Import och få kanaler pressar köttproducenterna

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I Jordbruksverkets undersökning av konkurrenssituationen i köttbranschen framgår hur handeln utnyttjar importen och egen konsumentpackning till att pressa både uppfödare och slakterier. Särregler inom djurskydd och miljö är kostnadsdrivande och missgynnar svenska producenter. Den svenska köttkonsumtionen fortsätter att öka och 2009 var den 46,5 kg per person och år. Under 2000-talet är det främst nötkött och kyckling som ökat, medan griskött legat relativt konstant. Lammkött ökar också, men från en från början mycket låg nivå.



Lantbruket missar marknaden

Kött har alltid betraktats som en lyxvara. Den ökande konsumtionen är ett tydligt tecken på att konsumenterna fått mer pengar i plånboken – och att köttet blivit billigare jämfört med andra livsmedel. Eftersom detta är en långsiktig trend och den tydligen stämmer överens med vad konsumenterna önskar borde branschen kunna luta sig tillbaka och konstatera att marknaden och konkurrensen fungerar väl.

Men till saken hör det välkända ­faktum att de ökade volymerna ­kommer från importerat kött, och att den ­svenska produktionen tappar mark, både ­avseende total volym och marknads­andelar. De svenska primärprodu­centerna har inte haft konkurrenskraft att dra nytta av den växande marknaden. Frågan är vilka i värdekedjan som kunnat dra nytta av den växande marknaden och hur konkurrensen fungerar.

I intervjuundersökningen Konkurrensen i köttbranschen, som publicerades i våras har Jordbruksverket undersökt konkurrensen i de olika leden och även hur branschen ställer sig till etablerings­hinder, svenska särregler och lönsamhet.

De aktörer som tillfrågats är gris- och nötköttsproducenter, slakterier och stycknings­företag samt handeln.



Kris för gris

När undersökningen gjordes brottades de svenska grisproducenterna som allra värst med svåra lönsamhetsproblem på grund av låga avräkningspriser och press från billig import. Den tyska dioxinskandalen med inblandning av förorenat fett i fodret gjorde att billigt tyskt griskött ­dumpades på underskottsmarknader, bland annat den svenska.

Dessutom var den svenska kronan ovanligt stark och spannmålspriserna på väg att stiga, vilket också höjde foder­kostnaderna. Dessa förhållanden präglade i viss utsträckning undersökningen, men den lyfte också fram vissa grundläggande förhållanden som påverkar de svenska producenterna i hög grad.

Grisproducenterna har sett hur deras volymer minskat på en marknad som sakta vuxit. De svenska producenterna har att ta hänsyn till regler för djur­omsorg, smittskydd och miljöhänsyn som producenter i andra länder inte har. Bland annat är ytan per gris 45 procent större, djuren måste ha tillgång till strö, suggor måste hållas frigående och gödsellager måste täckas. Kostnaderna för detta beräknas till mellan 1,60 kr till 3,50 kr/kg beroende på betraktaren, men helt klart är reglerna fördyrande.

Samtidigt är variationen stor mellan producenter; exempelvis varierar ­antalet avvanda smågrisar per sugga mellan 16 och 28 per år, vilket tyder på en stor rationaliseringspotential.



Struktur en svår nöt

De minskande volymerna i den ­svenska primärproduktionen har ­inneburit ­problem med överkapacitet och fel ­lokalisering för slakterierna. Det har medfört en kraftig omstrukturering med ägarbyten, nedläggningar och ­koncentration som följd. På kort sikt har slakteriernas problem medfört kon­kurrens om böndernas djur, vilket hållit uppe priserna under en period. Men när omstruktureringen slagit igenom fullt ut kommer det att finnas färre aktörer med ett fastare grepp om marknaden.

För slakten är det dock avgörande att de producenter som finns kvar på marknaden tjänar pengar.



Handeln med trumf på hand

I konsumentledet finns en stark preferens för färskt svenskt kött och i ­handeln utgör det svenska köttet cirka 80 procent. Importerat kött går främst till industrin och storhushåll. Handeln har också satsat på egen styckning och förpackning, vilket gör att de kan dra nytta av billig import.

Med tillgång till egen styckning och import kan handeln sätta press både på slakterier och styckare och därigenom hålla nere sina priser. För industri och restaurang och storhushåll har ­ursprunget mindre betydelse och dit går en stor andel importerat kött.

Enligt jordbruksverket fungerar ­konkurrensen i primärledet väl. Större producenter har vissa fördelar genom att kunna erbjuda bättre logistik. Pris­bildningen upplevs också som väl funge­rande. Uppfödarna är mycket mer aktiva idag med att förhandla och ta in anbud från flera uppköpare, vilket gör att de officiella avräkningspriserna i mindre utsträckning speglar de faktiska betalningarna.



Få aktörer

Koncentration i slakt och styckning och den oligopolistiska situationen i handeln gör dock att konkurrensmekanismer lätt sätts ur spel, bland annat genom alla ­känner alla i en relativt sluten bransch.

Som helhet har handeln ett övertag gentemot sina leverantörer, där slakt och styckning ställs mot billig import och handelns egna styckningsanläggningar. Koncentrationen inom slakten kommer på sikt att skapa en situation där primärproducenternas ställning försvagas.

Den samlade prisbilden där svenskt kött konkurrerar med billigt importerat kött är mycket ogynnsam för såväl ­slakterier som för primärproducenter.

I korthet använder handeln import och konsumentpackat kött för att hålla nere priserna och är de som kan dra nytta av konsumenternas betalningsvilja för svenskt kött.



EU-anpassa djurskyddet

För att inte en större andel av svenska gris- och nötköttsproducenter ska slås ut behöver lönsamheten i primärproduktionen förbättras. Grisproducenterna vill att de svenska djurskyddsreglerna ­anpassas till EU, alternativt att producenterna kompenseras eller samma krav ställs på importerat kött.

Jordbruksverket instämmer i den analysen, men menar trots detta att en anpassning bara skulle lösa delar av problemet. Konsumenternas betalningsvilja är fortfarande hög på svenskproducerat och förordar i därför ett frivilligt system för ursprungsmärkning även för för­ädlade produkter.

Med ursprungsmärkning ges konsumenterna en möjlighet att utsträcka sitt aktiva val även till charkprodukter och färdigmat. Trycket på att genomföra en obligatorisk är stort och ligger även som ett förslag från ministerrådet i EU.

För att öka möjligheterna på storhushåll förordar Jordbruksverket att lagen om offentlig upphandling tillämpas så att de offentliga uppköparna kan ställa krav på djurskydd, smittskydd och miljö. Det har varit lite trångt i dörröppningen för detta, lindrigt sagt.

Med de lösningar som Jordbruksverket föreslår kvarstår dock frågan varför handeln, som styr prisnivån, ska betala mer så länge de har tillgång till importerat kött producerat till lägre kostnader. Av Lennart Wikström

