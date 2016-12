Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Bekämpa kvickroten på hösten 21626

Author: Madelene | Posted: | Views: För att klara konkurrensen från ogräsen ända fram till skörden nästa år måste man påbörja bekämpningar redan nu i höst. Detta gäller både glyfosatbekämpningar i stubben men även höstbekämpningar i höstgrödorna. Ökad användning av ogräspreparat med dämpande effekt på kvickrot, som

t ex Monitor, har inneburit att man bekämpar mindre med glyfosat på hösten. De två senaste årens tunna höstgrödor har också gett en uppförökning av kvickrot i många fält. Årets tidiga skörd ger goda förutsättningar för att göra lyckade kvickrots­bekämpningar. På många håll har det innan skörd varit hög markfukt vilket gett kvickroten en snabb tillväxt efter skörd. Redan ca 2 veckor efter skörd har man i många fall uppnått de önskade 2-4 bladen på kvickroten så att man kan få en god kvickrotseffekt med glyfosatbehandling. Efter sprutning bör man vänta 10–14 dagar innan jordbearbetning. Om det är riktigt mycket kvickrot är det bättre att inte stressa intervallen utan vänta längre både innan och efter sprutning för att få fullgod effekt. I dessa lägen kan det även vara bättre att satsa på en vårsäd istället för att sent trycka ner en höstsäd med sämre förutsättningar.



Även mekaniskt på hösten

Om man mekaniskt ska bekämpa kvickroten gäller det också att utnyttja hösten. Direkt efter skörd ska fälten bearbetas ordentligt ner till ca 10 cm där kvickrotsrötterna finns. När kvickroten återigen fått 2–4 blad och fältet grönskar gäller det att bearbeta igen. Med tidig skörd ökar tiden att hinna få bra effekt innan höstsådd. Blir det för ont om tid får man istället satsa på vårsäd.

Fånggrödor och vårbearbetning

Även EU-ersättningen för fång­grödor och vårbearbetning har resulterat i ökad kvickrotsförekomst. Både för att man stubbearbetar och sprutar ­mindre på höstarna men även att bekämpningarna sker senare vilket oftast ger ­svagare effekter. Dessutom kan det ­finnas risk att få in kvickrotsfrö ihop med gräsfånggrödan. Därmed inte sagt att man inte ska använda dessa ersättningsformer. Men om man gör det måste man lägga upp en realistisk strategi för när man kommer åt att göra nödvändiga bekämpningar av kvickroten.



Bättre halmkvalitet

Halmpriserna har stigit de sista åren men för att verkligen kunna ta bra betalt gäller det att halmen håller hög kvalitet. Detta är ytterligare ett skäl till att vara noggrann med glyfosatbekämpningarna på hösten. Även om flera gräsogräs­preparat klarar att dämpa kvickroten så får man vid en tunn gröda ändå alldeles för mycket kvickrot i halmen.



Bekämpa rätt i växtföljden

För att inte bara släcka bränder utan verkligen lyckas med alla typer av ogräsbekämpningar bör man lägga upp en ogrässtrategi i växtföljden. Vid behov måste den ändras men det är viktigt att ha en grundplan för vid vilka till­fällen i växtföljden man bekämpar problemogräsen. Det handlar både om att växla mellan olika grödor med olika växtsätt och där man kan använda olika preparat, samt att välja tillräckligt stor andel tidiga grödor för att ge bra ut­rymme för kvickrotsbekämpningar. Det är även viktigt att undvika kortare sorter med svag vinterhärdighet om man vet att fältet har ogräsproblem.

Första steget är att upprätta en årlig status för vilka fält som har ­problem med vilka ogräs. Så det ­gäller att ­anteckna vid tröskning eller ­summera medan man fortfarande kommer ihåg vad man sett när man ­tröskade. ­Anteckna ogräsförekomsten på ­växt­odlingsplanen eller använd en karta för varje år där problemogräs ritas in.



Höstbekämpa i höstgrödorna

De sista årens tunna höstgrödor har gynnat vitgröe och åkerven men även örtogräs som åkerbinda, baldersbrå, blåklint med flera. Våren 2011 försvårades även bekämpningarna av att torka och värme gav tjocka vaxskikt på ogräsen. Med bra grödbestånd är de flesta ogräs hanterbara på våren så att de i varje fall inte uppför­ökas eller ­ställer till problem i tröskningen.

Men för att minska risken för ­problem bör man på fält med ­vitgröe, åkerven och renkavle i första hand satsa på höstbekämpningar. Även vid stora problem med viol, ­veronika, plister och blåklint bör man bekämpa redan på hösten. I de flesta fall räcker ­måttliga doser ­eftersom ­ogräsen är små och ­därefter får man ­komplettera efter behov på våren. En höst­bekämpning ger mer tid att träffa rätt bekämpningstidpunkt på våren och underlättar även rätt tidpunkt för ­flytgödselspridning.

Av flera skäl är det viktigt att hålla kvickroten borta. Utnyttja hösten till att göra effektiva bekämpningar! Av Ulrik Lovang, Lovanggruppen

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in