Satsar på egen glasstillverkning 24364

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Hur gör man som mjölkbonde när man vill öka sitt netto och det inte finns förutsättningar för att utöka besättningen? Adam Dahlberg på Wirums Säteri vände och vred på frågan och resultatet blev... glasstillverkning. ”Wirums närproducerade glass svarar nu för 15 procent av gårdens mjölkomsättning, men tar bara mellan 2 och 3 procent av mjölkvolymen”, berättar han.

Adam Dahlberg har växt upp på Wirum och tog över säteriet efter sin mamma 2008. Det lite speciella med den här gården är att mjölkbesättningen består av jerseykor. De togs hit redan 1893 efter att de tagit storslam i en tävling om produktionsekonomi på Columbusutställningen i Chicago samma år. Dåvarande ägaren till Wirum och Svartingstorp, grosshandlare C.O. Swanberg slog till direkt genom att åka till Jersey och köpa in tolv tjurar och 238 dräktiga kvigor.

”Så vi var först i Skandinavien med den här rasen och det har aldrig varit tal om att byta. Det är ju ett kulturarv vi ­bedriver”, säger Adam Dahlberg.



Höga fett- och proteinhalter

Jerseykor är små men produktiva varelser. Snittet på Wirums besättning ligger på 10 518 kg ECM, vilket är nästan 800 kg mer än snittet i trakten.

”Vi har ett snitt på 6 procent fett och 4,1 procent protein”, berättar ­Anneli Karlsson som ansvarar för mjölk­produktionen på gården.

Just detta faktum gör mjölken från Jersey­kor mycket väl lämpad för glass­produktion som ju kräver mycket grädde.

”Överskottet levererar vi till Arla och tack vare de höga fett- och protein­halterna ger den mer betalt”, konstaterar Adam Dahlberg.

På gården finns 100 mjölkande kor. Hela Jerseybesättningen är på 270 djur, varav 70 stutar hålls för kött­produktion och de övriga är, förutom mjölkkor, ­fördelade på rekryteringsdjur och dikor. Men det är som mjölkkor de utmärker sig med sin fina mjölk.

”I förhållande till sin kroppsvikt, ­mellan 450 och 500 kg, producerar de mycket mjölk”, påpekar Anneli.



Närproducerad Wirum Glass börjar redan bli något av ett begrepp mellan Oskarshamn och Västervik. ”Större spridning avvaktar vi med, grundidén är ju att det ska vara lokalt”, säger Adam Dahlberg. Lätta kalvningar

Rasen utmärker sig dessutom med lätta kalvningar och fallen av kalvförlamning är få. Efter tredje laktationen får korna kalkpasta i förebyggande syfte och det har fungerat bra. Men hur fungerar de som köttdjur?

”Dikorna är av rasen Charolais ­korsade med Jersey för att få ner storleken. Inte heller där är det några problem med kalvningarna, de klarar till och med ­tvillingar, fortsätter Anneli.

Upplättningen av EU-reglementet vad gäller båsstorlek gör att de heller inte har något problem med att korna står på ­tvären i båsen. Ligghallen byggdes 1994 och har 95 platser fördelade på två ­grupper, något som kommit väl till pass då gården drabbats av aureus stafylo­kocker. Smittade djur hålls nu separerade från de övriga och när de mjölkat färdigt går de till slakt.



Skog och vatten

Mjölkningen sker i en De Laval-grop som servar fyra tandemstall. Fyra ­anställda svarar för mjölkning två gånger om dagen. Samma leverantör svarar även för fodersystemet.

”Vi köper in allt kraftfoder, men basen är samensilage som till 20 procent består av rågvete producerat här på gården”, berättar Anneli.

Wirums Säteri omfattar totalt

2 200 hektar mark varav 1 500 hektar är skog. Enbart 90 hektar av den egna ­arealen ligger under plogen, men de ­brukar även 60 hektar arrenderad åker.

”Dessutom ingår cirka 500 hektar vatten”, berättar rättaren Mattias Magnusson som basar över totalt sju anställda.



Omgjort kycklingstall

Tidigare fanns även ett stort kycklingstall på gården, men det är helt omgjort nu. På övervåningen finns gårdskontoret och under det hålls stutarna i en del och glassproduktionen i en helt separat avdelning, den sistnämnda är nästan som ett nytt hus inne i den befintliga byggnaden.

”Hela glassavdelningen är byggd enligt det beprövade konceptet Gårdsglass. De har levererat alla maskiner och svarar även för ingredienserna utöver mjölken, berättar Adam. Runt om i Europa finns nu omkring 1 500 anläggningar som skapats enligt det här konceptet. Så det är beprövat.”

Detta var en förutsättning för satsningen. Det handlar på Wirum om en investering på totalt 2,5 miljoner ­kronor och då fanns det inget utrymme för ­chansning eller improvisationer.

”Jag hade länge funderat på möjlig­heten att förädla vår råvara och 2009 dök möjligheten upp. I augusti samma år ­startade produktionen”, fortsätter Adam.

Första året landade omsättningen på 700 000 kr, att jämföra med mjölk­sidans totala omsättning på 3,5 miljoner. Och då är det är bara mellan två och tre ­procent av mjölkvolymen som används till glass. Jerseykor producerar mycket i förhållande till sin storlek. Snitt­produktionen förra året var 10 518 kg ECM. Fetthalten var 6 procent och proteinet ligger på 4,1 procent.

Wirums Säteri

Areal: Totalt 2 660 hektar, varav 1 490 hektar skog, 135 hektar inägomark och 520 hektar vatten



Anställda: 8 personer



Verksamhet: Mjölkproduktion, köttproduktion,

skog och glasstillverkning. Växtodling på egna

och arrenderade arealer



Djurbestånd: 100 jerseykor, 160 ungdjur samt

25 köttdjur plus deras kalvar och årsgamla kvigor



Köttproduktion: Cirka 15 ton nötkött per år, ­möjligheten att förädla och leverera från egen

butik på gården övervägs



Glass: Sortimentet omfattar cirka 35 smaker.

Säljs även i den egna gårdsbutiken.



Skog: Skogsbruket är miljöcertifierat enligt PEFC. Årlig virkestillväxt cirka 11 500 m3



Jakt: Bedrivs i egen regi. Viltstammen omfattar

älg, rådjur, kronhjort, dovhjort samt vildsvin.



Huvudbyggnaden uppfördes på 1700-talet av

Peter Christoffer Cederbaum. Jerseykor har funnits på gården sedan 1893. Närproducerad glass

Bland förutsättningarna fanns att glass är en året runt-produkt i Sverige och att svenskarna äter mest glass i Europa. Grundidén var dessutom att det skulle vara lokalt. Så Wirum levererar bara från Kalmar i söder till Västervik i norr. En egen distributionsbil, som dess­utom fungerar som frysförråd eftersom ­temperaturen i lastutrymmet är -35°C, var en förutsättning. Med den servas bland andra Ica, Konsum, delikatess­butiker i området och flera restauranger. De senare köper storpack för att kunna erbjuda en lokal glassdessert.

”Vi hade under hela uppbyggnaden ett nära samarbete och bra dialog med en­heten för miljö- och hälsa i Oskarshamn. Intresset när vi drog igång var stort, men det var väntat. Tricket är att få det att hålla över tid.”

Fast det lär inte bli något problem eftersom ”närproducerat” och ”naturliga råvaror” blir allt starkare argument i handels­ledet. Visserligen är den här ­produkten något dyrare än den som stordriftens konkurrenter erbjuder, men tunga argument talar ändå för den.

”Framförallt att den är närproducerad. Vi har inga planer på att expandera vidare geografiskt. Dessutom är ju kvaliteten överlägsen”, menar Adam.



Förädling enda alternativet

Mjölken till Wirums glass hämtas ­purfärsk direkt från mjölkrummet – redan innan den hamnat i kyltanken.

”Vi har en elmotordriven tunna som vi samlar upp mjölken i och kör den hit. Efter att grädden separerats går den direkt in i glassmaskinen där den ­pastöriseras och sedan omvandlas till glass. Skummjölken som blir över används till kalvfoder. Detta att jämföra med de stora tillverkarna som har skummjölk och olika tillsatser som basvara i sin glass”, berättar Adam.

För ”riktig” glass krävs mycket ­manuellt arbete och detta kan besökare i gårdsbutiken följa genom stora fönster i butikslokalen på Wirums Säteri. Så även själva tillverkningen är en del av marknadsföringen. Här kan de se både Jerseykorna som levererar mjölken och slutresultatet.

Förädling enda alternativet

Mjölken till Wirums glass hämtas ­purfärsk direkt från mjölkrummet – redan innan den hamnat i kyltanken.

"Vi har en elmotordriven tunna som vi samlar upp mjölken i och kör den hit. Efter att grädden separerats går den direkt in i glassmaskinen där den ­pastöriseras och sedan omvandlas till glass. Skummjölken som blir över används till kalvfoder. Detta att jämföra med de stora tillverkarna som har skummjölk och olika tillsatser som basvara i sin glass", berättar Adam.

För "riktig" glass krävs mycket ­manuellt arbete och detta kan besökare i gårdsbutiken följa genom stora fönster i butikslokalen på Wirums Säteri. Så även själva tillverkningen är en del av marknadsföringen. Här kan de se både Jerseykorna som levererar mjölken och slutresultatet.

"Satsningen verkar fungera bra här. Våra marker är ju sådana att det inte går att utöka till 400 kor, så förädling var vårt enda alternativ", summerar Adam Dahlberg. Det alternativ han hittade, verkar ­fungera utmärkt. Av Ulf C Nilsson

