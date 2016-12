Start

Rädda protein med CTF 16250

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Inte många vallodlare jobbar med fasta körspår, CTF. Men här finns pengar att hämta. Vi talar om att öka protein­odlingen i Sverige. Istället kan vi rädda den protein vi redan odlar, som till exempel klöver i vallar, genom att minska körskadorna. Baljväxter mår inte bra av markpacking. Den hämmar rotutvecklingen med en minskad tillväxt som följd. När det blir riktigt illa går klövern helt ut. Ta en titt på fälten i bilden härintill. Den visar tydligt hur klövern växer i ränder. Mellan ränderna finns bara gräset kvar.

Ta sedan en titt på bilden av lucernplantornas rötter. Rötterna är betydligt kortare på plantan som vuxit på packad jord. Men överfarter innebär inte bara ökad markpackning. I vallodling är själva körningen också ett problem. Grödan skadas och körspåren ger problem med ojämn snitthöjd vid skörd. Vid fuktiga förhållanden kan slirning orsaka att plantornas rötter slits av.



Tre parametrar Ole Green konstaterar att axeltryck och antal ­körningar har betydligt större ­betydelse för ­klöverns överlevnad än hjultrycket.

I ett tvåårigt försök som presenteras i faktabladet Grön Viden nummer 335, har danska forskare mätt hur axeltryck och lufttryck i däcken samt hur antal körningar påverkat avkastningen i vallodling.

”Lantbrukaren har tre parametrar att arbeta med och antalet körningar samt axeltrycket är de viktigaste”, säger Ole Green som arbetat med försöket och är seniorforskare vid Århus Universitet samt ledare för den strategiska utvecklingen vid Kongskilde.

Försöken gjordes i vall med 82 procent engelskt rajgräs, 10 procent rödklöver och 8 procent vitklöver. I mars kördes 805 parceller över med en gödseltunna. Resultaten visar att en minskning från fem tons axeltryck till tre ton reducerar förlusterna med 35 procent. I försöket motsvarade de minskade förlusterna

270 kilo ts per hektar.

Försöken visar också att förlusterna går att minska ytterligare genom k­­ont­rollerad körning. En fördubbling av arbetsbredden halverar förlusterna. Med sex meters arbetsbredd på redskapen och ett axeltryck på fem ton, mättes förlusterna till elva procent av skörden i kilo ts. När arbetsbredden på redskapen ökades till 27 meter var förlusterna nere i 2,5 procent. Minskat däckstryck från 2,5 bar till 1 bar gav inga betydande effekter.



Äldre vallar Antal överfarter har stor betydelse för förlusterna i vallodling. Vid fyra skördar och arbetsbredder på åtta eller nio meter är i stort sett hela arealen täckt av körspår. Källa: Ole Green

”Det är transporterna av biomassa från och till fältet som orsakar förlusterna. De är ett större problem än övriga körningar som jordbearbetning och sådd”, kommenterar Ole Green.

”Vi ser nu hur vagnar för grönmassa och gödseltunnor får fler axlar och lägre axeltryck. Det är helt nödvändigt, speciellt som körningar tidigt på våren och sent på hösten ofta sker när det är vått i marken.”

Vid försöken mättes även hur protein­innehållet i grönmassan påverkades av överfarterna. Men mätningarna gjordes under en för kort period och saknar statistisk signifikans. Enligt Ole Green är resultaten dock tydliga och visar att k­löver lider mer av markpackning än gräs.

”Det var ingen överraskning för oss och danska bönder som använt sig av CTF i vallodling är väl medvetna om detta faktum. I vanliga fall kanske en vall måste brytas efter tre till fyra år, eftersom klövern försvunnit helt. Med fasta körspår kan klöverinnehållet fortfarande vara bra efter fem till sju år.”



Öka avkastningen Med fasta körspår och en arbetsbredd på 14,5 meter är bara en liten del av arealen täckt av körspår. Källa: Ole Green

Enligt Ole Green kan ökad markpackning vara förklaringen till att vallar inte ger den avkastningsökning som de genetiska framstegen borde innebära.

”I försök ser vi hur nya sorter ger bättre skörd än gamla sorter. Men i praktisk odling blir inte skillnaden lika stor. Det kan bero på att försöken görs på parceller som inte utsätts för någon markpacking.”

Johan Ocklind började fundera på CTF i vallodling när han var på en valldemonstration och tydligt såg hur klövern hade gått ut sig i körspåren.

”Vallen är vår största gröda och om vi ska öka den inhemska protein­för­sörjningen ska vi så klart börja i vall­odlingen”, konstaterar han.

”Jag tror att det kan finns en potential att öka både avkastningen av torrsubstans och även öka proteininnehållet”, påpekar Johan samtidigt som han resonerar i några grovt uppskattade kalkyler över vad detta kan innebära ekonomiskt.



Rädda protein Klöver far illa av körningar i fältet. Se hur den nästan är helt borta i körspåren. Foto: Inge Karlsson

”Det kanske går att rädda 30 gram protein per kilo ts genom att minska körskadorna. Då kan det gå att spara motsvarande ett kilo koncentrat per ko och dag under 300 dagar. För en ekologisk gård med 150 kor, med en kostnad för ekologiskt kraftfoder på sju kronor per kilo blir det en besparing på 315 000 kronor. Om vi istället räknar med ett kilopris på 4 kronor på en ­konventionell gård blir besparingen

180 000 kronor”

”Kan vi dessutom räkna med att vallens avkastning kan öka med 10–15 procent kilo ts blir sifforna ännu bättre.”



Motiverar investering

I Johans resonemang räknar han med en avkastningsökning på tio procent från en nivå på 7,5 ton ts per hektar.

”Det blir 750 kilo mer ts per hektar och till ett pris av 1,20 kronor per kilo, vilket ger en vinst på 900 kronor per hektar eller 108 000 kronor för en areal på 120 hektar vall.”

Av Sofia Barreng

