Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Betesmarken är problemet – inte de nybyggda ladugårdarna 18100

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Lantbrukare, konsulter och tjänstemän på Länsstyrelser och Jordbruksverket suckar tungt över den pågående återkravshanteringen och det finns ännu ingen vettig lösning på eländet. Hoppet står nu till att granskningen genom LRF:s JO-anmälan återupprättar den enskildes rättssäkerhet. När Jordbruksverkets företrädare efterfrågar register över nybyggda ladu­gårdar, som ett sätt att öka kvaliteten på blockkartorna, kan man faktiskt inte annat än ta sig för pannan. Förstår de verkligen så lite av vad som är problemet?

Kärnproblemet är ju betesmarkerna! I och med gårdsstödets införande år 2005, där även betesmark togs med, så lades grunden till de följande årens "areal-kaos". I anvisningarna till stöd­ansökan 2005 angavs att lantbrukaren var tvungen att redovisa all sin jordbruksmark (både åker och betesmark) och att utelämnade skiften riskerade att ge sanktion vid kontroll. Kalla fötter

Detta innebar en stark press på att ta med all betesmark i ansökan, vare sig lantbrukaren ville det eller inte. Året efter gav Jordbruksverket en "kontra-order", och klargjorde att brukaren själv fick avgöra vilken betesmark han eller hon ville ha med i SAM-ansökan och därmed utelämnades tveksamma betesmarker ur ansökan.

Allt var frid och fröjd. Trodde vi. Tills kommissionen påpekade att Sveriges blockkartor innehöll alldeles för mycket skräp, det vill säga dålig betesmark. Då fick Jordbruksverket och Departementet kalla fötter, vilket ledde till att de både ändrade definitionen på betesmark i gårdsstödet (år 2008 och 2009) och att de under perioden 2008–2010 genomförde en totalinventering av åker- och betesmarken i Sverige.

En inventering vars resultat nu används för att återkräva stöd bakåt i tiden, till år 2005. Och det är här det blir så uppenbart vilket bekymmer de trädbärande betesmarkerna är.



Lantbrukaren ansvarig

Bedömning av trädtäthet i betesmark, enligt nuvarande inventeringsteknik, är en mycket subjektiv historia. Det kan vi se bland annat genom det faktum att den inventerade arealen ändrats på åtskilliga betesmarker mellan åren, utan att det skett någon förändring i verkligheten. Att bedömningarna ändras från det ena året till det andra kan vi leva med, även om det är irriterande, men det som vi inte kan acceptera är att det är lantbrukaren som får bära ansvaret för att förutse om den ena tjänste­mannens sätt att bedöma trädtäthet kommer att gillas av nästa besökande trädräkningstjänsteman.



Decimalhysterin

Det är irriterande att myndigheten mäter en och samma, oförändrade verklighet om och om igen, med olika resultat. Att blockarealerna på intakta och oförändrade åkermarksskiften far lite upp och ner med någon tiondel, kan vi dock leva med. Men eftersom denna skillnad i areal uppstår av mättekniska skäl är det knappast rimligt att vi inte räknar in areal som överstiger ansökt areal vid arealsummeringen.

Genom att bara räkna minusareal kommer den summerade arealen på grund av osäkerheten i mätningen att alltid bli mindre än den ansökta. Detta ger en felaktig spegling av verkligheten och ger en bild av att lantbrukarna alltid söker på för stor areal.

Ett problem med mätningarna är att Jordbruksverket menar att alla arealjusteringar som görs vid inventeringen beror på att det är något som ändrats i verkligheten. Fast det i praktiken oftast handlar om en mätteknisk och ­tjänstemannakopplad variation av mätresultatet.



Detta är inte rimligt

De arealfel som nu orsakar de stora återkravsbeloppen härrör, faktiskt uteslutande, från betesmark. Att stödpengar som betalats ut på felaktig areal ska betalas tillbaka är inte något konstigt. Det tycker inte någon. Men det är inte rätt när återkravet för den bortdömda arealen blir större än det belopp som lantbrukaren de facto fått ut på den berörda arealen. Att det blir så galet beror på att stödrätternas snittvärde (och inte grundbeloppen) har använts i återkravsberäkningen.

Det är orättfärdigt att återkraven för betesmarken omfattar både tilläggs­belopp och åkermarkspengar, vilket ger olika straff för samma arealfel, beroende på produktionsinriktning. Som lök på laxen kommer därtill att vi vid ett arealfel på mer än 2 hektar (eller 3 procent) också drabbas av sanktionsavdrag på två gånger felet, varje år från 2007 och framåt. Med hänsyn till den stora osäkerhet som ligger inbakad i areal­bedömningen av trädbärande betesmark, är det inte rätt att lägga straffsanktion ovanpå återkravs­beloppen!



Hitta en lösning!

Vid ingången av varje stödår måste det finnas en blockareal att tillgå, som står sig åtminstone ett år framåt. Såvida det inte sker direkta fysiska ingrepp på blocket. Speciellt gäller detta för betesmarken som är så utsatt för subjektiva bedömningar. Om myndigheterna vill mäta om och ändra arealuppgiften för ett block, där inga fysiska förändringar skett, då ska den nya arealen börja gälla gentemot lantbrukaren först nästa år.

Det här måste faktiskt kunna lösas på något sätt! Av Bodil Paulsson, Lovang Lantbrukskonsult

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in