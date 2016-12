Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Multimaskin kombineras med bandspruta 20450

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Ekologisk odling med högt ogrästryck i marken fällde avgörandet för att Sven Norup skulle investera i en Cameleon. Nu kompletterar han multimaskinen med en bandspruta till den konventionella odlingen. Sven Norup på Norups Gård utanför Knislinge odlar oljeväxter, spannmål, ­potatis och sockerbetor på 270 ­hektar varav tio procent drivs ekologiskt. ­Cameleon används i båda odlingarna och därför kompletteras den nu med en bandspruta. Under 2011 har systemet testats och till 2012 ska det vidare­utvecklas. Det är med en JT-bandspruta och med den på en Cameleon ska man kunna radrensa mekaniskt och spruta samtidigt.

”Vi har kört en säsong då vi justerat och försökt finna ut hur det ska vara ­konstruerat. Och förra säsongen har vi kört alla sprutningarna med denna maskin”, säger Sven Norup.

Det som nu ska fixas till är mun­stycken som måste ha tillräckligt smal bandbredd och klara mindre vätskemängder.

”Vi kommer att få importera ­munstycken.”



Mindre kemikalier Rotdjup på höstraps. Den korta till höger är kemiskt ogräsbekämpad medan den längre till vänster är mekaniskt ogräsbekämpad med Cameleon.

Dessutom måste konstruktionen av vindskydd utvecklas samt i vilka ­vinklar munstyckena ska vara monterade. Man måste få hela konceptet att ­fungera ­praktiskt som en kombination av rad­rensare och växtskyddsspruta.

”När det fungerar måste vi lösa ­organisationen så att vi kan köra externt med maskinen. Så här långt har vi endast kört borta med Cameleon för sådd och hackning.”

I dagsläget har Sven Norup inte ­räknat så mycket på ekonomin med bandspruta på Cameleon, utan ­bakgrunden till ­investeringen är att han vill minska kemikalieanvändningen i växt­odlingen. Men med bandsprutan blir det fler ­timmar per år med bas­maskinen och det är ju en bra förut­sättning för en god maskinekonomi.

Maskinen är åtta meter bred och ­kapaciteten är tre till fyra hektar per timme vid radrensning och sex hektar per timme vid enbart sprutning.

”Vi räknar med att köra dessa två ­arbeten i separata moment.”



Flera användningsområden

Som radrensare räknar Sven med att använda Cameleon i all raps och i

70 procent av spannmålen. Det finns även möjlighet att köra i sockerbetor med maskinen. I ett försök på gården har det visat sig att rapsens rotutveckling blir mycket bättre när man kör mekanisk ogräsbekämpning jämfört med kemisk.

Cameleon är utrustad med en ­kamera och radföljningsutrustning. Det går ­därför att radrensa i de flesta grödor.

Cameleon är även en såmaskin men med ett radavstånd på minst 25 centimeter.

”Så brett mellan raderna kan ge skörde­sänkning i vårsäd, eller om höstsådden blir sen, och vi funderar på att ställa ner avståndet till 17–18 centi­meter om det går. Det är ju en fördel om vi ­slipper en extra såmaskin.”

Sven Norup anser att supporten från Gothia Redskap, som tillverkar ­Cameleon, är mycket bra.

”De hjälper till med uppdateringar och tanken är att vi ska prova deras nya ­vingbill till den kommande säsongen. Då blir rad­avståndet vid sådden mindre.” Dessutom måste konstruktionen av vindskydd utvecklas samt i vilka ­vinklar munstyckena ska vara monterade. Man måste få hela konceptet att ­fungera ­praktiskt som en kombination av rad­rensare och växtskyddsspruta.”När det fungerar måste vi lösa ­organisationen så att vi kan köra externt med maskinen. Så här långt har vi endast kört borta med Cameleon för sådd och hackning.”I dagsläget har Sven Norup inte ­räknat så mycket på ekonomin med bandspruta på Cameleon, utan ­bakgrunden till ­investeringen är att han vill minska kemikalieanvändningen i växt­odlingen. Men med bandsprutan blir det fler ­timmar per år med bas­maskinen och det är ju en bra förut­sättning för en god maskinekonomi.Maskinen är åtta meter bred och ­kapaciteten är tre till fyra hektar per timme vid radrensning och sex hektar per timme vid enbart sprutning.”Vi räknar med att köra dessa två ­arbeten i separata moment.”Som radrensare räknar Sven med att använda Cameleon i all raps och i70 procent av spannmålen. Det finns även möjlighet att köra i sockerbetor med maskinen. I ett försök på gården har det visat sig att rapsens rotutveckling blir mycket bättre när man kör mekanisk ogräsbekämpning jämfört med kemisk.Cameleon är utrustad med en ­kamera och radföljningsutrustning. Det går ­därför att radrensa i de flesta grödor.Cameleon är även en såmaskin men med ett radavstånd på minst 25 centimeter.”Så brett mellan raderna kan ge skörde­sänkning i vårsäd, eller om höstsådden blir sen, och vi funderar på att ställa ner avståndet till 17–18 centi­meter om det går. Det är ju en fördel om vi ­slipper en extra såmaskin.”Sven Norup anser att supporten från Gothia Redskap, som tillverkar ­Cameleon, är mycket bra.”De hjälper till med uppdateringar och tanken är att vi ska prova deras nya ­vingbill till den kommande säsongen. Då blir rad­avståndet vid sådden mindre.” Att ställa om den från ett arbete till ett annat går snabbt. Byte från sådd till radrensare tar tre timmar, men hur lång tid det tar att montera bandsprutan vet Sven Norup ännu inte. För alla lantbruk

Sven Norup anser att kostnaden för ­slitdelar beror mycket på jordart.

”Hos oss är det helt okej och jag ­tycker att maskinen är bra. Den är bland annat förberedd med en stor mängd hål för framtida montage av tilläggs­utrustning.” Den går inte heller speciellt tungt. En Cameleon med åtta meters arbetsbredd klarar sig med en traktor på 103 kW (140 hk).

”Att ställa om den från ett ­arbete till ett annat går snabbt. Byte från sådd till radrensare tar tre timmar och ­band­sprutan monteras vid sidan av varje bill. Hur lång tid det tar vet vi ännu inte.”

Även om Cameleon i dagsläget endast sålts till ekologiska lantbruk är Sven Norup övertygad om att detta är en bra maskin även för konventionella.

”Lantbrukarna måste fundera över användandet av kemiska växtskyddsmedel och vara beredda på att kunna minska på detta.” Sven Norup anser att kostnaden för ­slitdelar beror mycket på jordart.”Hos oss är det helt okej och jag ­tycker att maskinen är bra. Den är bland annat förberedd med en stor mängd hål för framtida montage av tilläggs­utrustning.” Den går inte heller speciellt tungt. En Cameleon med åtta meters arbetsbredd klarar sig med en traktor på 103 kW (140 hk).”Att ställa om den från ett ­arbete till ett annat går snabbt. Byte från sådd till radrensare tar tre timmar och ­band­sprutan monteras vid sidan av varje bill. Hur lång tid det tar vet vi ännu inte.”Även om Cameleon i dagsläget endast sålts till ekologiska lantbruk är Sven Norup övertygad om att detta är en bra maskin även för konventionella.”Lantbrukarna måste fundera över användandet av kemiska växtskyddsmedel och vara beredda på att kunna minska på detta.”

Sven Norup förevisar Cameleon för intresserade lantbrukare. Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in