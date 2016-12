Start

Brunstkontroll – är oerhört viktigt! 18164

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Att hålla järnkoll på brunsten är ett viktigt verktyg för att långsiktigt höja avkast­nings­resultatet i mjölkbesättningar. ”För den genomsnittliga mjölkgården i Sverige skulle dräktighets­resultatet kunna ökas med mellan 20 och 21 procent”, hävdar Peter Van Beek från Alta Genetics. Historik är en sak, men Peter Van Beek anser att många lägger för stor vikt vid denna. Vad som hände för ett år sedan är ointressant. När det gälle­r r­eproduktionsdata är det den dags­aktuella informationen som är intressant.

”Hur många av de kor som ni vill ha dräktiga blir det inom ett 21-dagarsinter­vall? Att nå mellan 25 och 30 procent är riktigt bra, medan vi får räkna på mellan 15 och 25 procent i sämre besättningar.”

Rätt väntetid är viktigt och Peter Van Beek menar att kon bör vara redo igen efter 50–60 dagar efter kalvning.



Brunstkontroll

De tidiga brunstperioderna är lätta att missa eftersom de är korta. Medan kon mjölkar mellan 40 och 50 liter varar en brunstperiod bara ungefär fem timmar.

”Visuell brunstkontroll bör göras fyra gånger per dag. Då hittar du 70 procent av brunsterna. Kontrollerna bör göras under de lugna tiderna, eftersom brunsten sällan kommer strax före utfodring eller under mjölkning.”

En variant är elektronisk aktivitetsmätning.

”Men innan det investeras i sådan ut­rustning ska du räkna på om det lönar sig.”



Ultraljudsundersökningar

Ultraljudskontroll av dräktighet är däremot ett verktyg som Peter Van Beek rekommenderar reservationslöst.

”Fast det är ingen idé att ta det tidigare än 33 dagar efter insemination. Vid försök kollades kor även efter 26 dagar. Av de 42 procent lyckade inseminationer som då registrerades – visade sig den faktiska siffran senare vara 30 procent. Väntar du ytterligare en vecka ökar träffsäkerheten radikalt. Sedan bör inseminationen följas upp med ytterligare en kontroll efter 60 dagar – för att kolla vilka dräktigheter som inte lyckats.”

Sammantaget är hans råd att ha bra och dagsaktuell koll på djuren, att seminera på alla brunster som observeras och sedan hålla koll på att det tagit.

Peter Van Beek Hans gav även uttryck för mer generella råd som han menar är viktiga att ha i åtanke.

Av Ulf C Nilsson

