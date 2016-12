Talande tomma tallrikar?

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Sett över en längre period är utvecklingen ändå positiv för dem som väljer att stanna kvar” Sverige ska bli Europas nya matland. Eskil Erlandssons högst personliga – och i mina ögon fullt motiverade – korståg för en ökad svensk livsmedelsexport vill inte bara slå omvärlden med häpnad, utan även detronisera det europeiska land som anses ha den bästa maten i världen, nämligen Italien. Det innebär att Sverige skulle bli hela världens nya matland.

Intresset för den nordiska smaken och svenska kockars framgång visar att visionen äger viss substans, men det finns en sak som gör att krigståget i både väster- och österled riskerar att gå på grund redan i hemmahamnen, nämligen den tämligen beklämmande produktionsvolymen i svenskt jordbruk.

De mest elaka betraktarna säger att den svenska mattallriken idag bara till 50 procent är fylld med livsmedel med svenskt ursprung. Riktigt så illa vill vi inte tro att det är, för vissa ­strategiska ­produktområden är försörjningsgraden nästan i nivå med ­konsumtionen, som exempelvis mjölk, ägg och spannmålsprodukter. Men volymerna – och produktionsvärdena – sjunker, och klarar knappt att hålla jämna steg med inflationen. Produktionsvärdet

Om nu visionen skulle bli verklighet – varifrån skulle all denna fantastiska svenska mat tas? Matlandet i all ära, men med vad ska tallriken fyllas?

En viktig fråga är hur produktionsvärdet ser ut för några av jordbrukets produktionsgrenar. Låt oss börja med mjölkproduktionen som bevisligen har det svårt för närvarande. Mellan åren 2000 och 2010 ökade produktionsvärdet med 1,5 procent i löpande priser. Samtidigt steg mjölkpriset med 13 procent, vilket understryker vad vi redan vet, nämligen att produktionsvolymerna på en växande ­marknad minskade under samma period. Med bibehållna volymer hade mjölkproducenterna dragit in 1,1 miljarder mer 2010 än vad som var fallet. Visserligen var mjölkpriset nere under tre kronor vid mitten av årtiondet, vilket sannolikt förklarade varför en del slutade, men inte varför andra inte höjde sin produktion i motsvarande grad.



Värdet av bibehållen volym

Vid mitten av det gångna decenniet var även spannmålsodlingen i kris. Odlarna höll på att gå under i ”enkronaträsket” och värdet av spannmålsodlingen var nere kring fyra miljarder, för att 2010 vara uppe kring 6,5 miljarder. Men sett över hela tioårsperioden sjönk produktionsvärdet för spannmål med 7,5 procent – trots att priset steg med 60 procent. Även här har jordbruket förlorat intäkter genom att inte hålla uppe produktionen. Om volymen hade varit densamma 2010 som år 2000 hade lantbruket tjänat fem miljarder mer.

För halvannat år sedan var grisbranschen i kris med följd att många mindre och riskexponerade producenter lade ned. Flera producenter avstod också från att sätta in nya djur när priset var för lågt. Men sett över tioårsperioden var priset trots en bottennotering faktiskt sju procent högre 2010 än år 2000 (om än i löpande priser), och en bibehållen volym hade ändå gett 300 miljoner kr mer i intäkter.



Måste tro på framtiden

Några produktionsgrenar som utvecklats väl är kyckling, där priset stigit med 30 procent och produktionsvärdet med över 50 procent, samt oljeväxter, där produktionsvärdet ökat tre gånger på tio år.

Alla större produktionsgrenar genomgår cykler med bättre och sämre lönsamhet, men sett över en längre period är utvecklingen ändå positiv för dem som väljer att stanna kvar. Om Matlandet Sverige ska bli verklighet med en fördubbling av livsmedelsexporten fram till 2020 måste det också finnas producenter som tror på ­framtiden och vill satsa. Annars riskerar det nya svenska köket att bara bli några korslagda potatisar.

