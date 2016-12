Press som pressar tiden

Start

Med John Deeres nya rundbals­press går arbetet snabbare eftersom stopptiden för att släppa ut den färdiga balen har förkortats. Det nya systemet heter FRS, vilket står för Fast Release System. Det innebär att föraren kan få den lindade balen ur pressen på kortare tid än fem sekunder.

Istället för en normal bakgrind har John Deeres nya rundbalspress en svart gardin där bak, vilken möjliggör den snabba avlastningen. En konventionell press behöver cirka 18 sekunder för att öppna bakgrinden, släppa ut balen och stänga igen. Totalt innebär denna förbättring på de nya JD-pressarna att man sparar en timme per dag, vilket är en kapacitetsökning med hela 12 procent. Eftersom traktorn går på kraftuttagsvarv även vid lindning och avlastning är slutsatsen att den totala kostnaden för att pressa minskar med lika mycket. Beräknat efter Hushållnings­sällskapens maskinkostnadskalkyl innebär kapacitets­ökningen en kostnads­besparing på cirka 100 kronor per timme.



Två modeller

Den nya pressen är en flexkammarpress med variabel balstorlek. Den finns i två modeller, 960 och 990, vilka visades för första gången på Sima i Paris i februari i år där de tilldelades guldmedalj för sin teknik. De pressar som visades på Sima var prototyper men pressen blir till­gänglig för kunder i en begränsad serie under 2011.

Pressarna har 2,2 meter bred pickup och även inmatningen är ny. Den nya pickupen har fem rader med fjädrar ­istället för som tidigare, fyra. Inmatnings­rotorn har en ny design och i snittverket går det att välja mellan 13 eller 25 knivar. Den teoretiska snittlängden är 80 respektive 40 millimeter. Skulle man köra stopp går det att släppa ner botten över hela inmatningsbredden och enkelt få bort stoppet.

John Deere 960 kan pressa balar med diameter upp till 1,6 meter och John Deere 990 kan pressa balar med dia­meter upp till 1,85 meter. Bredden är 1,21 meter.



Automatiskt system

Presskammaren arbetar med två ändlösa remmar med 573 millimeters bredd.

För att snabbt få igång rotationen på en ny bal finns tre drivna rullar i press­kammaren. Detta är framförallt bra vid skörd av vått material.

Nätlindningen sitter framtill på ­pressen och är ett lättanvänt system.

De nya pressarna, 960 och 990, får till 2012 John Deeres nya ISOBUS-­system, som visades första gången 2010 och som innebär att pressen även styr traktorn. Denna utrustning funge­rar bara till traktorer som även de ­följer ISOBUS-­standard och innebär att ­pressen auto­matiskt styr traktorn. När press­kammaren är full stannar ­pressen traktorns framdrivning, startar ­lindningen, släpper ut balen och sätter åter igång traktorn. Föraren behöver bara styra. Detta system kallar John Deere för TIA, Tractor Implement Automation.

John Deere 960 och 990 behöver en traktor på minst 74 kW (100 hk) med två dubbelverkande hydrauluttag. Av Anders Niléhn

