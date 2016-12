Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Hybridtröska först ut i nysatsning 32873

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Med hybridtröskan Delta ska Massey Ferguson ta sig tillbaka till toppen vad gäller tröskor. Efter ett antal år, där utvecklingen av traktorer tagit det mesta utrymmet inom Agco vad gäller forskning och utveckling, är det nu tröskornas tid.

Det berättar Richard Markwell, vice vd för M-assey F-erguson i Europa, Afrika och Mellanöstern. Massey Ferguson visade för första gången sin nya hybridtröska Delta på Agritechnica i Hannover hösten 2009. Nu finns den i fält och Lantbrukets Affärer har kört den.

Massey Ferguson Delta har en sjucylindrig motor från Sisu Power Engine, Agcos egna motorfabrik. Den klarar avgaskrav steg IIIB med hjälp av SCR-tekniken, vilket innebär att tröskan har en extra bränsletank för urealösningen AdBlue. Motorn är helt ny och visades upp för pressen första gången hösten 2008. Det är en motor med 9,8 liters cylindervolym, commonrail, laddluftkylare och turbo. När den sitter i Massey Ferguson Delta ger den 368 kW (500 hk).

Massey Ferguson Delta finns i två modeller, 9280 och 9280 AL. Den förstnämnda har en spannmålstank som rymmer 10 500 liter och den andra en som rymmer 9 500 liter.



Skärbordet bestämmer

Eftersom det är en hybridtröska har den alltså både cylinder och rotorer. Det är två rotorer som drivs via en remvariator. Rotorerna har diametern 475 millimeter och är 4,2 meter långa. Mellan cylindern och rotorn finns en matningscylinder för att få perfekt flöde in i rotorerna.

Det som begränsar den här tröskan är egentligen bara skärbordet. Skärbordet är på 30 fot, nio meter, och ett så kallat Powerflow. Det innebär att skärbordet har en gummiduk mellan kniv och inmatningsskruv, vilket ger ett jämnt flöde till tröskan.

Hur vi än kör kan vi inte överbelasta tröskan, utan det är skärbordet som sätter gränsen. Richard Markwell berättar att det naturligtvis kommer bredare skärbord till Massey Ferguson Delta efterhand och genom att tillåta motorn att ge större effekt ökar kapaciteten då väsentligt.

Men nu vill de först se att nuvarande Massey Ferguson Delta fungerar som den ska.



Smarthet på modet

Många maskintillverkare av idag har gått ifrån taktiken att alla nya maskiner som presenteras ska vara större och starkare än föregångarna. Nu gäller det istället att konstruera smarta maskiner som avlastar föraren och automatiskt ser till så att maskinen körs med maximal kapacitet i varje enskilt tillfälle.

Det som Massey Ferguson har gjort på Delta för att möta dessa krav heter ConstantFlow. Det är ett system som mäter flödet i tröskan samt belastningen på motorn och med utgångspunkt från dessa uppgifter automatiskt anpassar tröskans framkörningshastighet så att maximal kapacitet alltid uppnås.

Massey Ferguson ligger redan långt framme när det gäller smart teknik till sina tröskor. Dania Vision kom redan år 1998 i Massey Ferguson 48, som tillverkades i Dronningborgfabriken i danska Randers. Vidareutvecklingen av pionjären Dania Vision heter Data Vision och har förutom ConstantFlow även skördekartering och alla andra tröskinställningar. Med Data Vision går det även att hålla koll på tröskans kapacitet, inställningar, fel och service.



Tillverkning i Italien

Agco stängde sin tröskfabrik i Randers den 9 juli i år. Företaget tillverkar numera alla sina tröskor för europamarknaden i italienska Breganze, i Laverdafabriken. Den ägs idag till lika stora delar av Agco och italienska Argo, företaget bakom fabrikaten Landini och McCormick. Tröskorna från Breganze säljs alltså i flera olika varumärken: Laverda och McCormick till Argo och Challenger, Fendt och Massey Ferguson till Agco.

Även den stora åttaskakarmodellen Centora flyttas nu till Breganze för att byggas där. Med sin motor på 304 kW (413 hk) och åtta halmskakare är det den största konventionella tröskan på marknaden. Denna i kombination med Massey Fergusons nya hybridtröska 9280 Delta innebär att Agco numera har ett komplett program i toppen.



MASSEY FERGUSON

Delta Hybrid 9280



Motor: Sisu Power Diesel, 7 cylindrar, 9,8 liter och 368 kW (500 hk)

Spannmålstank: 10 500 liter

Två rotorer: 475 millimeter diameter och 4,2 meter långa Fördubbling målet

Agco tillverkar även en riktig rotortröska, Fortia. Denna finns i tre modeller och alla har en 3,56 meter lång rotor med diametern 800 millimeter. Produktionen är förlagd till amerikanska Hesston. De marknadsförs även i Europa, men inte i Skandinavien. Tröskan har testats här, men inte med tillräckligt bra resultat för våra förhållanden.

Richard Markwell säger att anledningen till att Agco nu utvecklat en ny hybridtröska i det största segmentet är att efterfrågan på dessa stora tröskor nu ökar kraftigt.

”På tio år har marknadsandelen för dessa stora tröskor gått från 6 till 16 procent. Med nya Delta Hybrid, i kombination med vårt kompletta tröskprogram, ska vi fördubbla tröskförsäljningen inom Agco under de närmaste fem åren”. Agco tillverkar även en riktig rotortröska, Fortia. Denna finns i tre modeller och alla har en 3,56 meter lång rotor med diametern 800 millimeter. Produktionen är förlagd till amerikanska Hesston. De marknadsförs även i Europa, men inte i Skandinavien. Tröskan har testats här, men inte med tillräckligt bra resultat för våra förhållanden.Richard Markwell säger att anledningen till att Agco nu utvecklat en ny hybridtröska i det största segmentet är att efterfrågan på dessa stora tröskor nu ökar kraftigt.”På tio år har marknadsandelen för dessa stora tröskor gått från 6 till 16 procent. Med nya Delta Hybrid, i kombination med vårt kompletta tröskprogram, ska vi fördubbla tröskförsäljningen inom Agco under de närmaste fem åren”. Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in