Sagan om höstrapsens återkomst 21647

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Just nu går tröskorna på fälten både i södra Sverige och i Mellansverige. Skördarna är på sina håll inte mycket att skriva om, men en tidig skörd varslar om stora arealer höstsådd och det öppnar också för en fortsatt ökning av odlingen av höstraps. Just nu har vi mycket goda förutsättningar för höstrapsen”, säger Henrik Strindberg, vd på Svensk Raps. Priserna är goda och spannmålsskörden är tidig i de stora odlingsområdena, inte bara i Skåne.”

Förra året såddes knappt 65 000 hektar höstraps, en liten minskning jämfört med åren närmast innan. Den tidiga och långa vintern gjorde att relativt stora arealer utvintrade, i Skåne uppskattades så mycket som 30 procent av höstrapsarealen ha utvintrat. Många lantbrukare körde upp vad kung Bore lämnade efter sig och sådde vårraps eller maltkorn i stället.



Höga rymdvikter

Den svaga starten till trots verkar dock rapsen ha hämtat sig väl och de första analyserna pekar på höga rymdvikter.

”De nya sorterna har en förmåga att kompensera ett glest bestånd och en sen start”, säger Henrik, ”och vi har redan fått rapporter om skördar på över fyra ton på högst ordinära jordar. Det har gjort att vi räknat upp den väntade totalskörden något jämfört med tidigare i år.”

Dagspriset för rapsfrö på den europeiska marknaden är i skrivande stund 651 USD eller 4 142 kronor per ton. Med en skördenivå kring fyra ton ger det ett TBII på mellan 7 000 och 8 000 kronor per hektar, vilket gör höstrapsen till en vinnare i växtföljden. Lantmännens terminspris för skörd 2012 ligger dock 250 kronor under årets.



Ökande arealer

Höstraps Höstrybs 2010 64 500 700 2009 74 600 300 2008 69 800 600 2007 65 800 900 2006 53 900 1000 2005 50 400 1 100 Tabell. Höstsådda oljeväxtarealer 2005--2010.

Sådden av höstraps har stadigt ökat även om den gick ned något 2010. I år förväntar sig Svensk Raps att många tar tillfället och sår höstraps.

Under de senaste tio åren har höstraps-arealen mätt som rullande femårsmedeltal stadigt ökat från 22 100 hektar 2001 till 59 900 hektar 2010 och fortsätter att öka även 2011 trots minskad skördad areal. Det ser ut som om höstrapsen är på väg att ta tillbaka mycket av den mark som förlorades efter omställning och EU-inträde och det är ett resultat av tydlig marknadsanpassning.

Ingen kan gå i god för att årets höst-rapssådd ska slå några nya rekord, men om vädret inte sätter alltför stora käppar i hjulen för tröskorna talar den tidiga skörden, på bra priser och flera nya sorter.

”Gynnsamma förhållanden i samband med sådden kommer naturligtvis att justera ner priset något.”



Tredjedelsstrategi

För att gardera sig mot stora rörelser på rapspriset brukar Henrik rekommendera en tredjedelsstrategi.

”Så fort du ser att din höstraps etablerat sig kan du sälja en tredjedel av din beräknade skörd. När du sedan nästa vår ser hur grödan klarat övervintringen kan du binda ytterligare en tredjedel och den sista tredjedelen kan du sälja till spotpris i samband med skörd eller efter lagring.”

Mycket talar för en tidig sådd i år. Trenden har också varit mot att minska antalet etablerade plantor per kvadratmeter. Vilka är rekommendationerna i år?

”Vår rekommendation är en planttäthet på 50 plantor per kvadratmeter, och vid normal såtid är det inga konstigheter, vilket innebär 60 grobara frön. Men om sådden blir så tidig som den verkar kunna bli i år, upp till en vecka tidigare, kan utsädesmängden minskas med tio plantor, det vill säga så 50 för att nå

40 plantor per kvadratmeter.”



Spännande sorter

Reducerad eller minimerad jordbearbetning ökar. Odlarna har länge provat olika metoder att förenkla etableringen av höstoljeväxter. I försök ger den reducerade jordbearbetningen lite sämre uppkomst och utsädesmängden kan behöva kompenseras något.

”På sortsidan har vi idag tio bra höst-rapssorter och där rekommenderar jag att prova någon av de nya sorterna, hybridsorten Compass eller linjesorten Epure. De nya sorterna har ju kommit med på listan för att de tillför något i skörd och kvalitet, och fortfarande finns det en hel del att hämta i utvecklingen av nya höstrapssorter.”

