Terminssäkring – en vanesak 21016

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Terminssäkring av spannmål och raps blir allt vanligare, men hur tänker en terminssäkrare? För att få svar på den frågan och bättre kunna anpassa tjänsterna genomförde SEB en enkät bland svenska spannmålsodlare. På en alltmer globaliserad marknad där priserna på jordbrukets produkter rör sig allt snabbare gäller det för lantbrukarna att gardera sig mot oväntade och oönskade förändringar. Tillgången till börser som handlar i främst spannmål och oljeväxter har gjort det möjligt att prissäkra sin spannmål med hjälp av terminshandel. Det både ökar den ekonomiska säkerheten genom att säkra den framtida prisnivån och erbjuder en möjlighet att tjäna pengar genom att handla med de så kallade derivaten.



Enkät bland Spannmålsodlarna

För de flesta spannmålsodlare är det dock möjligheten till prissäkring som är den mest intressanta möjligheten. Frågan är hur vanligt är det med prissäkring, vilka är det som prissäkrar och vilka kanaler använder lantbrukarna för sin prissäkring.

Vid årsskiftet genomförde SEB i samarbete med Spannmålsodlarna en enkätundersökning om prissäkring för att få svar på de frågorna. Av de slumpvis utvalda svarade 94 spannmålsodlare på enkäten. De som svarade hade en genomsnittsareal på 247 ha och sålde i genomsnitt 1 232 ton spannmål och oljeväxter. Genomsnittsåldern var

55 år, 35 procent hade universitets­examen och 38 procent hade gymnasieexamen. Andelen av de svarande som var från Mälardalen och östra Sverige var något överrepresenterade jämfört med de södra och västra delarna av landet, sett till antalet spannmålsodlare som helhet.



Stor andel som säkrar ”Nu vet vi vad som rör sig i huvudet på en termins­säkrare och om man tagit till sig ­kunskapen eller inte”, ­säger Torbjörn Iwarson.

Foto Agneta ­Lilliehöök

”Trots att företeelsen att prissäkra är relativt ny i Sverige är det en så stor andel som 76 procent av dem som svarat som någonsin har gjort det genom en spannmålshandlare eller med en bank. Av dem som har prissäkrat är det också att hela 23 procent har prissäkrat spannmål eller oljeväxter med en bank”, berättar Torbjörn Iwarson, ansvarig för råvaruhandel på SEB, som står bakom undersökningen.

Vanligast är dock att prissäkra via en spannmålshandlare, något som två tredjedelar av de svarande lantbrukarna gjort. Den andel av spannmåls­odlarnas spannmål som prissäkrats har i genomsnitt varit 29 procent. Prissäkring efter skörd av vara i lager är dock något ovanligare, bara drygt hälften av de som svarat på enkäten hade någon gång prissäkrat spannmål eller raps hos handlare eller i bank efter skörd.



Förebild från USA

Mot bakgrund av hur vanligt det är med prissäkring hos dem som svarade på intervjun är det intressant att jämföra med exempelvis den marknaden i USA.

”En studie gjord bland ­amerikanska spannmålsodlare år 2000 av den amerikanske jordbruksekonomen Joy Harwood visade att 25 procent av de tillfrågade lantbrukarna prissäkrade med finansiella kontrakt med bank och 40 procent prissäkrade med handlare”, fortsätter Torbjörn Iwarson.

Det är alltså en nivå som är något lägre än den SEB fann i sin under­sökning, vilket är något förvånande med tanke på att lantbrukarna i Nord­amerika levt på en avreglerad marknad med rörliga priser och möjlighet till termins­säkring sedan mitten av 1800-talet. För tio år sedan var det i princip ingen spannmålsodlare som prissäkrade över huvud taget i Sverige. Detta är något som lantbrukare lärt sig som ett svar på rörligare priser de senaste 5–6 åren. I en jämförelse med ­amerikanska spannmålsodlare, som gjort detta i generationer, har det gått snabbt.



Spridda risker

”Istället använde hela 70 procent av de tillfrågade amerikanska lantbrukarna sparade kontanter eller andra intäkter, till exempel från andra jobb, för att hantera sina risker.”

I Harwoods studie framgick att hög utbildning, lägre ålder och hög belåningsgrad ökade lantbrukarnas benägenhet att prissäkra via bank. Det spelade också roll vilken tillit lantbrukarna hade till terminer, de som tyckte att terminer fungerade bra som riskhanteringsinstrument använde sig också av terminssäkring.

Det var mot bakgrund av de snabba förändringarna hos de svenska ­spannmålsodlarna som Torbjörn ville ta reda på hur det förhåller sig och hur de agerar.



Kunskap och attityd styr

Av SEBs studie framgår att det i första hand är beteendet som förklarar ­beteendet, det vill säga att när man väl börjat terminssäkra terminssäkrar man både raps och spannmål och i stor utsträckning både före och efter skörd, även om det är vanligare att prissäkra före skörd.

Liksom för spannmålsodlarna i USA spelar tilliten till terminssäkring på ­börserna roll och även tilliten till den egna förmågan att pricka in rätt pris vid rätt tillfälle. En tredjedel av de som svarat anser att de lyckas, och 43 procent anser sig också ha god förmåga att analysera marknaden och sälja vid rätt tidpunkt.

Det finns också en tendens till att andelen som prissäkrar både spannmål och raps ökar med högre utbildning, liksom att andelen av skörden som prissäkras ökar. Ju större areal desto större är också benägenheten att prissäkra.

Däremot spelar varken ålder eller var i landet man är verksam någon roll. Var­ifrån man får sin information förklarar inte direkt något av beteendet, men flest får sin information från spannmåls­handeln, 59 procent, och media, 39 procent.



Snabba att lära

Att bara 28 procent aldrig prissäkrat spannmål eller raps visar att det i den här gruppen finns en stor benägenhet att använda prissäkring via handel eller bank av både spannmål och raps och både före och efter skörd.

För tio år sedan var det nog ingen spannmålsodlare som prissäkrade över huvud taget i Sverige. Detta är något som lantbrukare lärt sig som en respons på rörligare priser de senaste 5–6 åren.

I en jämförelse med amerikanska spannmåls­odlare, som gjort detta i generationer, har det gått snabbt.

”Nu vet vi vad som rör sig i huvudet på en terminssäkrare och om man tagit till sig kunskapen eller inte. Intresse och attityder spelar en stor roll. Men faktorer som framträder som viktiga på en ’mogen’ marknad som t ex belåningsgrad, det vill säga högre finansiell risk, inte spelar någon roll. Åtminstone än så länge”, säger Torbjörn Iwarson.

"Attitydfaktorer som hänger ihop med 'affärsmässighet' i allmänhet tycks enligt faktoranalysen vara det som förklarar en lantbrukares val att prissäkra via en bank." Av Lennart Wikström

