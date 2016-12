Start

Kunskap hämtas utomlands – när SLU byter riktning 16724

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Hushållningssällskapen har nyligen tecknat samarbetsavtal med danska Videncentret – för att få tillgång till dansk kunskap. Samtidigt signalerar branschen, att det börjar bli svårt att rekrytera rådgivare – samt att kommunikationen mellan forskare och rådgivare är för dålig.

Hur står det egentligen till med produktionsrådgivningen? Erik Stjerndahl är vd för HIR Malmöhus. Han har varit rådgivare i över trettio år och ser en klar förändring i tillgången på tillämpbar kunskap.

”Ultuna har blivit avklätt och de har tappat en massa kompetens”, konstaterar han. ”Forskningen är inte längre praktikertillvänd som förr, då kunde vi rådgivare ha stor nytta av forsknings­resultat från SLU.”

Nu är fokus mer inställt på miljö­nytta, biologisk mångfald och uthålligt lantbruk, anser Erik. Men han har inga argument mot det, utan kan bara konstatera att produktionsrådgivare inte längre har lika mycket att hämta från den svenska forskningen.



Speed dating

En god tillgång på användbara forsknings­resultat är själva grunden för all rådgivning och Erik Stjerndahl berättar hur rådgivarna inom HIR Malmöhus alltmer vänder sig utomlands – för att bygga sin kunskapsbas.

”Vi åker på konferenser och mässor utomlands och vi läser tidningar och rapporter från andra länder”, berättar han.

Men Erik är också lite självkritisk och menar att rådgivare i sin tur, kanske inte kommunicerat sina behov tillräckligt väl. De har måhända inte heller varit tillräckligt duktiga på att söka den forskning som ändå finns i Sverige.

Utbyte av kunskap och behov står högt på önskelistan och Erik har flera idéer:

”Vi skulle kunna ha en sorts ’speed dating’ mellan forskare och rådgivare. Fem minuter vid ett bord, där de berättar om sitt arbete och lär känna varandra. Det kanske vore en bra idé – forskare emellan också. Till exempel kunde alla som forskar inom växt­odling, sitta ner med varandra en dag och berätta vad de gör.”



Implementera forskning

En annan idé han lyfter fram är hur spridningen av forskningsresultaten skulle kunna förbättras:

”Forskarna måste publicera sig i någon internationellt erkänd tidskrift för att få sina meriter. Sedan kanske det stannar där och forskaren går vidare till nästa uppdrag. Tänk om det istället fanns krav på att resultaten måste ­implementeras inom ramen för projektet och att det gav meriter för forskaren.”

Även här ser Erik ett tillfälle för ­forskare och rådgivare att mötas. De skulle kunna samarbeta vid ­implementeringen.

”Vi har 1 800 kunder och står i ­ständig kontakt med dem. Vi skulle kunna ge riktigt god input till ­forskningen och kanske även inducera forskning.”



Danskt samarbete

Erik får medhåll i sin känsla av att ­kommunikationen är för dålig och att den nuvarande forskningen ger dålig nytta för produktionsrådgivare. ­Hushållningssällskapens förbunds­direktör Jesper Broberg skriver i en debattartikel i Land Lantbruk, att avståndet mellan forskning och praktik har ökat och att detta på sikt är förödande för svenskt lantbruks konkurrenskraft.

Han vill se bättre fungerande tillämpad forskning och menar att aktörer som Hushållningssällskapen och KSLA, kan vara med och axla uppgiften. Han efterlyser också SLU:s och Landsbygdsdepartementets ståndpunkt i frågan.

Under tiden har Hushållningssällskapen skrivit samarbetsavtal med danska lantbrukets kunskapsorganisation Videncentret i Århus.

”De har 550 personer som mestadels arbetar med att ge rådgivarna information”, berättar Erik.

”I Danmark är lantbruket en viktig exportvara och de har alltid varit på hugget. Just nu arbetar de med att utveckla ett kluster, där forskare, rådgivare och företagare rent fysiskt finns på samma plats. Det är unikt i världen och det ger stora kompetensmässiga fördelar.”



Kitt behövs Biblioteket i Gula Villan på Borgeby, är fullpackad av ­gammal kunskap. Erik Stjerndahl efterlyser färskare vara.

Erik nämner Partnerskap Alnarp och Vreta Kluster – som svenska exempel på kluster, där kunskap kan genereras. Han hoppas på att de växer sig större och att något likande skapas på Ultuna.

”De behövs för att skapa kitt mellan folk.”

Nyckelordet är fortfarande kommunikation. Erik leker även med tanken att forskare, rådgivare och lärare skulle kunna glida mellan sina roller.

”Tänk om en gammal erfaren råd­givare kunde gå in och undervisa – eller om en rådgivare började forska – eller att en forskare blev rådgivare.”

SLU har nyligen skapat vad som kallas samverkanslektorer – vilka enligt SLU:s hemsida har som uppgift:

”Att vara till nytta för kunskaps­utvecklingen hos universitetets intressenter och för samhället i stort. Samverkanslektorerna ska även fungera som ambassadörer för hela SLU i olika externa sammanhang, med kunskap och intresse för universitetets breda ­verksamhet inom de biologiska naturresurserna.”

”Den gamla konsulentavdelningen och statskonsulenterna finns ju inte kvar längre”, kommenterar Erik Stjerndahl. ”Det här är väl tänkt att ersätta dem. Jag tror egentligen inte att problem löses med organisation. Men det är ännu för tidigt att säga hur detta blir. Det beror på deras personliga förmåga och nätverk.”



Saknas kompetens

Bristen på kompetens är en annan stötesten för svensk rådgivning. Antalet sökande till de klassiska agronom­utbildningarna minskar och teknik­utbildningen har lagts ner. Ännu har Erik inte upplevt svårigheter att anställa folk, men han vet att kolleger i ­branschen har svårt att rekrytera.

”Vi har börjat anställa fler lant­mästare, de har ju blivit bredare med en treårig utbildning. Men agronomer har fördelen att vara lite närmare forskningen och de har oftare forskare i sitt nätverk. Både lantmästare och agro­nomer behövs.”

Greppa-rådgivningen har visat sig vara positiv för rekryteringen.

”Jag var till en början skeptisk och var rädd att Greppa skulle ta volym från produktionsrådgivningen. Men det blev istället större volym – både av rådgivare och kunder.”



En viss rädsla

Erik tror nämligen att rekryterings­problemen till stor del hänför sig – till en viss rädsla för att ge sig in i råd­givaryrket. Greppas miljörådgivning, har blivit ett sätt för nya rådgivare att introduceras i yrket.

”Samarbetet mellan erfarna ­produktionsrådgivare och de nya miljöråd­givarna har varit riktigt bra. De nya rådgivarna har känt att de haft stöd. Det har till och med givit synergieffekter.”

Lönemässigt, anser Erik att ­råd­givar-

yrket ligger bra till. Det bör inte vara något hinder i rekryteringen och vid HIR Malmöhus har ett delägande införts – för att skapa ett extra värde för de anställda.

Den blandning av större aktörer och självstående rådgivare som finns nu fungerar bra, tycker Erik Stjerndahl. Han tror inte på samordning och ­jättestora rådgivningsbolag – utan tycker att konkurrens är viktigare.



Bra plattform

”I Danmark råder rena kriget mellan de olika rådgivningsföretagen”, berättar han. ”Det finns vissa rådgivare som alla vill använda. Det innebär att halvdålig rådgivning inte överlever.”

Fördelen med att vara en stor ­orga­nisation, kan vara att det finns resurser att driva större projekt, men Erik anser att farorna överstiger nyttan.

Det nya branschrådet för rådgivningsföretag, ser han som en bra plattform för kommunikation mellan rådgivnings­företagen.

”Vi ska diskutera rekrytering av nya rådgivare, gemensamma nyckeltal för branschen och lobbying. Det är självklart viktigt med kommunikation mellan de olika råd­givningsföretagen, men kommunikation mellan rådgivare och forskare är det viktigaste.”

Sammanfattningsvis framstår kommu­nikation som den största frågan inför framtiden. Den svenska produktionsråd­givningen, kan inte luta sig tillbaka och vänta på att bli matad med ny kunskap från svenska ­forskningsprojekt. Det gäller att tydligare kommuniciera sina behov. En lösning kan även vara att delta mer aktivt själva – genom utökat samarbete och utbytande av kompetens.



