Mer betning behövs, inte mindre 14693

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Förbud mot betning med neonikotinoider riskerar att slå hårt mot svensk våroljeväxtodling. Konsekvenserna i fält av betningen undersöks nu i ett stort samverkansprojekt, samordnat av Jordbruksverket. Det tillfälliga förbudet mot användning av neonikotinoider inom EU har visat sig ställa till betydligt större problem än vad man kan anta att förespråkarna kunnat föreställa sig. I den bästa av världar, där det finns flera alternativ till de förbjudna medlen och där lantbrukarna har många alternativa lönsamma grödor att välja mellan hade det antagligen inte ställt till så stor skada. Men nu lever vi inte i den bästa av världar.



Betning miljövänlig metod

Förbudet sätter fingret på två intressanta företeelser, betning och den svenska oljeväxtodlingen.

Betning anses vara den mest miljösäkra hanteringen av kemikalier. Dels används en betydligt mindre mängd än vid exempelvis sprutning, dels appliceras betningsmedlen under mycket kontrollerade former. Dessutom är betning med effektiva medel många gånger den enda behandling som finns att tillgå mot vissa skadegörare, främst utsädesburna svampar, men även insekter som angriper plantan tidigt.



Betydande värden

”Betningens betydelse blir lite olika beroende på när och var man gör bedömningen, men för svenska förhållanden kan utebliven betning i genomsnitt ge skördeförluster på 15 procent i exempelvis höstvete”, berättade Lars Wiik från Husec, vid Partnerskap Alnarps och Svensk Utsädesförenings seminarium om betning på Alnarp i början av februari.

Godkännanden för betningsmedel mot de utsädesburna svamparna dras in snabbare än det hinner komma nya.

”Mot exempelvis stinksot behöver vi långsiktiga lösningar med effektiva preparat. Betningsmedlens potential tas inte tillvara och jag anser att vissa myndigheter har ett alltför snävt fokus som begränsar en väl avvägd helhetssyn. Den svenska tillämpningen skiljer sig också från den i andra länder, bland annat genom att en bedömning av risk/nytta inte görs och underlag för en sådan saknas.”



Marginella volymer ”När det gäller bidöd och neonikotinoider är den politiska utmaningen är lika stor som den tekniska”, menar Torsten Rahbek Pederssen, Jordbruksverket.

Den negativa synen på betning av utsäde från myndigheternas sida förvånade Toma Magyarosi, som arbetar med rådgivning och utveckling kring betning och betningsteknik.

”Användningen av betningsmedel utgör 0,3 procent av den totala användningen av kemiska bekämpningsmedel och 1,5 procent av den mängd som används i jordbruk. Fördelarna med betning är så uppenbara.”

Toma menar att vi egentligen borde beta mer, inte mindre. När det gäller våroljeväxterna som kommit i fokus saknas exempelvis betning mot svamp i dag. Till detta kommer förbudet mot neonikotinoider, något som hotar odlingen av våroljeväxter i landet. De alternativa betningsmetoderna med termisk och biologisk betning har ingen effekt på tidiga insektsangrepp.



Snabbare myndigheter

”Jag skulle vilja se en regelbunden officiell preparatprovning med öppen resultatredovisning. Dessutom måste vi få en snabbare registrering, idag är handläggningstiderna alldeles för långa. Eftersom lagstiftningen är gemensam för EU och villkoren desamma för länderna inom samma zon borde vi också få ett fungerande system med ömsesidigt godkännande när ett preparat blivit godkänt i ett land i samma zon.”

”Vi behöver fler verksamma substanser, inte färre, inte minst för att minska risken med resistensutveckling mot kemikalierna. Vi behöver också en bättre kvalitetskontroll, bättre utrustning, högre krav på utsädesodling och inte minst en resistensförädling värd namnet”, avslutade Toma Magyarosi.



Fakta behövs

Mot bakgrund av de konsekvenser som ett förbud mot neonikotinoider skulle få för odlingen av våroljeväxter är det mycket viktigt att få ordentligt med fakta kring konsekvenserna, något som Jordbruksverket till skillnad från Kemikalieinspektionen kan ta hänsyn till.

”Bidöden som ligger bakom beslutet kan orsakas av en rad olika faktorer som samverkar och där olika typer av växtskyddsmedel finns med, men inte utgör de viktigaste faktorerna”, sade Torsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket.

För att få ett ordentligt vetenskapligt och praktiskt underlag för fortsatt behandling av frågan genomför Jordbruksverket tillsammans med Lunds universitet den första stora fältundersökningen av konsekvenserna av betning med neonikotinoider. I projektet medverkar också Sveriges frö- och oljeväxtodlare, Biodlingsföretagarna och Sveriges biodlares riksförbund.



Flerårigt försök

På sexton platser ställs bikupor upp vid fält som såtts med antingen betat eller obetat utsäde. Varken lantbrukare eller personalen som gör graderingarna vet vilket utsäde som använts. Förutom tambin undersöks även vilda ensamlevande bin. Projektet ska pågå i tre år och resultaten har inte sammanställts än.

”Vi kan dock se en tydlig exponering med nivåer som inte är dödliga, men som kan vara skadliga för bin hos de samhällen som stått intill betade fält. Om detta får några konsekvenser för överlevnaden vet vi ännu inte. Till saken hör att bin som finns intill rapsfält hämtar hälften eller mer av pollen från andra växter än rapsen.”

”Vi är mycket nyfikna på resultaten och hoppas att det ska ge ett bra beslutsunderlag. När det gäller frågan om bidöd och neonikotinoider är den politiska utmaningen är lika stor som den tekniska”, avslutade Torsten. Av Lennart Wikström

