Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Affärskulturen sitter i väggarna 29036

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: När Lantmännen nu meddelat att man stänger av BM Agri som affärskontakt och därmed krossar företaget så är det ett väntat beslut. Lantmännen, lika lite som annan kooperation som redan gått hädan, har förstått att konkurrens och ständiga utmaningar är det enda som kan utveckla verksamheten i en marknadsekonomi. Lantmännens beslut ifråga om BM Agri ter sig vid en första anblick som fullständigt horribelt och så dumt att det inte verkar sant. För alla utomstående ter det sig naturligtvis på så sätt och det krävs ett historiskt perspektiv för att förstå varför Lantmännen agerar som man gör.



Pratade sig samman

Under den gamla regleringstiden fanns det många olika lantmännenföreningar. I teorin skulle man kunna tro att dessa konkurrerade till fördel för medlemmar och samhälle. I praktiken var det så att alla dess direktörer träffades regelbundet i SLRs direktionslokaler, där drack man kaffe ur danskt porslin och pratade sig samman om priser och villkor.

Visserligen är konkurrenslagstiftningen svag men hade man gjort på samma sätt i dagens marknadsekonomi hade åklagare yrkat på fängelsestraff för de inblandade. Nu behöver Lantmännens tjänstemän inte vara rädda för någon åklagare eftersom man slagit samman alla föreningarna till en enda och man kan således bestämma priser och villkor för ett helt land helt lagligt.



Undanröja konkurrens

Lantmännens koncernchef Per Strömberg motiverar beslutet om bannbullan med påståenden om att BM Agri spridit vilseledande uppgifter om att Lantmännen begränsat konkurrensen. För den som faktiskt haft det tvivelaktiga nöjet att göra affärer inom Lantmännens intressesfär ter sig Per Strömbergs påstående som skrattretande. Om det var något som alltid stod högst på dagordningen i relationen med Lantmännen så var det åtgärder för att undanröja all tänkbar konkurrens.

I det fall någon skulle misstro påståendet så studera exempelvis hur det kan komma sig att LRF Samköp har ett så begränsat sortiment. Annonsbojkotter som straff för kritiska artiklar har varit ett annat medel som tilllämpats och Lantmännen har till och med haft som uppfattning att all rådgivning som har med växtodling att göra skall vara reserverad för Lantmännen.



Inte förvånande

Gamla försyndelser kan med fördel få ligga djupt begravda på historiens soptipp men när Per Strömberg spelar prinsessan på ärten i konkurrensfrågan vill det till att han sätter stabila lås på Lantmännens arkiv. De skulle nämligen obarmhärtigt avslöja Lantmännens inställning till konkurrens och den är inte salongsfähig i dagens marknadsekonomi och den var förskräcklig även i den gamla regleringstiden.

Lantmännens agerande mot BM Agri är insatt i sitt historiska perspektiv inte förvånande. Det sitter i väggarna och är en stark del av affärskulturen inom Lantmännen.

Föreningen Sveriges Spannmålsodlare kräver Per Strömbergs avgång vilket i och för sig kan vara rimligt men det krävs mycket mer än så för att Lantmännen skall bli till verklig nytta för dess medlemmar.

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in