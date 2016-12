Start

Kvalitet och pingis – ska sälja svensk mjölk till Kina 18391

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Priset på svensk mjölkråvara måste upp. Därför ska vi avsätta den där lönsamhet finns och då är Kina en svårslagen marknad. Så resonerar entreprenören Bengt Darhult som nu jobbar för att få till stånd en mjölkexport till Kina. I september dök en säregen reklamfilm upp på Youtube och på den kinesiska motsvarigheten Youku. På fyra minuter späckade med vackra vyer, betande kor och fina mjölkgårdar presenteras halländsk mjölkproduktion på klingande kinesiska.

Beställaren av filmen ”Milkstar Sweden” visade sig vara Bengt Darhult, tidigare ägare till den halländska mjölkgården Höstena i Falkenbergs kommun och ledamot i Arla Foods

styrelse åren 2005–2008. Han är en entreprenör med bakgrund i den grafiska industrin och trots att han har slutat som mjölkproducent, fortsätter han att engagera sig i branschen.

Bengt Darhult och hans tillskyndare i kulisserna har hittills legat lågt om vad som är på gång. Men han beskriver affärs­idén för Lantbrukets Affärer Mjölk.

”Målet är att kanalisera ut mjölk och visa att det går att få betalt för de mervärden som finns i svensk mjölk. Idag producerar våra mjölkproducenter en bättre produkt än vad de får betalt för.”



Skeppa ut mjölken

Hur långt har projektet kommit?

”Det finns inget projekt i egentlig mening förrän vi har fått en kund och ett undertecknat avtal”, konstaterar Bengt Darhult.

”Hur många leverantörer som är intresserade av att medverka? Det vet vi först när ett avtal är på plats. Men kan vi visa på en hyfsad lönsamhet så kan vi utan vidare få fram volymer. Ett enmansprojekt? Ja, i princip är det så. Jag håller i projektet.”

Men den utåtriktade Bengt Darhult är inte så ensam på tåget som det kan låta. I augusti innan filmlanseringen var han tillsammans med representanter från Falkenbergs kommun på besök i den kinesiska systerstaden Shijiazhuang.

Falkenbergs kommun har cirka 41 000 invånare och systerstaden med det tungvrickande namnet, har beroende på var gränserna dras, en befolkning på mellan tre och nio miljoner. Provinsen Hebei där Shijiazhuang är huvudort, har runt 73 miljoner invånare.



Prispress uppåt

”Det är inget märkligt att jag var där med kommunföre­trädare. Det är många halländska företagare som guidats till Shijiazhuang och själv har jag varit i Kina ett antal gånger sedan 2009. Idén med mjölkexport till Asien fick jag för drygt 15 år sedan, då jag träffade en svensktalande kines som studerat tre år i Uppsala. Det han saknade mest från Sverige var vår goda mjölk”, fortsätter Bengt Darhult.

Det dröjde dock till i fjol innan han på allvar började jobba med exportidén.

”Vi kommer inte att bli av med våra särregler kring produktionen. I och med det så klarar vi inte av att konkurrera i EU, utan måste hitta kunder längre bort som är beredda att betala mer. Om vi lyckas få avsättning för en del av vår produktion utomlands sätter det press uppåt även på de svenska priserna.”



Ett tungt arv

Jättestaden Shijiazhuang är en naturlig ingång för en halländsk mjölksatsning. Staden är ett centrum för kinesisk mejeriindustri. Här låg huvudkontoret för Sanlu, den statsägda mejerijätte som bar huvudansvaret för den stora mjölkskandalen 2008. Det uppdagades då att ett kemiskt ämne (melamin) som används för att tillverka en del hårdplaster, hade tillsatts i bland annat mjölkpulver och barnmat. Sex spädbarn dog och runt 54 000 personer fick vårdas på sjukhus på grund av matkatastrofen.

Sanlu gick under och en rad andra kinesiska mejeriföretag fick sitt rykte solkat. Däribland Mengniu som idag är Kinas största mejeriföretag och som Arla redan då inlett ett samarbete med. Arlas mjölkpulverfabrik i Inre Mongoliet fick läggas ned.

I juni i fjol köpte Arla Foods sex procent av aktierna i Mengniu för 1,7 miljarder danska kronor. I svensk lantbrukspress har det slagits på trumman för att ekologisk UHT-mjölk från ett mejeri i tyska Pronsfeld, säljs i butik för 34 kronor litern i Kina. Mindre uppmärksamhet fick nyheten i våras om att partnern Mengniu dras med vikande lönsamhet, något som till största delen tros bero på det tunga arvet från 2008.



Pingis-draghjälp

Svensk renhet och livsmedelssäkerhet är det recept som Bengt Darhult kommer att marknadsföra i Kina. Draghjälp får han av att Halland och Kina delar en gemensam passion för bordtennis.

”Vi tänker profilera oss med att svensk mjölk är en dryck som ger hälsa och höjer prestationsförmågan, säger Bengt Darhult. Vi måste ladda in mervärden i våra produkter. Det är därför jäkligt bra att vår toppspelare i pingis Jörgen Persson redan finns på plats i Kina, i 14-miljonersstaden Tianjing inte så långt från Shijiazhuang.

I ett land som nyligen hyllade Perssons gamle rival Jan-Ove Waldner med ett eget frimärke, väger det blytungt. Plötsligt står det klart även för den av pingis ointresserade, vem den blonde mannen är som skålar i mjölk och som på kinesiska avslutar reklam­filmen om halländsk mjölkproduktion.

Vi väntar med spänning på fortsättningen! Av Sven-Olov Lööv och Per-Ola Olsson

