Målkonflikt i ­stället för strategi 118

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Nu lyckades dock berget föda fram en mus” Vi har aldrig försökt göra någon hemlighet av att vi från start varit kritiska till landsbygdsministerns märkliga schackdrag att skrota den befintliga livsmedelsstrategin Matlandet Sverige och starta en utdragen process med att ta fram en ny livsmedels­strategi (som om vi inte haft någon). Anledningarna till vår ­skepsis var flera, varav en var just att lägga ner en faktiskt rätt framgångsrik och exportinriktad strategi som ­blickade över hela värdekedjan för livsmedel. Underskattat svårigheter

En annan anledning till vår skepsis var att det var ett sätt att begrava den under valåret aviserade ­Konkurrenskraftsutredningen, som lyfte en rad för den rödgröna regeringen kontroversiella frågor. Arbetet med livsmedelsstrategin som naivt beskrevs som en enkel förankringsprocess med start hösten 2014 fram mot ett enkelt klubbslag i riksdagen, körde mycket riktigt snabbt fast. Helt klart hade landsbygdsministern under­skattat svårigheterna. En rad frågor där man varken inom näringsdepartementet eller mellan närings- och miljödepartementet kunde komma överens bröts ut i olika utredningar.

En tredje anledning har varit att talet om en livs­medels-

­strategi egentligen har en lätt grumlig bakgrund i tankar kring självförsörjning och livsmedelsberedskap. I den ­diskussionen har det varit tacksamt att peka på höga andelar importerade livsmedel, något som lett till en förväxling mellan resultatet av en fri handel och verklig försörjningsförmåga. Det har i sin tur lett till att vad som kallas för livsmedelsstrategi egentligen är en lantbruks­politik. 252 ord

Nu lyckades dock berget föda fram en mus den 16 januari och vad var det vi fick oss till del?

En powerpoint-bild på 252 ord med ett övergripande mål och mål för tre strategiska områden. Det första som är uppenbart är det som inte finns med bland de strategiska områdena, nämligen företagandet, det fjärde området i konkurrenskraftsutredningen.

Mot bakgrund av den rödgröna regeringens syn på företagande, och i synnerhet små- och medelstora företag, är det förstås inte förvånande. Men enligt vår uppfattning går det inte att diskutera förverkligandet av en ny livsmedelsstrategi utan att ta med dem som i första hand berörs och som förväntas bära det största ansvaret, nämligen företagen. De tre strategiska områdena som är med, regler och villkor, konsument och marknad och kunskap och innovation, är naturligtvis relevanta, men långt ifrån fullständiga. Missat mål

Det som de deltagande partierna nu kommit överens om är också långt ifrån en strategi. Det är bara mål­formuleringar. Det övergripande målet har i sig en rad mål som inte med självklarhet går att uppfylla samtidigt eller följer på varandra. Målet säger att livsmedelskedjan ska vara konkurrenskraftig och att den totala livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Bara där ligger en rad motsättningar: Det är inte självklart att en ökad produktion leder till ökad konkurrenskraft, och som Konkurrenskraftsutredningen visar kan uppfyllandet av de nationella miljömålen tvärtom sänka konkurrenskraften, åtminstone på kort sikt.

Att produktionsökningen ska svara mot konsumenternas efterfrågan är väl förhoppningsvis en sådan självklarhet att det inte behöver påpekas. Allt annat är planekonomi. Men det finns protektionistiska element i bakgrunden, något som skymtar fram i formuleringarna om en ökad självförsörjningsgrad och minskad sårbarhet.

Om målet hade varit ökad konkurrenskraft – och inte ökad produktion som det nu framstår – skulle allt det andra följa med som ett brev på posten. Fokusera på företagandet, stärk konkurrenskraften och lönsamheten så ökar produktionen och självförsörjningsgraden, tillväxt och sysselsättning ökar i hela landet och sårbarheten minska. Så enkelt tror vi faktiskt att det är.

Och vi väntar fortfarande på en livsmedelsstrategi.

