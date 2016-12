Tuffare klimat för Sveriges bönder

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Sveriges bönder kan bli vinnare i ett varmare klimat. Ett mildare väder med högre högre koldioxidhalter o atmosfären ger högre tillväxt och längre växtperioder. Det kan för den enskilde brukaren betyda fler vallskördar under ett och samma år. Samtidigt växer risken för extreme väder såsom skyfall och torka. Henrik Eckersten, forskare vid växtproduktionsen-heten på SLU i Uppsala, ser flera följder av klimatförändringarna i det svenska lantbruket.

”Generellt sett kommer Sverige att få bättre växtbetingelser då temperaturen blir en mindre begränsande faktor. Solstrålningen kommer därmed att kunna utnyttjas bättre på våren”, säger han och fortsätter:

”Mildare klimat har under det senaste decenniet troligen bidragit till att fodermajs odlas allt oftare i Sverige. I Danmark började majsarealen öka runt sekelskiftet och några år senare också i Sverige, om än bara en tiondel så stor areal. Men det kan dröja innan svensk kärnmajs blir vanlig i matbutikerna.”



ODLINGSGRÄNSEN FÖRSKJUTS

I Sverige får majsen fördel av att klimatet blir varmare. Detta till skillnad från vetet där bättre tillväxtbetingelser på våren ger tidigare blomning och därmed tidigare skörd vilket kan ge lägre skördar med de nu odlade sorterna.

”Den största chansen för högre veteskörd är att vetesorter från sydliga breddgrader odlas längre norrut, till exem-

pel genom att skånska bönder odlar sorter från kontinenten”, säger Henrik Eckersten.

Idag är andelen vete som sås på hösten i Skåne över 90 procent. Jämförelsevis ligger Uppsala runt tre fjärdedelar.

”En trend är att andelen höstsådda grödor ökar och att odlingsgränsen förskjuts mot norr”, säger Henrik Eckersten.



EXTREMVÄDER PÅVERKAR MEST "Framtidens lantbrukare behöver system för vattenhushållning med både bevattnings- och dräneringsmöjligheter" -Christel Gustafsson, chef för klimatenheten på jordbruksverket. Enligt jordbruksverkets rapport flyttar klimatgränsen ca en mil norrut per år. Detta är dock ett medeltal som är svårt att upptäcka genom att vädret varierar kraftigt mellan olika år. Från ett år till ett annat kan medeltemperaturen i Uppsala variera så mycket att den ena året motsvarar medeltemperaturen i Skåne och andra året i Sundsvalls-trakten.

Den årliga vädervariationen är oerhört stor och maskerar den långsamma förändringen mot ett varmare klimat. Man kan räkna med två till tre graders höjning till år 2100. Situationer med extremväder har större betydelse än förhöjda temperaturer på kort sikt.

Jordbruksverkets rapport pekar på att ett varmare och fuktigare klimat kan gynna skadegörare, såsom svampsjukdomar, virussjukdomar och bakterier. Skördarnas kvalitet och kvantitet kommer att variera mer än i dagens klimat. Effekten beror dock på val av gröda, odlingsmetoder och markförändringar.

Detta kan försvåra jordbrukarnas planering och även påverka avkastningen i odlingen negativt. Henrik Eckersten tror däremot inte att rubbningarna kommer att bli något problem för den svenska lantbrukaren, då känslan för att anpassa sig till väder och vind ”ligger i böndernas natur.”

Christel Gustafsson, chef för klimatenheten på jordbruksverket, menar att i jämförelse med skogsindustrin har lantbruket korta cykler och är lättrörligt, vilket gör att produktionen kan anpassas snabbt.

Tittar man på större investeringar över en längre tid, ser Christel Gustafsson anpassningar som lantbrukare bör vidta. ”Vi ger rådet till lantbrukare, som investerar i nya anläggningar för djurproduktion, att de ska vara anpassade för extremväder såsom köldknäppar eller värmeböljor.”



Minskade skördar globalt

Enligt en studie, publicerad av Stanford University, produceras fyra procent mindre majs per -hektar om det blir varmare än vad som är fallet vid -oförändrad temperatur.

Analyser av data över globala skördeutfall mellan 1980 och 2008 förvånar många eftersom grundorsaken till uppvärmningen är högre halter av koldioxid i atmosfären, som faktiskt gynnar växterna fotosyntes.

Enligt forskarna har en ökad medeltemperatur en starkare negativ effekt, genom att torka ut jordar och stimulera sjukdomar och skadedjur. -Samtidigt uppskattas att produktionen av ris, vete och sojabönor har minskat med ett par procent vardera per hektar under de senaste 30 åren. I vissa länder var minskningen så stor att den nästan balanserade ut ökningen av den genomsnittliga avkastningen per hektar. Kort sagt hämmar klimatförändringarna att grödorna når sin fulla potential.

Både i Sverige och på andra håll i världen kommer teknologi och avancerad växtförädling, tillsammans med anpassningsbara lantbrukare, att vara den avgörande faktorn för hur mycket och vad som finns i världens skafferier i framtiden. Om skeptikerna har rätt är det ont om tid att få fram nya värmetåliga sorter av de viktigaste grödorna. VATTENHUSHÅLLNINGEN VIKTIG

Enligt jordbruksverkets rapport är sämre vattentillgång en påtaglig fara. Det gäller i första hand det redan torra sydöstra Götaland men även större delen av Sydsverige kan drabbas. Scenarierna tyder på extrema regn, trots minskad medel-nederbörd, som kan förvärra skörde-skadorna.

”Framtidens lantbrukare behöver system för vattenhushållning med både bevattnings- och dräneringsmöjligheter. Denna sommar kunde översvämningar i Skåne på flera håll ha undvikits med hjälp av bättre dränering”, säger Christel Gustafsson och syftar på sommaren som just varit.

”Vi ser att den framtida utmaningen inom lantbruket inte bara påverkas av själva klimatförändringarna utan också av hur jordbruks- och energipolitiken i EU utvecklas, såväl som ekonomisk och teknisk utveckling.”



VÄXTHUSGASERNA SKA MINSKAS

Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser för perioden 2008 till 2012 ska vara minst fyra procent lägre än utsläppen 1990. Under perioden 1990–2007 har utsläppen minskat med cirka sju miljoner ton. Jordbruket bidrar sammanlagt med cirka 14 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år. Lantbrukets växthusgaser kompenseras till en viss

del av inbindning av koldioxid i naturbetesmark.

Enligt jordbruksverkets rapport, bidrar jordbrukets utsläpp i störst form av lustgas (35 procent) från odlad mark, koldioxid från mulljordar samt metan (20 procent) från idisslande djur.

Enligt jordbruksverkets rapport, bidrar jordbrukets utsläpp i störst form av lustgas (35 procent) från odlad mark, koldioxid från mulljordar samt metan (20 procent) från idisslande djur.

Lantbruket medverkar även till ut-släppen genom användningen av fossila bränslen som diesel i traktorer, olja i spannmålstorkar och indirekt i tillverkning av mineralgödsel och foder. Ut-släppen av växthusgaser från jordbruket har dock minskat med cirka tio procent sedan 1990, bland annat på grund av minskad djurhållning. Av Linnea Stark

