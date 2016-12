Start

Kunskap och praktik krav på jordbrukets produktionsledare 26343

Author: Madelene | Posted: | Views: Produktionsjordbruket är på frammarsch och den här gången med ännu större och mer produktiva enheter. Lantbruksföretagen blir allt mer lika andra företag när det gäller företagsledning och strategisk planering, vilket ställer krav på en ny typ av chefer, mellanchefer i produktionsledande ställning. Lönsamma lantbruksföretag är en förutsättning för att nå mål och utveckla näringen och vägen dit går via produktivitet och effektivitet”, konstaterade Annika Bergman, när hon som ord­förande i KSLA:s kommitté för lönsam uthållig primärproduktion (LUPP) inledde seminariet Produktionsledare – en nyckelfunktion för lantbruksföretag i tillväxt på Alnarp 17 februari i år.



Primärproduktionen tillbaka

Men vilken kompetens behövs och var ska lantbruksföretagen hitta dessa nya medarbetare? Det finns en tydlig trend bland de större lantbruksföretagen, i alla fall i södra Sverige, att söka sina chefer utanför landets gränser och då främst i Danmark.

”Primärproduktionen är tillbaka och behovet av kompetenta produktionsledare är enormt”, sade Nils Gyllenkrook, Björn­storps och Svenstorps Gods utanför Lund.

”Grundtonen i näringen är med undantag för grisproduktionen mycket positiv med priser tillbaka på en hög nivå och en energipolitik som gynnar vår näring. Samtidigt fortsätter utvecklingen mot allt större enheter och pris­svängningar och valutaförändringar är stora och svåra att förutse.”

”Det ger ett ökat behov av tillväxt i företagen och en ledning som kan ­hantera både visioner, strategi, marknad, produktion och ekonomistyrning. Frågan är vem ska klara av att utföra allt detta.”

"Primär­produktionen är tillbaka och behovet av ­kompetenta ­produktionsledare är enormt", sade Nils ­Gyllenkrook, Björnstorps och Svenstorps Gods.

Ett företag som ska klara av att bära en företagsledare eller ägare som inte själv är verksam i produktionen, en extern styrelse, förvaltare, driftgrenschefer och administration behöver enligt Nils egna beräkningar omsätta omkring 50 mil­j­oner kronor för att kunna bekosta en sådan organisation.

”Det är få företag som kan ­klara en sådan överbyggnad och därför ­behöver många företag leta efter andra ­lösningar i form av samverkan med andra eller genom att köpa in tjänster. För att kunna växa behöver vi allra mest ­spelande ­lagkaptener i form av arbetande ­produktionsgrensledare.”

”Vi vill kunna köpa in den senaste ­teknologin och få in medarbetare som tillför nya egna nätverk, som kan överbrygga generationsgränser och kombi­nerar ett gott affärssinne med god förankring i produktionen. För att klara det måste utbildningsinstitutionerna upp­datera utbildningarna av produktions­ledare för det svenska lantbruket.”



Skillnad mellan dansk och svensk

Erik Bæksted, vd på Råbelöfs gods utanför Kristianstad, instämde.

”Vi vill ha produktionsledare med en bra grundutbildning. De ska ha praktisk erfarenhet och vara duktiga på produktion, samtidigt som de ska ha personlig integritet, vara orädda, drivande och resultatinriktade.”

Erik har själv sin grundutbildning från Danmark och har även rekryterat med­arbetare därifrån. Han menar att det finns historiska och politiskt grundade skillnader mellan svenska och danska produktionsledare.

Den danska utbildningen bygger på minst fyra års praktik under utbildningstiden, med flera gallringssteg som sorterar bort personer som är mindre lämpade eller motiverade. Ekonomi är en stor del i den teoretiska utbildningen och systemet med internatskolor ger en realistisk bild av vad arbetet går ut på.



Personligheten avgör

”Men det finns också skillnader i ­mentalitet. Danskar är mer ­entreprenörer, mindre rädda för att göra fel och mer ifrågasättande – utom mot chefen, medan svenskar är mer socialt kompetenta och kan tänka mer långsiktigt”, menade Erik.

Erik anser att svenskar behöver bli bättre på att förhandla, fokusera på produktivitet, ekonomi och konkurrens, att det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt och att de måste våga vara chefer, och inte vara så rädda för att bli impopulära. Danskar å andra sidan behöver lära sig att delegera, att den billigaste lösningen inte alltid är den mest lönsamma och att alla i värdekedjan ska kunna tjäna pengar.

”Trots skillnaderna är kvaliteten ­personlig, inte nationell”, framhöll Erik.

”Det är först när du blir tydlig som företagare som du blir tydlig som ledare”, sade Jakob ­Söderberg, Svensk Mjölk.

Utbildning och attraktivitet

”Produktivitet och kompetens är ­nycklar för att skapa konkurrenskraft”, sade Per Fagrell från branschorganisationen ­Teknikföretagen, som arbetat med bland annat TV-serien ”Felix stör en ingenjör.”

”Våra svenska arbetsplatser är i allt mindre grad enkla monteringsstationer, och då behövs helt andra kompetenser.”

Svenska teknikföretag anställer mellan 25 000 och 40 000 personer per år. Idag har fler högre akademisk utbildning än grundskola i branschen och även om det utbildas drygt 6 000 civilingenjörer och högskoleingenjörer per år i landet räcker det inte till för att täcka företagens behov.

”För att hjälpa företagen med deras behov arbetar vi utmed två parallella ­linjer, dels försöker vi påverka ­innehållet i de utbildningar som våra företag rekryterar från, dels försöker vi påverka ung­domars attityder så att fler vill söka in på de utbildningarna. Ett grundproblem, som vi uppenbarligen delar med lant­bruket, är att utbildningarna innehåller för lite praktik.”



Nya krav på ledarskap

”Svenskt lantbruksföretagande har gått från mekanisering och storleksrationali­sering på en reglerad marknad via datori­sering på 1990-talet till företagande, full konkurrensutsättning och tillväxt idag”, sade Jakob Söderberg, ansvarig för företagar­utveckling på Svensk Mjölk.

”Det ställer helt nya krav på lant­brukarna som företagare och det är först när du blir tydlig som företagare som du också blir tydlig som ledare.”

”För Sveriges mjölkbönder handlar det om hur vi ska få korna att stanna i ­Sverige. Om världens livsmedels­produktion måste fördubblas, varför ska vi då lägga ner i Sverige?”

En följd av avregleringen och globaliseringen är att marknadspriset följer samma mönster i hela världen. Marginalen är i princip densamma överallt och bygger på behovet av avkastning på insatt kapital.

”Kvar finns en kostnadsram och ­nyckeln till lönsamhet och tillväxt ­ligger i hur vi kan vara konkurrenskraftiga och minska kostnaderna inom den givna ramen. Vi kan göra likadant som mjölkbönder i Irland och Tyskland och bli mer offensiva.”



Kunskap om processer

Jakob menar att potentialen är enorm på många gårdar. I Sverige kan vi leda och styra gårdar med mellan 100 och 200 mjölkkor, medan man i exempelvis ­Danmark har knäckt koden så att man med god lönsamhet kan hantera besättningar på 400 kor och uppåt.

”Men skillnaderna mellan gårdar med olika storlekar är mindre än skillnaden mellan de bästa och sämsta inom varje storleksgrupp och det är här vår idé om att utnyttja Lean procuction-modellen från fordonsindustrin kommer in.”

Svenskt jordbruk är på väg från hantverk till tydliga produktionsprocesser där vi tävlar med andra företag i världen.” Av Lennart Wikström

