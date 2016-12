Start

Förhandlingsgrupper sätter press på slakterierna 24515

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Allt fler fläsk- och köttproducenter går samman i olika slags förhandlingsgrupper för att få bättre betalt av slakterierna. Vid förhandlingar, som oftast sker under största möjliga tystnad, kan det bli betydande påslag för de improviserade nykooperativen. Det mest storskaliga och dessutom mest ­offentliga exemplet på hur slakt­betalningarna kan ­pressas upp genom att producenterna går ­samman inträffade ifjol på Gotland. På ön produceras cirka 90 000 slaktsvin och leverantörerna av 70 procent av den volymen gick samman. Motorn i ­aktionen var Eva Engström, gris­producent på Nygårds i Vänge, som sitter med både i styrelsen för Gris­företagarna och för LRF Gotland.

”Det började i höstas då situationen för grisproduktionen för­sämrades snabbt på grund av stigande spannmålspriser. Vårt läge hade varit ansträngt i flera år men det blev ändå en radikal för­sämring”, säger Eva ­Engström.

”Vi kallade till ett möte som ett 40-tal av totalt knappt 50 gris­producenter på ön kom till. Alla fick fylla i en enkät som inte visade något roligt resultat: två tredjedelar funderade på att sluta inom ett eller annat år.”



Ettårsavtal

I oktober 2010 sade samtliga som varit med på mötet upp sina ­kontrakt med Gotlands Slagteri AB och ledarna för aktionen började förhandla med ­Thomas Östlund, majoritetsägare i slakteriet och dessutom ägare till det prisbelönta köttföretaget Svenskt Butikskött.

”Vi hade tur eftersom Thomas ­Östlund är mycket angelägen om att profilera det gotländska köttet och behövde behålla slaktvolymerna. I förhandlingarna lyfte vi fram de ­gotländska mervärdena och erbjöd oss att hjälpa till med evenemang som Bonde i butik.”

Resultatet blev ett ettårsavtal som under 2011 ger Gotlands gris­producenter ett pris på lägst 15 ­kronor kilot. Skulle grispriset under året dra iväg upp mot 15 kronor finns ett ­tillägg inbakat i avtalet som maximalt kan ge gotlänningarna 2,80 kronor över 15-kronorsnivån.



Per-Anders Didriksson, grisproducent från Töreboda med erfarenhet som förtroendevald i bland annat Lantmännen, menar att dagens situation började med försäljningen av Swedish Meats industrirörelse. Köttklubbar

Med tanke på det lyckade ­utfallet har det varit märkligt tyst om den ­gotländska grisaktionen. En och annan fastländsk grisproducent har hört av sig med åsikten att avtalet går ut över deras betalning, berättar Eva Engström.

”Men jag har uppmanat Sveriges grisproducenter att gå samman för att få upp priserna. Det finns en otrolig power i ett gemensamt agerande.”

Precis så har också många nötköttsproducenter i Västra Götaland ­resonerat. På flera håll har det bildats så kallade köttklubbar som hämtat sina medlemmar från ett begränsat geo­grafiskt om­råde. Ett sådant är Gäsene där samtliga medlemmar i den lokala mejeri­föreningen enligt trovärdiga ­källor fått ett påslag som är drygt fem kronor över Skövde Slakteris notering. Uppgiften förnekas inte av den lant­brukare som uppges vara motorn i tillblivelsen av flera köttklubbar, däribland Gäsenes. Men han vill inte träda fram med namn i Lantbrukets Affärer.

”Det här är inget man ska snacka om i tidningarna” konstaterar han.



Känsligt ämne

Och förtegenheten är lika stor på ­slakterierna. De inköpare Lantbrukets Affärer försökt få kommentarer från har inte hörts av. En åsikt som snart sagt alla som Lantbrukets Affärer talat med är överens om är att slaktnoteringarna idag inte har någon annan funktion än att vara ett slags riktvärde, ofta då för slakteriernas prisförhandlingar med ­leverantörerna.

”Ingen någorlunda initierad bryr sig om noteringarna. De faktiska priserna är de som redovisas veckovis av Jordbruksverket till EU och för gris­köttet handlar det nu om drygt 12,50 kronor kilot i snitt” säger en initierad ­bedömare.

Lars-Gunnar Lannhard, redaktör för Grisportalen och sannolikt den skribent som känner grisnäringen bäst, påpekar att merbetalningarna till stora och för slakterierna bra belägna grisproducenter har förekommit under lång tid.

”Det som är nytt är att det numera inte alls är samma hysch-hysch om det här som tidigare. Nu har det blivit ett öppet samtalsämne grisproducenter emellan och fenomenet har satt fart i och med att priserna är så låga. Suggringar blir naturliga grupper för gemensamma prisförhandlingar, men man hör talas om alla möjliga andra konstellationer.”



Inga svar

Att kartlägga hur priserna är för­delade mellan olika producentgrupper är helt omöjligt, konstaterar Lars-Gunnar Lannhard. Han gjorde själv ett försök tillsammans med en gris­producent och kom fram till att uppemot 70 procent av grisarna hade ett pris runt 13–15 kronor. ”Fel” fick han höra från ­slakterierna, men ingen berättade vad som är rätt. En sak kan han dock ­konstatera:

”Vad jag förstår är det ovanligt att någon producent idag sitter med Scans grundnotering.”

Kan utbudskarteller bli räddningen för svensk grisproduktion?

”Man är ju så illa tvungen att ­agera. Jag kan inte fatta att en del riktigt ­duktiga producenter är så dåliga på att förhandla”, säger Lars-Gunnar ­Lannhard.

Per-Anders Didriksson, gris­producent från Töreboda med erfarenhet som förtroendevald i bland annat Lant­männen, ger bilden av en köttbransch som i långa stycken ser ut som den gjorde före kooperationens genombrott i början av 1930-talet. Med en splittrad grupp ­leverantörer som står mot slakterier som inte vill betala mer än nödvändigt. Hur har det blivit så?

”Det började med försäljningen av Swedish Meats industrirörelse. Det börsnoterade finska bolag som tog över är inte intresserat av svenska produ­center. Om de inte vill slå vakt om svensk animalieproduktion? Nej, så kan inte ett börsbolag resonera. De ska få fram råvara till lägsta möjliga pris. Och de små familjeägda slakterierna har så små volymer att de inte kan påverka prisbildningen i stort”, säger Per-Anders Didriksson.

Grisföretagarnas ordförande Annika Bergman påpekar dock att de svenska slakterierna inte skär guld med tälj­knivar.

”Slakterierna går inte bra, det finns inga marginaler i något led. Därför har vi heller inte kritiserat slakten det senaste året. Men visst, alla har hängt på för att serva detaljhandeln och vi har inte sett någon bra koncept- och ­produktutveckling från dem. Det kan man vara kritisk emot. Scans rapsgrisar är dock ett steg i rätt riktning.” Av Sven-Olov Lööv

