Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

David radhackar­ spannmål med standardmaskiner 21257

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Ambitionen att ha ett snabbt, flexibelt och billigt system för radhackning av spannmål, raps och åkerbönor föddes i David Radivojs kollegieblock men är nu ett beprövat och inarbetat system. Trots att nästan ingen trott på honom. David Radivoj utanför Vårgårda beskriver en del av landskapet där han verkar som ”en skärgård på land”. En hel del små och oregelbundna fält utan raka kanter passade inte de vanliga lösningar som stod till buds för radhackning av spannmål, raps och åkerbönor. De största felen David såg på alternativet som de flesta spontant associerar med radhackning av spannmål var dels att redskapet är bogserat, dels att hackpinnarna inte satt på en, utan två axlar. Detta i kombination med att pinnaxlarna satt i mitten på ett förhållandevis långt chassi gjorde det svårt att hacka fält utan raka kanter. Dessutom var kostnaden väl hög och flexibiliteten väl låg för hans smak.

David och hans kompanjon Anderz Erlandsson legosår en hel del och ville ha möjlighet att snabbt ställa om mellan konventionell sådd med 12,5 centimeters radavstånd och sådd av spannmål som var tänkt att radhackas. Målet var också att trampa ner så lite som möjligt på vändtegen när grödan sedan hackades.



Fördelar med dubbelrad Radhackning av spannmål havre.

Foto: David Radivoj. David Radivojs höstvete fotograferat den 11 juli i år

”Det gick åt några kollegieblock innan jag hade klurat ut allt men nu sår vi med en vanlig sexmeters Rapid och hackar med en vanlig buren Thyregodhacka tänkt för sockerbetor”, berättar David.

Han har inte satt vinkelslipen i någon av maskinerna och det enda svetsarbetet han gjort är en hållare till gräsfrölådan på radhackan. Insådden sker i samband med andra hackningen. På såmaskinen har det inte skett några förändringar alls. Det enda som ändras när David ska så spannmål som ska hackas är att han har två utlopp öppna, två stängda, två öppna och så vidare. Detta ger en dubbelrad med 50 centimeters c/c-avstånd. Just dubbelraden är något David ser fördelar med. Dels blir det inte så tjockt med utsäde som om det varit enkelrad. Dels utrotas inte hela raden om kameran på hackan skulle missa och ta några meter spannmål.



Hackar nära raden

”På hackan plockade jag bort en hel del för att få en öppnare konstruktion. Bland annat plåtarna som skulle skydda raden hamnade på en pall i maskin­hallen. Jag bytte dessutom plats på hackpinnarna”, förklarar David och fortsätter: ”Pinnen med det största ­skäret gick från början först. Följt av de två mindre. Det gjorde att ogräset gärna hängde sig runt den första pinnen. Nu går de två mindre skären som ett och två närmst raden, och det grövre skäret som nummer tre i mitten.”

David har i år hackat 250 hektar två gånger samt 25 hektar raps och 25 hektar vårspannmål tre gånger. En areal som han menar är precis lagom. Han hackar nervpåfrestande nära raden – en till två centimeter. Något som torde kräva att skären flyttas innan andrahackningen. Men i samma takt som grödan växer slits dock skären ner och en omgång skär är precis lagom för att hålla konstant avstånd till den areal som i dag hackas.



David äger hackan och kompanjonen Anderz äger såmaskinen.

Mineralisering

”Jag har testat rutor med olika strate­gier och börjar få en ganska schysst kunskapsbank. Till exempel medger femtio centimeters radavstånd en mycket senare hackning än vad 25 centimeters radavstånd gör”, berättar David.

Andra fördelar han ser med hackning är mineraliseringseffekter av kväve. Att ha buren hacka menar han sparar mycket av grödan på vändtegen. Likaså underlättar det faktum att alla hack­aggregat sitter på en axel att hacka på krokiga fält.

”Folk har tittat lite lustigt på mig när jag berättat att jag radhackat spannmål med en bethacka. Men nu vet jag att det går. Och skulle jag komma på nya idéer eller behöva byta ut maskinerna så finns det köpare i och med att det är standardgrejor. Jag är nöjd”, ler David. ”Det gick åt några kollegieblock innan jag hade klurat ut allt men nu sår vi med en vanlig sexmeters Rapid och hackar med en vanlig buren Thyregodhacka tänkt för sockerbetor”, berättar David.Han har inte satt vinkelslipen i någon av maskinerna och det enda svetsarbetet han gjort är en hållare till gräsfrölådan på radhackan. Insådden sker i samband med andra hackningen. På såmaskinen har det inte skett några förändringar alls. Det enda som ändras när David ska så spannmål som ska hackas är att han har två utlopp öppna, två stängda, två öppna och så vidare. Detta ger en dubbelrad med 50 centimeters c/c-avstånd. Just dubbelraden är något David ser fördelar med. Dels blir det inte så tjockt med utsäde som om det varit enkelrad. Dels utrotas inte hela raden om kameran på hackan skulle missa och ta några meter spannmål.”På hackan plockade jag bort en hel del för att få en öppnare konstruktion. Bland annat plåtarna som skulle skydda raden hamnade på en pall i maskin­hallen. Jag bytte dessutom plats på hackpinnarna”, förklarar David och fortsätter: ”Pinnen med det största ­skäret gick från början först. Följt av de två mindre. Det gjorde att ogräset gärna hängde sig runt den första pinnen. Nu går de två mindre skären som ett och två närmst raden, och det grövre skäret som nummer tre i mitten.”David har i år hackat 250 hektar två gånger samt 25 hektar raps och 25 hektar vårspannmål tre gånger. En areal som han menar är precis lagom. Han hackar nervpåfrestande nära raden – en till två centimeter. Något som torde kräva att skären flyttas innan andrahackningen. Men i samma takt som grödan växer slits dock skären ner och en omgång skär är precis lagom för att hålla konstant avstånd till den areal som i dag hackas.”Jag har testat rutor med olika strate­gier och börjar få en ganska schysst kunskapsbank. Till exempel medger femtio centimeters radavstånd en mycket senare hackning än vad 25 centimeters radavstånd gör”, berättar David.Andra fördelar han ser med hackning är mineraliseringseffekter av kväve. Att ha buren hacka menar han sparar mycket av grödan på vändtegen. Likaså underlättar det faktum att alla hack­aggregat sitter på en axel att hacka på krokiga fält.”Folk har tittat lite lustigt på mig när jag berättat att jag radhackat spannmål med en bethacka. Men nu vet jag att det går. Och skulle jag komma på nya idéer eller behöva byta ut maskinerna så finns det köpare i och med att det är standardgrejor. Jag är nöjd”, ler David. David ser att hackningen ger mineraliseringseffekter på kväve. Rutan med blekare spannmål är ohackad. Verksamheten

David Radivoj och Anderz Erlandsson kallar sig kompanjoner. Båda har varsin firma men har ett tätt samarbete.

David: 50 ha

Anderz: 140 ha samt 40 dikor

Allt ekologiskt. De odlar spannmål, åkerbönor, raps och vall.

Anderz och David legokör även en hel del. Bland de största jobben finns rapidsådd på 1000 ha årligen, rundbalspressning, 200 timmar radhackning, gödsling av 1000 ha och 250 timmar strängläggning.

Av Per-Ola Olsson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in