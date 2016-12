Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det var en gång riktigt bra att vara grisföretagare i Sverige. Utvecklingen drevs framåt av betydande avelsframsteg. Även bättre hälsoläge och bättre kun­skaper om fodersammansättning samtidigt som byggnader och teknik ständigt effektiviserade produktionen. Sedan fick Astrid Lindgren en djurskyddslag i födelsedagspresent av dåvarande statsministern Ingvar Carlsson och kräftgången inleddes.

I hägnet av ett oöverstigligt tullskydd kunde svenska idea­lister av olika kulörer ohämmat roa sig med att hitta på än det ena och än det andra reglementet för hur grisar skall skötas och hållas. När sedan Sverige fick komma med i EU och det oöverstigliga gränsskyddet försvann etablerades efterhand de sedvanliga marknadskrafterna på grisköttsmarknaden som obönhörligt har gynnat dem i Europa som kan producera till lägst kostnad.



Åt ett håll

Tyngd av de svenska idealisternas alla reglerande påhitt har den svenska grisköttsproduk­tionen fått allt svårare att konkurrera. I det verkliga livet är det ett ytterligt litet fåtal kunder som väljer att köpa grisköttet efter ursprung och inte efter pris, eller rättare sagt efter värde för pengarna. Med kostnader för de svenska påhitten på över flera kronor per kilo producerat griskött finns det bara en utveckling för den svenska produktionen, det vill säga avveckling.

Så här fungerar marknadsekonomin och så har den alltid fungerat. Dessutom är det dessa marknadskrafter som skapar utveckling och välstånd. Eftersom kunderna inte bryr sig om idealisternas påhitt, utan köper där man får bäst värde för pengarna, är de svenska extra­kostnaderna fullständigt meningslösa. Grisarna blir vare sig lyckligare eller köttet godare eller hälsosammare av på­hitten, för att inte tala om inspek­tionerna.



Anpassad lagstiftning

Det borde någon gång stå klart att det är en liten klick ­brokiga idealister som står bakom galenskaperna och att det naturligtvis hade gått att sätta dessa grisköttsnäringens dödgrävare på plats. Tyvärr är det i dagsläget förmodligen för sent. De extrakostnader som produk­tionen dras med tillsammans med en remarkabel återhämtning av värdet för den svenska kronan innebär att det svenska gris­köttets konkurrenskraft är begränsad. Högst begränsad.

Kravet på statlig ersättning per gris för de statliga påhitten på djurskyddsområdet är orealistiskt på gränsen till generande.

Det finns endast en väg att gå i det fall den svenska grisköttsproduktionen skall räddas och det är att omedelbart anpassa lagstiftningen till vad som gäller i övriga EU. De som är skräckslagna inför en sådan ordning kan betänka att medborgarna i länder utanför Sverige faktiskt lever och lever gott på de livsmedel som framställs där, liksom att kontrollerna fungerar. Nyligen visade det sig i Tyskland. Historik

Ursprungsmärkningredan beslutad

I brev daterat 1989-11-21 skriver dåvarande jordbruksministern Mats Hellström att beslut om ursprungsmärkning av förpackade livsmedel skall införas redan har fattats (1988/89:68, JOU 14 rskr.263). Regeringen har därför gett Livsmedelsverket bemyndigande att föreskriva att förpackade livsmedel skall märkas med ursprungsland.

Livsmedelsverket beslutade den 10 november 1989 att sådan märkning skall införas senast den l januari 1992.



Texten citerad ur brev från statsrådet Hellström till Familjejordbrukarnas Riksförbund.

