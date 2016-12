Start

Miljömålen kan skydda åkermarken 18838

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Just för stunden verkar det mest lukrativa man kan ägna sig åt är att lagra och sälja eller distribuera importerade korta och långa varor. Förutom E4 söder om Jönköping är västkustens pulsåder från Malmö till Göteborg hett och på väg att bli en enda lång lagerlokal endast avbruten av köpcentra och trafiksystem. Mest iögonfallande är för närvarande ett par stora projekt utanför Landskrona och norr om Halmstad, och de kan inte förhindra en betraktare att reflektera över det svaga skydd åkermarken har i svensk planlagstiftning. Desto mer hjärtskärande är det med Den goda jordens banderoll intill en av byggplatserna. Borde prövas enligt miljöbalken

Men hur svagt är skyddet egentligen? Och om det finns ett skydd, hur villiga är ansvariga myndigheter att tillämpa det skyddet? Enligt miljöbalken får jordbruksmark endast tas i bruk för andra ändamål om det tillgodoser det som kallas väsentliga samhällsintressen, och om det inte på tillfredsställande sätt kan ske genom att annan mark tas i anspråk.

Det innebär att varje kvadratmeter som ska exploateras borde prövas enligt miljöbalken. Men problemet är att kommunerna har planmonopolet och att ett av de viktigaste instrumenten, kommunernas översiktsplaner, har en mycket otydligt ställning i lagstiftningen. Å ena sidan är de inte juridiskt bindande, det vill säga, om ett tänkt framtida industriområde ritas in på jordbruksmark prövas inte detta, utan betraktas bara som en slags avsiktsförklaring. Den enda prövning som sker är länsstyrelsens granskning om det bryter mot ett riksintresse, som exempelvis kulturmiljö, landskapsskydd eller miljöintressen.

Men när väl området är inritat på översiktsplanen är det egentligen bara en procedurfråga – om än rätt omständlig – innan det går att börja skyffla undan matjorden.



Miljöproblem får inte exporteras

Men enligt nya direktiv till Naturvårdsverket för hur de sexton miljömålen ska uppnås får detta inte ske genom att miljöproblem exporteras, det vill säga att vi åstadkommer en förbättring inom landet som leder till motsvarande eller större försämring någon annanstans. Detta gäller inte minst diskussionerna kring klimatmålet.

När användning av åkermark för produktion av bioenergi ska bedömas ur ett globalt klimatperspektiv vägs förändrad användning av åkermark i andra delar av världen in, så kallade indirect land use changes, eller iLUC. Om flytt av livsmedelsproduktion från svensk åkermark till exempelvis Brasilien leder till ökade utsläpp av klimatpåverkande gaser måste dessa räknas in i den beräknade påverkan på klimatet.



Kraftfullt skydd för åkermarken

Aktuell forskning visar idag att det egentligen inte går att flytta ett hektar från Sverige till odling på annan plats, utan att klimatet påverkas negativt. Varje kg spannmål som odlas på annan plats leder till ökade utsläpp av växthusgaser jämfört med om de fortsatt odlas i landet. Den påverkan är så stor att exempelvis odling av etanolvete på högproduktiv svensk åkermark framstår som högst tvivelaktig.

Det innebär att i synnerhet när det handlar om den mest högavkastande åkermarken i landet och bland de bördigaste i Europa bryter exploatering av denna mot miljöbalken och uppfyllandet av det nationella målet om klimatpåverkan. Om detta tillämpas konsekvent skulle det innebära ett kraftfullt skydd för åkermarken i våra slättbygder och att den kommunala planeringen skulle tvingas till mer kreativa och mindre slentrianmässiga lösningar när ny mark behövs för samhällsgemenamma ändamål.

Åkermarken är inte ett riksintresse utan ett globalt intresse. Hantera den som ett sådant!

