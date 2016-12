Start

Rättssäkerheten ifrågasatt - är detta starten på något nytt? 23710

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Ett omhändertagande av en köttdjursbesättning på Österlen i Skåne har väckt stor uppmärksamhet. Länsstyrelsen i Skåne har JO-anmälts av riksdagsman Staffan Danielsson (C) och LRF:s ordförande Helena Jonsson har efter en proteststorm på bland annat tidningen Land Lantbruks hemsida deklarerat att fallet kan underlätta för LRF att lyfta frågorna om djurskydd och rättssäkerheten för djurbönder. Det var den 8 december i fjol som Länsstyrelsen vid en kontroll hos lantbrukare Per-Ola Olsson på Åkesholms gård i Simrishamns kommun bedömde att ett flertal av de 49 djur som utgör Olssons köttdjursbesättning var vanvårdade. Enligt myndigheten handlade det om brister i utfodringen och avmagrade djur. Den 22 december beslutade Länsstyrelsen att omhänderta djuren.

Konflikten mellan Per-Ola Olsson och det kommunala djurskyddet i Simrishamn och Länsstyrelsen har pågått i åratal. Till skillnad från de allra flesta djurskyddsärenden har den uppmärksammats i offentligheten på lantbrukarens eget initiativ: Per-Ola Olsson driver bloggen ”Sveriges snyggaste bonde” och har där inte gjort någon hemlighet vad han anser om myndigheternas agerande.



Entledigades från uppdragen

Per-Ola Olsson, som för övrigt även är frilansskribent i Lantbrukets Affärer, var fram till 2005 vice ordförande i LRF Ungdomen i Skåne och dessutom ledamot av LRF Ungdomens riksförbundsstyrelse. Enligt egna uppgifter entledigades han från de uppdragen efter det att hans pappa blivit indragen i den djurskyddskonflikt som han sedan i förlängningen själv blev en del av.

Ett planerat verkställande av omhändertagandet den 2 januari i år slutade med ett Västgötaklimax sedan det visat sig att Per-Ola Olsson inte skrivit under det delgivningskvitto som är en nödvändig handling för myndigheternas agerande . Uppbådet av polis, Länsstyrelsetjänstemän och djuromhändertagare fick åka vidare med oförrättat ärende. Till saken hör att några veckor tidigare hade två välrenommerade djurbedömare som kallats in som sakkunniga av Per-Ola Olsson kunnat konstatera att besättningen var i god kondition.



Massor av debattinlägg

Det uteblivna omhändertagandet noterades i tidningen Land Lantbruk efter det att ledamoten i LRF:s riksförbundsstyrelse Annika Bergman, som länge engagerat sig i frågor om djurskydd och rättssäkerhet, gett Per-Ola Olsson sitt stöd på Facebook. Uppmärksamheten ledde till hundratals debattinlägg från upprörda Landläsare. Annika Bergmans ställningstagande måste dock rimligen ha väckt heta känslor i LRF-styrelsen. LRF har genom åren varit oerhört försiktigt när det handlat om att ta ställning i djurskyddsärenden. Förtroende­valda som misstänkts för djurvanvård har fått känna av organisationens obenägenhet att ta tag i allt som kan andas djurplågeri och de har snabbt entledigats från sina uppdrag.



Bröt tystnaden

Den här gången såg sig dock LRF föranlåtet att bryta tystnaden. Först kom en i allmänt hållna ordalag kommentar från LRF:s kommunikationschef Anders Holmestig. Sedan intervjuades Helen­a Jonsson i lantbrukstidningen ATL där hon alltså pekade på några positiva effekter av Per-Ola Olssons ärende. ”Lagen finns ju där för att skydda djuren, inte för att straffa människor” sade Helena Jonsson bland annat. Det är kommentarer som veterligen ingen av hennes föregångare skulle ha fällt. Samtidigt distanserade hon sig från Per-Ola Olssons ”okonventionella” sätt att föra sin talan.

Även Staffan Danielsson engagerade sig alltså för Per-Ola Olssons sak genom att JO-anmäla Länsstyrelsen i Skåne. Det som framför allt upprört Danielsson är att Per-Ola Olsson förvägrats att byta handläggare på Länsstyrelsen, ett krav som enligt Danielsson har stöd i EU:s regelverk. Staffan Danielssons JO-anmälan ledde till att det tilltänkta omhändertagandet uppmärksammades även i riksmedierna. Två oberoende och välrenommerade djurbedömare, varav en veterinär, har konstaterat att besättningen på Åkesholm var i god kondition.

Fullt pådrag vid hämtningen

Sedan både Förvaltnings- och Kammarrätten kort efter den misslyckade operationen den 2 januari avslagit Per-Ola Olssons begäran om inhibition, det vill säga ett uppskjutande av verkställigheten i avvaktan på den rättsliga prövningen, var manegen krattad för ett djuromhändertagande. Detta verkställdes den 17 januari av tre poliser, två djurtransportörer och tre anställda från Farmartjänst. Enligt Per-Ola Olsson gick allt lugnt tillväga, sedan han av omhändertagarna fått tillstånd att själv leda lastningen av djuren. Vart djuren fördes fick han inte veta.

Till saken hör att även dokumentärfilmaren Peter Gerdehag engagerat sig i Per-Ola Olssons ärende. Gerdehag har gjort flera kritikerrosade filmer om äldre djurhållare, som ”Hästmannen” och ”Kokvinnorna” som nyligen visades på SVT. Som ofta varit fallet när det handlat om äldre människor utan egna resurser eller stöd från organisationer har de filmade efter sitt gästspel i offentligheten uppsökts av kommunala djurskyddsmyndigheter som ingripit mot djurhållningen.

Att omhänderta en besättning på 49 djur mitt för näsan på en av Sveriges bästa dokumentärfilmare måste rimligen ha varit en prövning för de berörda myndigheterna. Den 17 januari fanns inte heller några representanter för Länsstyrelsen på plats.



”Först när skuldfrågan avgjorts i en tingsrätt kan Länsstyrelsen besluta om djurförbud eller liknande”, säger juristen Berndt Eriksson.

Foto: Daniel Eliasson, Spotpix Kan starta förändring

Uppmärksamheten kring djurbesättningen på Österlen har satt igång en process som på sikt kan komma att förändra förutsättningarna för de svenska myndigheternas agerande. Den skam- och skuldbeläggning av djurägare som varit en viktig faktor bakom den tystnad som omgett många djuromhändertaganden kan vara på väg att brytas upp.

Juristen Berndt Eriksson från Rönninge har på eget bevåg hjälpt människor, bland annat den ovan nämnde ”Hästmannen”, som fått djurförbud. Med en bakgrund som bland annat polisinspektör och åklagare förvånades Eriksson över den rättsosäkerhet han anser råda på djurskyddsområdet.

”Länsstyrelsen har inte rätt att meddela beslut om djurförbud och liknande om de påståenden som beslutet grundas på är straffbelagda enligt djurskyddslagen”, säger Berndt Eriksson. ”Det här är något som förvaltningsdomstolarna har sovit sig igenom.”



Rätt att få sin skuld prövad

”Enligt EU-konventionen om de mänskliga rättigheterna har varje medborgare rätt att få sin skuld prövad enligt en lagligt instiftad domstol – hos oss de allmänna domstolarna – och ska betraktas som oskyldig tills skuldfrågan avgjorts. Först när skuldfrågan avgjorts i en tingsrätt kan Länsstyrelsen besluta om djurförbud eller liknande”, säger Berndt Eriksson.

Berndt Eriksson understryker att en process i en vanlig domstol ger den tilltalade helt andra möjligheter att försvara sig än i förvaltningsdomstolarna där, som han uttrycker det, ”folk utan kompetens tycker till.” I en tingsrätt har den tilltalade rätt till försvarare och i en huvudförhandling kan han bara dömas efter vad som framkommit vid den muntliga förhandlingen.

”I de ärenden jag varit ombud för har jag också märkt av ett obehagligt mönster med anonyma anmälningar”, tillägger Berndt Eriksson. ”I ett par fall har mitt intryck varit att syftet med anmälningarna ytterst handlat om att komma över mark.” Av Sven-Olov Lööv

