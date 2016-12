Start

Bearbeta bara där det behövs 30149

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Liten insats, stort utbyte och mindre risk för jorderosion.

Det är fördelarna med Strip-Tilling, det vill säga att man endast bearbetar jorden just precis där fröet ska ner. Strip-Tilling heter en teknik vad gäller jordbearbetning och sådd som innebär att man bara rör jorden där det verkligen behövs. Fördelarna är flera. Det går åt mindre energi och risken för jord­erosion minskar. I områden där jordflykt till följd av vind är ett problem är Strip-­Tilling bra.

Tekniken är med oss vad gäller Strip-Tilling eftersom det med autostyrning med RTK är enkelt att komma tillbaka på exakt samma ställe på fältet år efter år.

I Danmark har man testat Strip-Tilling i majs med gott resultat under några år.

Arne Gejl på företaget Stroco-Agro berättar att Strip-Tilling är ett miljö­vänligt sätt att bedriva växtodling på eftersom det ger största möjliga skörd med minsta möjliga insatser. Till exempel minskar energi­förbrukningen väsentligt eftersom man endast bearbetar jorden just där grödan ska gro. Likaså går det att arbeta direkt i en obehandlad stubb eller i en falsk såbädd, allt efter förfrukt och jordens fuktighetsgrad.



Tillämpats utomlands

Jorderosion vid kraftiga regn eller stark vind på lätta jordar är inga problem om Strip-Tilling tillämpas. Vid kraftig vind håller de obearbetade områdena jorden på plats och vid stora regn kan vattnet tränga ner i de bearbetade områdena.

Om det blir en period av torka ­håller marken fukten bättre eftersom stora delar av fältet är obearbetat. Samtidigt har grödans rötter obehindrad möjlighet att gå på djupet eftersom man bearbetat djupt just där fröet är placerat.

I USA har detta system tillämpats i många år och i Tyskland har det bland annat gjorts försök med att så socker­betor direkt i fånggrödan genom att endast bearbeta djupt rakt under den blivande betraden. I dessa tyska försök har det visat sig att det går att minska dieselförbrukningen med tio liter och arbetsåtgången med en timme per hektar sockerbetor. Det motsvarar en kostnads­minskning på cirka 300 kronor per hektar. Avkastningen var den samma i dessa försök som vid konventionell ­bearbetning. Här är det endast bearbetat precis där den nya majsraden etableras och marken emellan lämnas orörd.

Längst med majs

En annan gröda som med stor framgång etablerats med Strip-Tilling är höstraps. Denna sås då med alvluckrare med en elektrisk frösåmaskin monterad. Rad­avståndet är 35 till 55 centimeter och det man undersöker kommande odlingssäsong är om det är en fördel att tillsätta flytgödsel på djupet i samband med luckringen, eller om det är bättre att tillföra gödsel senare.

Den gröda man kommit längst med i Danmark vad gäller Strip-Tilling är majs. Som exemplet i vidstående bild visar låter man majsstubben stå kvar och när det är tid för nästa års majsgröda radmyllar man gödsel, bearbetaroch sår majs i en smal rad. Denna flyttas så att den hamnar mellan fjolårets majsrader,något som är enkelt när man kör med autostyrning med RTK-signal. Av Anders Niléhn



