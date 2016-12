Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Minskat tryck på bladlössen 17560

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Osäkerhet kring lämpliga bekämpningsmedel och begränsade möjligheter till förebyggande åtgärder verkar ge bladlössen en andra chans. Förlorarna blir odlarna som kan drabbas hårt vid kraftiga angrepp. Även om varje gröda har sina bladlöss har tillgången till verksamma växtskydds­medel gjort det ganska enkelt att lösa problemet när det dykt upp. Pirimor har gjort att många till och med har känt att de gjort en miljöinsats när de sprutat, eftersom det skonar de naturliga fienderna.



Brist på alternativ

Men nu har krav på integrerat växtskydd från 2014 och utfasningen av ­pirimikarb som verksam substans gjort att ­bekämpning av bladlöss blivit ett ­intressant fall. Sett ur ett integrerat växtskydds­perspektiv är tillgången till förebyggande åtgärder begränsad. Växtföljd har ingen eller mycket ­begränsad effekt på grund av mellanvärdar, ­spridningen är helt årsmånsberoende och resistenta sorter saknas.

I viss mån kan reducerad jord­bearbetning, sprutfria kantzoner och växtremsor gynna naturliga fiender. Blandningar mellan vissa specifika sorter har visat sig kunna inducera resistens i grödorna.



Frågetecken kring preparat

Sedan den 1 februari i år är det inte längre tillåtet att använda Pirimor och frågan hur vi kommer att klara den framtida bekämpningen av bladlöss ställdes vid Växjö möte i början av december förra året.

”Även om jag arbetat med bladlus­resistens i 30 år är det första gången jag som växtförädlare får möjlighet att tala bladlusbekämpning i det här sammanhanget”, inledde professor Inger Åhman, SLU sin presentation om framtida bekämpning och växtförädling.

”Med Pirimor utfasat har vi stora frågetecken för vilka andra preparat som kan fungera. De behöver vara målspecifika och fungera i en strategi med minskade rutinbehandlingar och för att motverka utveckling av resistens behöver vi ha tillgång till preparat med olika verkningssätt.”



Resistenta sorter

I ett förädlingsprogram med vildkorn som resistenskälla har Inger Åhman ­identifierat en markör som är kopplad till en stor del av resistensen och har använts till att göra urval. Linjer från en tredje åter­korsning med bland annat Lina och Barke testades i fält 2012.

”Jämfört med modersorterna hade återkorsningarna en tiondels respektive en tredjedel så många bladlöss på ­plantan. Generna för resistens är med, men det återstår flera återkorsningar innan de resistenta sorterna kan komma upp i avkastning. I vete har vi använt vete med translokationer från råg och de linjerna har kunnat visa resistens mot sädesbladlus både i tidiga och senare utvecklings­stadier”, avslutade Inger.



Provade preparat

De preparat som testats mot havrebladlus i korn och havre är Mavrik, Teppeki med Renol och Biscaya. Mavrik provades vid en respektive två behandlingstidpunkter med delad dos. Dessutom provades en sen behandling med förbom. Teppeki 0,1 liter tillsammans med Renol 0,25 liter provades vid två tillfällen, liksom Biscaya 0,3 liter.

”I korn hade vi måttliga angrepp av havrebladlus i årets försök, medan ­havreförsöket i Östergötland var ­kraftigare angripet och hade en snabbare uppförökning av bladlöss”, berättade Gunnel Andersson från Växtskydds­centralen i Kalmar.



Bäst skörd med Mavrik

Effekten var signifikant i havreförsöket och i ett av kornförsöken. Teppeki och Biscaya hade bäst effekt mot bladlössen, medan Mavrik gav högst merskörd, med delad dos drygt 900 kg i korn och med sen behandling 1 400 kg i havre.

”De slutsatser vi kan dra från ett års försök i vårsäd är att höjd vattenmängd ger något bättre effekt och att behandling vid uppnådd bekämpningströskel ger bättre effekt än tidig behandling vid ­begynnande inflygning. Teppeki plus Renol och Biscaya gav bättre bladlus­effekt, medan Mavrik gav bättre skörd.”



Konstant bekämpningsbehov

Ärtbladlusen kan orsaka mycket stora förluster och i konservärtfält upp­nåddes under perioden 2002– 2012 bekämpnings­tröskeln under elva år av elva. I försök från 2005 jämfördes Mavrik i tre olika doser med Mavrik blandat med Pirimor, där blandningen hade en 95-procentig effekt på antal bladlöss per planta elva dagar efter behandling, medan endast Mavrik som bäst hade endast

65 procents effekt. Avkastningen ökar med upp till sex gånger vid ­behandling med blandning av Pirimor tillsammans med Mavrik, Fastac eller Teppeki.



Komplement saknas

”I försök 2011 testades Mavrik, Fastac och Teppeki vid olika tidpunkter och i ­blandning eller ensamt”, berättade Ola Sixtensson, Hushållningssällskapet Malmöhus. ”Det enda preparatet som är godkänt för bladlusbekämpning i ärt 2013 är Mavrik. Eftersom det är en kontaktverkande insekticid behöver den kombineras med ett preparat med annat verkningssätt, annars kan det uppstå behov av upprepad behandling.”

”I åkerböna är endast Karate godkänt i Sverige och det får inte användas i odlingar där bin aktivt söker föda. I Danmark, Storbritannien och ­Tyskland är Pirimor fortfarande huvud­alternativet mot bönbladlöss.”



Betning i betor

I sockerbetor uppnås god effekt i upp till tio veckor med betning med Gaucho ­(imidakloprid). Behov av extra s­prutning kan uppstå på tidigt sådda fält i god tillväxt. Betning ger en merskörd på upp till nio procent, medan sprutning ger cirka 6–7 procent högre skörd vid uppnådd ­bekämpningströskel. Det preparat som är aktuellt för behandling i växande gröda är främst Biscaya.

Det finns alltså ersättare till Pirimor när det nu försvunnit, men deras effekt är i många fall sämre och möjligheterna till förebyggande åtgärder är ­begränsade. Detta tillsammans med risken för ­resistensutveckling kan få allvarliga ­konsekvenser för främst vårstråsäd, men även för odlingen av ärter och åkerböna.



Utan registrering

”Biscaya är godkänd i raps, rybs, ­potatis och för ’minor use’ mot bönsmyg i åkerböna”, berättade Mats ­Andersson, Bayer. ”Preparatet testades redan 2008 och ­dokumentationen håller, men regelverket gör att vi endast kan ansöka om utvidgad användning i samband med om­registrering, vilket kommer att ske först 2014.”

”Teppeki är selektivt och skonsamt mot de flesta nyttoinsekter, men är inte ­registrerat för vårstråsäd, oljeväxter eller ärter”, sade Bernt Bertilsson, Nordisk Alkali. Preparatet har långtidsverkan i 3–4 veckor och ingen korsresistens med Pirimor.”



Fem års försprång

Även om Pirimor är godkänt i Danmark, Frankrike, Tyskland och Holland i ­åtminstone fem år till bedöms utsikterna att klara Pirimor till nästa säsong är små.

”Vi fick avslag för omregistrering 2011, fick dispens 15 ton för vårsäd 2012”, sade Bertil Hult, Syngenta. ”Vi har ansökt om att få ett godkännande identiskt med den danska registreringen. Om den inte går igenom får vi ansöka om dispens igen för alla grödor.” Av Lennart Wikström

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in