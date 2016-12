Start

Katastrofalt låga kunskaper om det svenska djurskyddet 24677

Author: Madelene | Posted: | Views: I tidningen Land skriver LRF:s nyvalda ordförande om för­hållandet att gemene man har katastrofalt låga kunskaper om det svenska djur­skyddet. Det är något som uppenbarligen inte får några klockor att ringa, vare sig hos ordföranden eller hos organisationen i övrigt. År ut och år in framhärdar LRF i tron att de cirka nio ­miljoner ­människorna i Sverige, som bevisligen äter mat flera gånger varje dag, skall ­vakna upp och enbart köpa svenska livsmedel.

Dessutom antas dessa nio miljoner människor vara beredda att betala lite mera för det svenska eftersom det just är svenskt.



Luftslott

När LRF:s ordförande nu i klartext skriver att med­borgarna i Sverige har katastrofalt låga kunskaper om det svenska djurskyddet faller det som kallas för de svenska mervärdena samman som ett korthus. Det borde till och med i Stockholm stå klart att det är väldigt svårt att ta betalt för svenska mervärden om kunden inte har en susning om vad det kan vara för något, vilket kunderna enligt LRF:s ord­förande inte har. I all sin genanta enkelhet förklarar detta helt och fullt varför det går som det går med den svenska ­produktionen.

Än värre är att i det byggda luftslottet ta till sig kunskapen om att marknaden inte efter­frågar det som produceras. Det i sin tur beror på att det aldrig varit marknaden, det vill säga kunderna som tar upp plånboken och betalar matkassen, som efterfrågat något svenskt djurskydd.

Ny värld

Påhitten därvidlag ­formades av en liten klick fanatiker, ­inspirerade av framlidna Astrid Lindgren, och stadfästes under en period när Sverige stod utanför EU och då ­politikerna med tullarnas hjälp kunde stänga ute all konkurrerande import.

Sedan dess har världen ­förändrats. Sverige är med i EU och det finns inga tullar som kan stänga ute produkter från övriga EU-länder.

Trots att det är uppenbart att det i denna förändrade värld enbart gäller att rationalisera allting till det yttersta, för att inte bli utkonkurrerad, framhärdar vi i Sverige med att göra tvärtom. Med känt resultat.

Fel strategi

Sist och slutligen kan det uteslutas att LRF och det svenska jordbruket lyckas med uppdraget att utbilda nio ­miljoner medborgare i Sverige i vad svenskt djurskydd är och varför det är överlägset det man ­håller på med ociviliserade länder som exempelvis Danmark och Tyskland. Ett bättre ­alternativ, för att inte säga strategi, är att ta strid för att förpassa det svenska djurskyddet all världens väg. Det är något som skulle få både djur och människor att må ­bättre samtidigt som produk­tionen i Sverige skulle bli ­konkurrenskraftig. Att göra rätt eller vara politiskt korrekt är två olika saker. EKOLOGISKA BÖNGRODDAR

Ekologiskt odlade böngroddar har tagit livet av ett antal människor. För den som något satt sig in i den ekologiska nischen är det som hänt i Tyskland inte särskilt förvånande. Ekologisk produktion är riskfylld. Med tanke på hur de ekologiska förespråkarna, under decennier, på alla sätt försökt misskreditera den produktion som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet vore det rimligen på sin plats för LRF att gå ut och varna medborgarna för de risker som den ekologiska produktionen innebär.

