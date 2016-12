Start

Stora variationer i skördeutveckling 18096

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Skördarna sjunker och vi oroar oss för våra odlingsjordars långsiktiga bördighet. Frågan är om vi har fog för vår oro. Diskussionen om skördeutvecklingen började när Torbjörn Lovang pekade på att skördarna på flera av Lovanggruppens gårdar visat tendens på stagnation. En djupare analys som vi gjorde Lantbrukets Affärer 2006 visade att stagnationen gällde för höstvete i främst Mellansverige och i potatis.

Sedan dess har många sammanställningar och analyser gjorts, och olika orsaker har lagts fram, allt från ensidiga växtföljder, fosforbrist, markpackning, sjunkande mullhalter till uteblivna förädlingsframsteg i stil med Kosack och Tarso.

Något rakt svar på i vilken riktning skördarna går finns inte, helt enkelt därför att det beror på vilken nivå vi ­studerar. Om vi börjar uppifrån och studerar perioden 1983–2011 för landet som helhet visar skördeutvecklingen på höstvete en tydlig avmattning under början på 2000-talet, medan nivån verkar stiga igen under de senaste åren.

Östergötland kommer ikapp Höstveteskörden för hela landet som femårsmedeltal 1987–2011

Om frågan bryts ner på regional nivå och enbart på höstvete kan vi konstatera att utvecklingen i Östergötland visar en tydlig återhämtning efter en nedgång från ­mitten av 1990-talet fram till år 2005. Med det tidsperspektiv som Torbjörn Lovang hade när han lyfte frågan hade han alltså rätt. Men sedan dess har östgötabönderna tagit sig i kragen och lyft skördarna till en nivå som ligger över de som gällde innan skördarna började stagnera.

Nu får vi i stället istället höja ett ­varningens finger för utvecklingen i Skåne, där höstveteskördarna i princip legat still sedan millennieskiftet. Vilken inverkan året skördenivå får på statistiken återstår att se.



Otydlig bild på gårdsnivå

Som känt är finns lögn, förbannad lögn och statistik. Hur ser det då ut på enskilda gårdar? Med data från pilot­gårdarna har Lars Törner, Odling i Balans, gjort en sammanställning av utvecklingen på flera av pilotgårdarna, och där blir bilden ännu mer svårtydd, för enligt de data ligger höstvete­skördarna still eller sjunker något på en östgötsk gård, medan den stiger på en skånsk gård.

Anders Kraft på Växtråd i Mellan­­Sverige har visat att deras gårdar över en längre tid visar fortsatt ökande avkastning, men under de senaste åren har ökningen stannat av och skördarna börjat sjunka. Detta menar Anders beror på att tillgången till fosfor börjar bli begränsande efter många år med låg eller helt slopad fosforgödsling.



Mikronäring litet problem Höstveteskörden i Skåne jämfört med Ö­stergötland 1987–2011. Femårsmedeltalt.

En annan förklaring som lyfts fram är att många år med höga skördar och ensidig gödsling med huvudsakligen makronäringsämnen lett till brist på mikronäring. Enligt undersökningar i bördighets­försöken är bortförseln så liten att den inte kan mätas efter 50 år, och variationerna mellan mätningarna och olika delar av fältet är större än bortförseln. Däremot skulle en effekt av markpackningen vara att växten inte kommer åt att ta upp den mikronäring som finns tillgänglig.

Fortfarande saknas en helt ­entydig bild av skördeutvecklingen, men uppmärksam­heten kring ämnet har lyft frågan om bördighet och långsiktig markvård, något som blir alltmer viktigt när jordbruket ställs inför utmaningen att öka produktionen med minskad miljöpåverkan. Av Lennart Wikström

