Rätt ska vara rätt

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: De flesta lant­brukare inser bins och andra pollinatörers betydelse för en hög och jämn skörd. Ändå går det att läsa tidningsrubriker om att lantbrukets växtskyddsmedel slår ut bisamhällen. Men hur står det egentligen till? På sidorna 22–23 i denna tidning berättar vi om Henric Brinte på Borrby Kungsgård. I slutet av artikeln berättar Henric att han ställer ut halmbalar vid fältkanterna för att humlorna ska ha någonstans att bo. Tyvärr fick inte hela Henrics resonemang om bin och humlor plats i artikeln, men att de är av stor betydelse för lantbruket är Henric fullt medveten om. En medvetenhet som han enligt dagspress och lantbruksmedia skulle vara tämligen ensam om inom svenskt lantbruk.

Den sista mars i år gick det att läsa i Sydsvenskan ett referat av två utländska undersökningar kring bidöd. Rubriken var ”Insektsgift kan orsaka bidöd”. I slutet av artikeln stod det förvisso att läsa att det beror på parasiter, och inte växtskyddsmedel, att svenska bin dör. Detta till trots pekar t­idningen ut neonikotinoider som sannolikt skyldiga och skriver: ”Ett av medlen, i­midakloprid, är ganska flitigt använt inom Sverige.”

ATL hakar i sin tur på och väljer under kategorin lantbruk på sin hemsida en rubrik snarlik Sydsvenskans: ”Växtskyddsmedel kan ha orsakat bidöden”. ATL skriver också att neonikotinoider används i en lång rad av grödor.



Används i Myrr

Sanningen är att endast oljeväxter, sockerbetor samt potatis betas med imidakloprid. Det är också ett faktum att svenska bönder inte sprutar med ämnet på sina fält under bisäsong. Ämnet används förutom vid betning för skydd av virke, på golfbanor samt i Myrr, och finns i sammanlagt 19 godkända preparat i Sverige varav sju är registrerade som klass tre. Klass tre innebär att vem som helt får köpa preparatet.

Tidningarna tar även upp tiametoxam och skriver att bin och humlor som blivit utsatta för detta och imidakloprid löper två till tre gånger större risk att dö än normalt. Inte heller tiametoxam sprutas på svenska fält under bisäsong. Ämnet används vid betning och i flugmedel. Skulle bin dö av tiametoxam i ett djurstall är det ingen olycklig bieffekt. Det är en aktiv handling för att bli av med insekter där de inte ska vara. Detta måste accepteras.

Den neonikotinoid som faktiskt används under säsong, nämligen tiakloprid (Biscaya som används mot skadeinsekter i raps, rybs och potatis), nämndes inte i någon av artiklarna.



Imidakloprid

Finns enligt Kemikalie­inspektionen i 19 preparat. Används för betning, i växthus, i skogen och på golfbanor samt säljs som i­nsektsmedel i detalj­handeln. Chinook FS 200

Confidor WG 70

Gaucho WS 70

Kohinor 70 WG

Maxforce LN Myregranulat

Maxforce Quantum

Maxforce Quantum Myrdosa

Maxforce White IC

Merit Forest WG

Merit Turf

Myrr Extra

Myrr Myrdosa

Prestige FS 370

Provado Compact

Provado Insektspinnar

Provado Insektsspray

Provado Insektsspray Plus

Quick Bayt

Warrant 700 Inga belägg

Varken Sydsvenskan eller ATL tar heller inte upp det faktum att studien de hänvisar till inte gjorts på bisamhällen i fält. Istället har den gjorts i l­aboratorium där unga bin i grupp eller individuellt matats med guttationsdroppar, växtsaft från majsplantor. Bin som matats med droppar från p­lantor där neonikotinoider använts förlamas och dör så småningom. Studien ger dock inte några belägg för att betning med de undersökta medlen orsakar bisamhällens död under höst och vinter, vilka är den period då flest bisamhällen går under.

Studien ger inte heller några belägg för att guttations­droppar med neonikotinoider är orsaken till CCD - Colony Collapse Disorder, allmänt kallat bi­döden. De fall av bidöd på grund av neonikotinoider som inträffat i bland annat Tyskland och Italien beror på felaktig b­etning och att damm från fröna spridits i luften. Det finns inga belägg för att neonikotinoider varken genom damm eller guttationsdroppar orsakat förlust av bisamhällen i Sverige.



Frågan måste ställas

Det går inte att kräva fullständig kännedom om alla växtskyddsmedel för att arbeta på ATL:s redaktion, men det hade inte varit något extrajobb att lägga in en ruta med fakta om vilka preparat som inne­håller neonikotinoider. På det viset hade läsarna själva kunnat se om de var skyldiga till någon bidöd eller inte.

Det hade inte heller varit svårt att peka finger åt parasiter istället för bönderna i rubriken.

Av Per-Ola Olsson

