex finalister.



Det är Claas Nexos 240F, Landini Rex 110F, Carraro Ergit 100 Mack 4, New Holland TK 4060, John Deere 5100 GF samt Kubota M 8540 Narrow. Det här är inga traktorer som används i svenskt lantbruk i någon större utsträckning. Men de är intressanta inom grönytevård, snöröjning inne i samhällen samt liknande arbeten där framkomligheten är begränsad. I södra Europa används den här typen av traktorer i vinodlingar.



Av Anders Niléhn

