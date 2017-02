Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Lyckad satsning gav mer mjölk 78

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Nu får vi ju ut mer foder på kortare tid. Får djuren vänta, kostar det mjölk" På Suntetorp utanför ­Skövde serveras nu mjölkkornas foder med en helt ny fodervagn – den första i sitt slag i landet. ”Vi behövde en stor vagn helt enkelt och vi blev ­imponerade över den danska tillverkarens kunnande”, säger Johan Sahlström. Fodervagnen på Suntetorp är en så kallad ”rebuild” av modellen Hoegild VM48.

”En begagnad alltså, men blästrad och totalrenoverad av tillverkaren. Alla slitdetaljer är utbytta, så den är i princip som ny på nytt”, berättar Johan Sahlström.

Som modellbeteckningen antyder rymmer den 48 kubikmeter foder i mixerbehållaren.

”Vår tidigare vagn rymde 30 kubik så med den här sparar vi både tid och diesel. Det blir mellan två och tre färre lass att köra ut per dag jämfört med tidigare.”

Den gamla RMH-vagnen byttes in och gick med vändande transport då den nya kom på plats. Det låter lite som ett vågspel att göra ett så tvärt byte?

”Nej, vi blev imponerade av deras kunnande då vi besökte dem.” Fyllning av drank. Via en handdator håller föraren Håkan Birgersson koll på lastningen utan att ens behöva lämna hytten. Den eldrivna hydraulpumpen klarar energieffektivt att trycka gödsel från gårdens ”pumpbrunn” på 4 000 kubikmeter ut till satellitbrunnarna. Suntetorps lagringskapacitet är totalt 20 000 kubikmeter och till den som ligger längst bort är det två kilometer. ”Själv lägger jag nu det mesta av min tid på Sahlström Maskin AB. Jag har fått in duktiga förmän på både mjölkdriften och jordbruket, så det rullar på bra där”, säger Johan Sahlström. Teleskoplastaren är nödvändig för att fylla den höga mixervagnen. Serviceavtal

Tillverkaren är Johnny Hoegild som tidigare jobbat som konstruktör på JF (fd. Kongskilde och numera New ­Holland) och idag driver sitt eget företag som både nytillverkar vagnar och renoverar äldre till nästan nyskick.

”Även om tillverkaren är liten så finns där stor kunskap. I köpet ingår dessutom ett treårigt serviceavtal. Vi hade problem en gång i början och då åkte ett team från Danmark upp hit under natten och fixade det på morgonen. Dessutom servar de den regelbundet och skulle något gå sönder så ingick ett helt kit med reservdelar som reduceringsväxlar, kolvar, vågceller, däck och annat som kan behöva bytas. Händer något kan vi alltså åtgärda det snabbt.” Ökad mjölkproduktion

Det vill ju till att utrustningen fungerar, för denna enda vagn servar nu gårdens alla 700 mjölkkor plus ungdjur och sinkor.

”Faktiskt har det gått över förväntan eftersom en effekt av vagnbytet blev att korna mjölkade bättre! Nu får vi ju ut mer foder på kortare tid. Får djuren vänta, kostar det mjölk. Snittproduktionen är nu 11 700 kg per år”, berättar Johan Sahlström.

Enda nackdelen med vagnar av den här storleken är att de blir så höga. Det krävs en teleskoplastare för att fylla den. Bortsett från detta är hanteringen enkel. Flytande drank och soja fylls automatiskt. Kontroll via handdator

Föraren Håkan Birgersson behöver inte ens gå ur traktorhytten eftersom skruvar och pump är radiostyrda. Han håller koll via en handdator.

”Via nätet kommunicerar i sin tur handdatorn med en server där vi kan göra ändringar i foderstat och följa lagersaldo.”

Utöver drank och soja rymmer foderstaten havre, vete, vetekli, mineraler, extra fett, en proteinmix och så grovfoder som består av första, andra och tredjeskörden plus lite halm. Via vågcellerna hålls koll på att varje blandning blir rätt.

”Mixningen sker samtidigt som han fyller. Vi vill ha en väldigt blöt mix så att korna inte kan sortera bort så mycket när de äter och då är det bra att den här vagnen är så tät, säger Johan.

Resultatet av mixningen är han mycket nöjd med. Att den dessutom är tämligen enkel att rengöra är inte heller någon nackdel precis. Den har stående skruvar och inte mycket skrymslen. Patenterar gödselpump

På Suntetorp är automatisk utfodring inget alternativ eftersom djuren är utspridda på tre olika stallar. Själv lägger Johan nu bara en liten del av sin arbetstid där. Resten jobbar han med Sahlström Maskin AB.

Någon egen fodervagn finns det inga planer på att ta fram. Däremot har företaget lämnat in en patentansökan på en egen uppfinning som sparar både energi och tid på ett annat område – nämligen gödselhantering som är Sahlströms nisch.

”Vi har ju flera satellitbassänger för gödseln här på gården. Ledningarna till dem varierar från 500 meter till två kilometer och tidigare hade vi en traktordriven högtryckspump för att få ut gödseln till dem. Men den krävde mycket passning och driftkostnaderna var höga”, fortsätter Johan. Lägre energiförbrukning

Istället konstruerades en eldriven hydraulisk kolvpump. Energiförbrukningen för gödselpumpningen är nu en tiondel av vad den var tidigare.

”Det räcker med en 4 kW elpump. Eftersom den går dygnet runt behövs ingen isolering av ledningarna då ­gödselns egen värme räcker för att ­undvika frysning.”

Ännu en fördel är att den här pumpen, till skillnad från en vanlig centrifugalpump, även kan hantera sandströ och även tjockare gödsel. Nyheten uppskattas därför inte minst av Johans kollegor som använder sandströ. Den egna pumpen har nu gått konstant i två år och kapaciteten är upp till 250 kubikmeter per dygn.

”Vill man ha en pump i fält så skulle den klara sig med el från solceller, så ingen kabeldragning behövs.” Av Ulf C Nilsson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in