Växla upp och tjäna pengar – med sparsam körning

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Ändra ditt beteende och tjäna pengar. Det låter för bra för att vara sant, men tolv småländska lantbrukare fick nyligen lära sig hur på en kurs i sparsam körning.

”Det här ger verkligen en tankeställare”, konstaterade Anders Hallberg från Horda. Anders Hallberg var inte ensam om att få nya idéer med sig hem efter endagskursen på Ingelstad naturbruksgymnasium utanför Växjö. Övriga elva deltagare var ense med honom om att kursen gav mycket att fundera över. Kurser i sparsam körning ges landet runt och finansieras delvis inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Kursledare är erfarna maskin- och energirådgivare.

Christer Johansson från LRF Konsult i Linköping hade kommit till Ingelstad för att hålla i dagens kurs. Intresset för kurser i sparsam körning är genom­gående stort. Det har ökats ytterligare i och med att KRAV har infört en regel om att alla anställda som kör mer än 80 timmar traktor per år, måste ha genomgått en kurs innan 2014 års utgång.



Kraftig minskning Växla upp tidigt vid körning på väg, redan vid 1 300 varv per minut.

Under kursdagen varvas teori med praktik. Deltagarna får köra vissa moment med traktor som sedan upprepas efter en teorigenomgång. Vid båda körningarna mäts bränsleförbrukning och tidsåtgång.

”Det händer att en förare kan minska dieselförbrukningen med 30 procent”, berättade Christer Johansson.

”Det är vid körning med front­lastare eller hjullastare som de största be­sparingarna kommer.”

På svenska gårdar används årligen cirka 4,4 TWh energi enligt Energimyndigheten. Diesel som drivmedel står för över hälften av energiförbrukningen. I växtodlingen beräknas tre fjärdedelar av energianvändningen utgöras av diesel till maskinerna.

I rena pengar brukar dieselkostnaderna utgöra hälften av maskinkostnaderna. Med en sänkning av återbetalning av dieselskatten år 2015 från 1,70 till 0,90 kronor per liter, ökar vinsterna med att få ner dieselåtgången på gården.



Håll koll Ställ en grundgas vid körning med lastare och anpassa hastigheten med snabbväxlarna.

”Det är mycket viktigt att ha koll på hur mycket diesel som går åt i olika körslor på gården”, poängterade Christer Johansson för sina kursdeltagare.

”Spännvidden är naturligtvis mycket stor mellan olika grödor. Spannmål och vall kan ligga mellan 33–120 liter per hektar, medan specialgrödor kan komma upp i 265 liter per hektar.”

Enligt Christer Johansson finns det inga genomgående skillnader i dieselåtgången per hektar mellan konventionell och ekologisk odling. Däremot finns en skillnad i åtgången räknat i liter diesel per kilo producerad spannmål.



Olika faktorer Christer Johansson ger rådet att inte backa på vändtegen utan istället köra runt.

Hur mycket diesel som går åt styrs av en mängd olika faktorer. Själva traktorn, dess motor och transmission, har stor betydelse för bränslekostnaderna på gården.

”En gammal vanlig växellåda kan ha förluster på cirka 10 procent, medan

en semi powershift kanske ligger på

15 procent och en full powershift på

20 procent.”

”Steglösa växellådor har varierande grad av förlust, beroende på hur stor del av den mekaniska respektive den hydrauliska delen av växellådan som arbetar vid just det tillfället.”

Christer påpekar också att det är

viktigt att ta sig en funderare på hur en ny traktor ska användas redan vid inköpet. Olika motorer har olika prestanda och passar bäst för olika uppgifter.

”Titta på den specifika bränsleförbrukningen vid dragarbete, kraftuttagsarbete samt arbete med stort behov av hydraulik och välj traktor därefter.”

Varje motor måste sedan få chansen att göra sitt bästa och en rengöring av luftfiltret kan enligt Christer sällan göras för ofta.



Stanna motorn ”Jag har just köpt en traktor med steglös växellåda och ska ställa in den så att den reagerar snabbare”, säger Anders Hallberg som är en av deltagarna på kursen i sparsam körning.

Varmstarter spar också bränsle. Vid en temperatur under plus fem grader lönar det sig att slå igång motorvärmaren.

”Tomgångskörning är en annan sak som ofta kommer upp till diskussion. Mitt råd är att det lönar sig att slå av motorn redan vid stopp på 2–5 minuter. Glöm bara inte att kyla turbon först”, påpekar Christer.

Ytterligare en fördel med att faktiskt stanna motorn är att det blir färre timmar på timräknaren och därmed ett bättre andrahandsvärde.



Sparar tid

Förutom att lära sig hur det går till att spara pengar på minskad diesel­åtgång samt hur miljöbelastningen från lantbruket kan minskas, fick kurs­deltagarna på Ingelstad dessutom lära sig att sparsam körning har ännu en god egenskap.

”Det går åt mindre tid att köra på det här viset.”

Christer Johansson har arrangerat kurser i sparsam körning under flera år. Han ser tydligt hur kursdeltagare utför sina uppgifter på kortare tid när de finslipat sitt sätt att köra och mycket

riktigt, även denna dag bekräftades detta. Körningen med frontlastare gick för en av förarna hela 20 procent snabbare på eftermiddagen.

”Det handlar om logistik, att planera sin körning. Det sparar både bränsle

Konkreta tips

Plöjning

Använd diffspärr vid all jordbearbetning, det ger alltid färre hjulvarv. Ett varvtal på motorn motsvarande 1 400–1 600 varv per minut ger lägst bränsleförbrukning. Att vända genom att köra i en cirkel på vändtegen sparar cirka fem procent bränsle.

Skaffa en bra lufttrycksmätare och en app i mobilen, som anger rätt tryck vid olika körslor. Utan mätare är rådet att sänka trycket så att tre klackar är i backen. Plöj inte djupare än nödvändigt.



Vägtransport

Planera körningen så att du undviker att stanna. Accelerera där det går åt minst energi. Släpp gasen i nedförsbacke och utnyttja rörelseenergin. Ha rätt lufttryck både på traktor och vagn. Växla upp redan vid 1 300 varv.



Frontlastararbete

Tänk efter hur till exempel balarna ska placeras. Vid lastning och avlastning, placera vagnen så att du kör i ett V. Då kan balarna kan flyttas med så litet rattutslag som möjligt. Planera körvägen. Bromsa inte bort hastigheten, rulla och använd rörelseenergin. Kör mjukt, ställ lagom grundgas med handgasen och reglera hastigheten med snabbväxlarna. Gör inga rattutslag vid stillastående. Av Sofia Barreng

