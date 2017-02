Start

Framtidens ­smartaste stallbyggnader

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Typritningar och systemlösningar för lantbruksbyggnader är inget nytt. En pionjär att ta fram sådana var Charles Emil Löfvenskiöld med ”Landtmannabyggnader hufvudsakligen för ­mindre jordbruk” från 1868. Men sedan många år ligger tillämpad forskning och rådgivning kring byggnader och byggnadslösningar i träda. Under många år har lantbrukare i hög grad fått förlita sig på leverantörer och enskilda – som regel högst dugliga – byggrådgivare. Samtidigt har konkurrensen med producenter i andra länder lett till ett ökat behov av rationella och konkurrenskraftiga byggnader.

”Vi såg behovet av att utveckla framtidens lönsamma djurstallar”, säger Per Nilsson vid landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket. ”Därför bjöd vi in till en tävling med syftet att utveckla framtidens smartaste stallbyggnader.” Per Nilsson, jordbruksverket. Charles Emil Löfvenskiölds typritningar för lantbruksbyggnader från 1868 fick stor påverkan på bilden av svenskt lantbruk. Styrd upphandling

Inbjudan var i form av en upphandling som utlystes i maj med sista anbudsdag i augusti. Genom att göra tävlingen i form av en upphandling har Jordbruksverket möjlighet att styra villkor och avtal mer i detalj än i vid en vanlig utlysning.

”Uppdraget är att utveckla stallar som är billigare att bygga, som ger hög flexibilitet och anpassningsförmåga, har lägre driftskostnader i form av arbete och energi med mera, och som ger effektiv produktion. Dessutom ställs krav på arbetsmiljö och att lösningen ska främja en miljövänlig och klimatsmart ­produktion”, förklarar Per.

Kraven på anbudsgivarna var hårda. Ett var att de ställde upp som lag eller utvecklingsgrupper med tre till sex personer som kunde täcka in uppdragsledning, produktionskunskap, byggkompetens, ekonomisk kalkylering och inte minst en lantbruksföretagare som vill bygga. Lönsamhet viktig

Tävlingen är i sex produktionsgrenar: Mjölkkor, dikor, slaktungnöt, lamm slaktgris och smågris med ursprungligen två lag i varje. Det kom in sammanlagt 17 anbud och i dagsläget finns nio lag klara. För slaktgrisar kom bara ett anbud och upphandlingen av lamm­stallen är inte klar ännu, men nio lag är igång sedan i oktober.

En förklaring till att det inte blev fler kan vara de höga kraven.

”En grundtanke med projektet är att lösningarna ska vara kompletta och fristående och kunna fungera som en allmängiltig lösning för andra som går i byggnadstankar”, säger Per. ”Vi ställer också höga krav på ekonomisk lönsamhet. Med den deltagande företagarens produktion som utgångspunkt ska ­bygget kunna ge 10 procents marginal och en avkastning på investerat kapital samt 10–15 års ekonomisk livslängd. Dessutom har vi tak för vad investeringen får kosta.”

Taket för mjölkstallet ligger på ­

50 000 kr per koplats inklusive sinkor och kalvar upp till tre månader. Dessutom ska driftkalkylen ge utrymme för en heltidstjänst motsvarande 400 000 kr i lönekostnader. Två mjölklag

De två mjölkstallen är ett lag med ­Magnus Carlman, Orraryd, som ­företagare och uppdragsledare Sara Lundberg, Växa ­Sverige och ett lag med familjen Aronius på Hillringsbergs Lantbruk med Mia Lindkvist, Hushållningssällskapet i ­Uppsala, som uppdragsledare.

”Nu är tävlingen igång och vi vill ha in koncepten i oktober nästa år. Be­dömningen kommer att ske under november månad och vinnare i koras efter års­skiftet 2017–2018.”

Lantbrukets Affärer Mjölk kommer

att följa lagen och gårdarna under ­tävlingen och börjar med Orraryd och lag Växa. Av Lennart Wikström

